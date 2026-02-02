源途有你｜職場AI+進化論：不做被取替的25%，要做善用AI的領跑者

源途有你｜源栢樑專欄

人工智能（AI）的應用已無孔不入，除前文已提及關於香港大型建築工程已善用智能化系統去增加工程效率，與及進一步聚焦建造業數碼化與公營項目管理，覆蓋工程監管、成本預測、能源優化等核心場景，同時帶動私營工程跟進落地外，可見AI的應用亦已經滲入本港職場，為普通打工仔帶來不少方便。除了日常文書及一般會計工作等，人工智能亦能為一般白領簡化重複性較高的繁瑣工作，若能好好善用AI，它更能成為上班一族晉升及裝備自己的好工具。



告別重複性工序

事實上當打工仔每天回到辦公室打開電腦，看到一封封待覆電郵及尚未處理的報表，以往可能要花上一個早上逐一處理，但自從人工智能引入辦公室應用後，在自動篩查電郵及生成報表等AI功能協助下，令不少繁瑣的辦公室工作得以簡化，甚至可交由電腦系統處理，實在帶來不少方便。

要在AI大行其道的世代不被其取替，需懂得善用人工智能，讓其成為職場和生活上的好幫手。人工智能能夠協助分析及覆核大量數據，並在當中找出異常情況，亦減省處理大量重複性工序的時間。例如若要在市場中搜尋同業的經營狀況，可輸入適合指令，透過AI拆解市場走勢及找出潛在競爭者，並加以分析，得以訂定高效市場方案；至於銷售業方面，零售業人士亦可以透過AI去記錄顧客資料及需求，按客人需要去制定不同銷售策略，有助提升營業額。

善用指令提高效率

香港生產力促進局早前曾公佈與人工智能有關的調查，發現逾七成人引入了AI工具的企業，其員工的日常文書工作減少大約25%。由此可見，AI對不少打工仔來說可算是文書工作的救星，不過部分重複性較強的工作，可能因此受到挑戰，這些在職人士更加要改變工作崗位上的節奏去善用科技優勢，不能墨守成規，要藉此學懂利用智能工具去強化自己的條件。

筆者認為，大家應謹記「人工智能+」這個綱領方程，即是把人工智能加上自身的工作，將人工智能夠融入自己的職場，令其效能得以達至最大化。誠然，即使部分簡易的工作可交由AI處理，職場上的溝通或交流，如處理客戶需求、各種溝通或衝突等，仍講求高度人性化的處理，這正正是AI難以作取代的部分。

把握技能重塑優勢

現時對於AI發展的報道可謂鋪天蓋地，不少公司亦已加入人工智能工具的培訓，以提升員工運用AI的能力，加強整體工作效率；相信大家亦體會到當局已緊貼AI浪潮，為企業或各個部門內部提供不同的科技培訓。凡此種種確信是朝着《2025年施政報告》的路向將AI定位為香港未來發展的核心產業，謀劃「AI產業化、產業AI化」的發展藍圖。再者，各類的AI陪訓除了可提升現職人員的技能，或甚可協助就業轉型，為有機會可能被淘汰職務的在職人士帶來新出路。

面對這場技術變革，香港的普通打工人不必焦慮於「被替代」的風險，而是要學會與AI共生，讓技術成為職場升級的助力。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



