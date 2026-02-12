香籬春暖｜首份《中醫藥發展藍圖》出台：願景雖美，內需何在？

林蓓茵專欄｜香籬春暖

政府去年底公布首份《中醫藥發展藍圖》，勾劃香港中醫藥發展願景，並定位香港為「中醫藥國際橋頭堡」。《藍圖》出台固然是政策里程碑，然而翻開整份文件，通篇談的是頂層架構、人才培訓、科研創新、國際化發展，卻鮮有觸及一個最根本的問題：內需在哪裏？



「實踐是檢驗真理的唯一標準」——再宏大的藍圖設計，若缺乏堅實的服務需求和市民體驗作基礎，終究是空中樓閣。市民不會問什麼是「中醫藥國際橋頭堡」；他們只關心：看中醫貴不貴？有沒有政府資助？找到的中醫師是否專業可靠？

一、為何討論「公共價值」？和你有什麼關係？

在談《藍圖》之前，讓我先解釋一個公共行政的核心概念。哈佛大學教授Mark Moore提出的「公共價值」（Public Value）理論指出，政府施政應從三個維度創造效益：

1. 社會價值（Social Value）：政策對市民生活有否實質改善？

2. 政治合法性（Legitimacy）：政策是否得到公眾認受和支持？

3. 管理能力（Operational Capability）：政府有否能力落實政策？

簡單來說，一項好的公共政策，不能只有宏大的願景，更要讓市民實實在在感受到好處。市民的體驗感，就是政策成敗的關鍵。

用這個框架審視《中醫藥發展藍圖》，問題就很清楚：藍圖的頂層設計很完整，但在「社會價值」——即市民能否用得起、用得上、用得好中醫藥服務——這一環，着墨甚少。

二、市民的真實體驗：看病貴，信息亂

對普通市民而言，「中醫藥發展」這四個字的具體含義，就是能否以可負擔的價格，獲得可信賴的中醫服務。

目前現實是：私營中醫診所收費一般每次300至800元，政府資助中醫診所名額每年僅80萬個，相對於全港750萬人口，明顯供不應求。智庫「團結香港基金」調查顯示，47.2%市民在過去一年曾使用中醫服務；可見需求確實存在，但大部分只能自費光顧私營診所。

表一：香港中醫服務類型、收費及資助情況 服務類型 收費 資助情況 政府資助中醫診所 $120（連藥費） 每年80萬名額，供不應求 私營中醫診所 $300-800 無資助，全額自費 中醫醫院（新開業） $180-250 65%為資助服務 公立醫院急症室 $400 公營醫療 公立醫院普通科門診 $150（不包藥） 公營醫療

三、專科發展停滯：制度漏洞衍生灰色地帶

如市民想尋找婦科或皮膚科專長的中醫，由於沒有專科認證制度，只能靠親友介紹或網上廣告「自求多福」，專業質素無從稽考。

這背後反映的是制度的結構性矛盾。由於中醫有別於西醫，中醫沒有專科培訓機制，法例亦不允許中醫在執業範圍註明自己的專長。結果衍生灰色地帶，讓無牌行醫者乘虛而入。坊間不少「痛症中心」及「美容中心」聲稱提供「中醫坐月」、「中醫美容」等服務，但實際上並無註冊中醫師駐診。市民無法分辨真偽，容易受騙。

這種信息混亂的生態，正正是行業長期缺乏正確規管及發展的結果。病人與中醫師之間資訊欠缺透明，既令市民無所適從，也令合規中醫師擔心被「無牌中醫」搶生意。

更深層次的問題是，這反映政府長期輕視中醫專科發展的重要性。專科發展停滯不前，一方面阻礙了市民尋求適合的中醫，另一方面也不利於中醫專業的健康發展，令不法商人得以魚目混珠。

香港教育大學趙永佳教授的研究顯示，中醫師普遍認同專科發展的必要性，並支持以傳統六大專科（內科、外科、婦科、兒科、骨傷科、針灸科）為基礎發展專科制度。然而，《藍圖》對此僅以「探討香港中醫專科發展」輕輕帶過——這個議題，業界已經「探討」了超過20年，市民和中醫師還要等多久？

四、中醫師的困境：薪酬低，前景不明

《藍圖》大談人才培訓，卻迴避了一個現實：中醫師的薪酬待遇在醫療專業中處於最底層。

根據資料，中醫師起薪點約為$27,000至$30,000，而西醫起薪點高達$50,000至$70,000，護士約$40,000。換言之，同樣接受六年專業訓練，中醫師的起薪點比西醫低近一半，甚至比護士還低。

表二：不同醫療專業起薪點和培訓年期 醫療專業 起薪點 培訓年期 西醫 $50,000-70,000 6年 護士 ~$40,000 5年 物理治療師 ~$35,000 4年 中醫師 $27,000-30,000 6年

