劉暢｜AI視頻革命雙刃劍：Seedance 2.0引發的創作狂潮與隱私風暴

科技發展的車輪滾滾向前，往往在我們尚未準備好時，便已碾碎了舊有的認知邊界。字節跳動最新推出的Seedance 2.0模型，作為AI視頻生成領域的領軍者，迅速在全球範圍內爆火。這款模型展示了令人震驚的能力——僅需一張靜態照片，它就能讓影中人「活」起來，開口說話，聲音與表情維妙維肖。更驚人的是，它不需要任何語音樣本或文字指令，就能「猜測」並重建一個人的聲音特徵。傳統需要耗費數百萬資金、龐大團隊和專業設備才能完成的高質量視頻特效，現在可能只需要一台電腦就可以。Seedance 2.0的爆火代表AI視頻生成技術的驚人突破，同時也迫使我們直面一個棘手問題：當我們的臉孔和聲音都能被輕易複製，真實與虛擬的界限該如何劃定？



AIGC不只是「做得到」

是「未經同意也做得到」

對普通人而言，生成影片的普及不只帶來「更多內容」，也是AIGC（人工智能生成內容）時代技術發展與隱私權、肖像權、以及版權之間的矛盾大爆發。科技創作者潘天鴻（Tim）的實測展現：在完全沒有提供語音樣本、未輸入任何文字指令的情況下，系統僅憑一張他的靜態照片，就自動生成了與他本人極度相似的配音。

這種未經授權就能重建個人生物特徵的能力，代表着我們日常分享的每一張照片、每一段視頻，都