更關鍵的是，政府至今未有為中醫師制訂統一的薪酬架構和晉升階梯。在《非政府機構一般職位薪級表》中，根本沒有「中醫師」這一欄。中醫師的職業前景模糊不清，難以吸引優秀人才入行，也難以留住現有人才。

五、人才培訓的根本問題：撥款嚴重不足

《藍圖》提出要加強人才培訓，但卻迴避了一個核心問題：中醫本科教育的資源投入遠遠不足。

根據大學教育資助委員會（UGC）的撥款機制，不同學科獲分配的「相對成本加權數值」不同，直接影響大學獲得的教學資源：

表三：不同學科獲分配的「相對成本加權數值」 學科類別 相對成本加權數值 醫學、牙醫學 3.6 工程及實驗室為本學科 1.4 中醫學 1.4 一般文科 1.0

數字說明什麼？中醫學位的政府資助，與工程學科看齊，只有西醫學位的約四成（1.4 vs 3.6）。兩者相差約2.6倍。

這意味着中醫學院長期面對資源不足，難以聘請資深導師、難以購置先進教學設備、難以開展高水平研究。立法會議員陳永光曾與三所大學中醫學院院長會見教育局長，反映中醫學科人數雖少，但科目與西醫學科相若，而目前大學教資會對全日制中醫學學士學位課程的撥款，遠遠不足夠應付。

中醫本科基礎打不好，又如何做好進一步的專業培訓？又如何吸引尖子入讀？

政府若真心重視中醫藥發展，應積極考慮增加中醫藥教學撥款，將中醫藥學科的相對成本加權數值由目前的1.4逐步調整至3.0-3.6，與西醫看齊。唯有大學有足夠資源，才能做好中醫藥人才培訓、科研等工作。

六、《藍圖》的空白：內需在哪裏？

細讀《中醫藥發展藍圖》，其八大策略方向涵蓋管治架構、人才培訓、科研創新、產業發展、大灣區合作、國際化等。然而，對於如何擴大公營中醫服務、如何增加市民使用中醫的機會、如何改善私營市場的規管——這些直接影響內需的核心議題，着墨甚少。

表四：《中醫藥發展藍圖》八大策略有否觸及內需？ 八大策略 有否觸及內需？ 構建管治架構 頂層設計，非服務供給 人才培訓 培訓供給側，非需求側 中醫藥科研 研究發展，非服務擴展 產業發展（GMP等） 工業層面，非臨床服務 大灣區合作 區域發展，非本地內需 國際化 對外輸出，非本地需求 基層醫療角色 有提及，但措施模糊 私營市場規管改革 幾乎沒有觸及

《藍圖》提出「以社區和市民需要為根本」，但具體措施卻集中在中醫醫院和中醫教研中心——這些機構服務的中醫師，僅佔全港約12%。其餘88%在私營市場執業的中醫師，《藍圖》內的發展措施基本不涵蓋他們。

這是《藍圖》最大的空白。當九成中醫師在私營市場服務，而《藍圖》的政策聚焦只針對一成公營中醫師，這份《藍圖》對整體行業發展的推動力，能有多大？

更值得關注的是，市民對中醫藥的需求從不匱乏，匱乏的是滿足需求的制度配套。《藍圖》既不着重擴展公營服務，也未觸及私營市場的規管改革，公私協作更是欠奉——有需求而無出路，積存已久的內需困局如何化解？

七、基層醫療的核心理念：中醫缺席的矛盾

從公共衛生角度，世界衞生組織早已強調「基層醫療」（Primary Healthcare）的重要性。基層醫療的核心理念是：

1. 預防為重：及早發現、及早治療，減少疾病惡化

2. 社區為本：在居住社區提供便捷服務

3. 以人為本：全面、持續、協調的護理

中醫藥在基層醫療中本應大有可為。中醫強調「治未病」，即預防疾病於未然，與基層醫療的「預防為重」理念不謀而合。然而，現實是政府於2022年公布《基層醫療健康藍圖》，其後推出地區康健中心、慢病共治計劃等措施，但中醫在這些基層醫療服務中幾乎沒有實質角色：

表五：「基層醫療」措施中的「中醫」角色 基層醫療措施 中醫角色 基層醫療健康藍圖 僅提「探討中醫參與」，措施模糊 地區康健中心 中醫只列為「網絡服務提供者」，非核心服務 慢病共治計劃 不包括中醫，政府稱要貫徹「一人一家庭醫生」理念

立法會議員陳永光曾在會上質詢，指出中醫治理慢性病療效顯著，為何「慢病共治計劃」沒有中醫角色？政府僅回應會在未來「逐步推動中醫版慢病共治計劃」——但具體時間表欠奉。

整體而言，公營中醫服務在香港醫療體系中僅佔約0.24%。這反映一個根本矛盾：政府一邊高調推出《中醫藥發展藍圖》，定位香港為「中醫藥國際橋頭堡」；另一邊廂，基層醫療的核心措施卻將中醫排除在外。口號響亮，落地無聲——市民怎會感受到中醫藥發展的實際效益？​

若政府真正重視基層醫療，應善用中醫藥在預防保健、慢性病管理方面的優勢，將中醫納入慢病共治計劃，擴大公營中醫服務，讓更多市民——尤其是基層市民——能夠負擔得起中醫藥服務。

八、韓國經驗：內需是國際化的根基

《藍圖》將香港定位為「中醫藥國際橋頭堡」，配合國家發展戰略。這個願景值得期待，但我們需要問：沒有堅實的內需基礎，如何向國際推廣？

以韓國醫美產業為例，許多人到韓國整容，不僅因為韓國技術好，更因為韓國本土對醫美的內需極大。當你看到韓國人自己也在用、也在消費，你才有信心去消費。這是最實在的市場宣傳——不是靠廣告吹噓，也不是僅靠頂層設計，而是靠千千萬萬消費者的真實體驗和口碑。

同理，香港若要把中醫藥推廣至國際，首先須在香港建立足夠的內需基礎。若連本地市民也缺乏廣泛使用中醫藥服務的機會，又如何說服國際社會認可香港作為中醫藥橋頭堡的角色？

相比內地的「十四五」中醫藥發展規劃，清楚列明五個「全覆蓋」目標：縣級中醫醫療機構全覆蓋、社區衛生服務中心中醫館全覆蓋、基層中醫藥服務全覆蓋、基層中醫藥人才配備全覆蓋、基層中醫藥健康宣教全覆蓋。內地更推動「防—治—康」中醫藥示範點，讓中醫藥融入現代生活。這是紮紮實實的內需建設。

香港有條件成為中醫藥的國際示範點，但首先要做好本地的中醫藥服務，及解決現有行業積存的規管問題。否則，再好的頂層設計也只是空中樓閣，沒有基礎。

九、先做好基礎，才談更高階發展

中醫藥發展，不能只有頂層設計而沒有基礎建設。《藍圖》描繪的願景再宏大，若沒有充足及優良的用家體驗，便不會有共鳴；沒有共鳴，便不會有影響力；沒有影響力，國際化便是空談。

回到Mark Moore的「公共價值」框架：

1. 社會價值：市民覺得看中醫貴，服務不可及——公共價值不足

2. 政治合法性：規管制度過時，信息不透明——認受性成疑

3. 管理能力：薪酬架構欠奉，人才流失——執行能力受限

這些行業積存已久的問題必須正視：

表六：中醫行業積存核心問題 問題 現況 藍圖有否回應？ 市民覺得看中醫貴 公營資助名額不足 未有具體擴展計劃 中醫師薪酬偏低 比西醫低一半，比護士低 未有觸及 規管制度過時 專科發展停滯25年 僅提「探討」 無牌執業猖獗 法律漏洞令執法困難 未有觸及 中醫教育資源不足 撥款僅西醫四成 未有觸及 病人與中醫師信息不透明 無專科分類 市民難覓合適中醫 未有觸及

這些問題不解決，再好的頂層設計也難以實踐。

十、從市民體驗出發

對於在私營市場執業的九成同業而言，《藍圖》的頂層設計離我們很遠。但這不代表我們只能觀望。

今年元旦起公營醫療收費大幅調整，急症室由$180加至$400，普通科門診由$50加至$150。過往依賴廉價公營醫療的中產階層，將面臨更高的醫療成本。這對私營中醫市場而言，或許是機遇——為市民提供多一個相對可負擔的醫療選項。

但真正的長遠發展，政府仍需做好以下工作：

1. 增加中醫教育撥款：將成本加權數值由1.4調升至3.0-3.6

2. 擴大公營中醫服務：讓基層市民負擔得起

3. 改革規管制度：推動專科發展，讓市民更易覓得合適中醫

4. 建立中醫師薪酬架構：吸引和留住人才

5. 堵塞法律漏洞：打擊無牌執業，保障市民及業界權益

香港中醫藥的未來發展，藍圖描畫得很漂亮，着重頂層的設計和人才的培養，同時亦應該重視市民的真實體驗和行業生態的改善。當每一個香港人都能便利地享用可負擔得起的中醫藥服務，當中醫藥真正融入我們日常生活、文化和醫療，香港才有底氣成為中醫藥的國際示範點，才有本錢向世界推廣。

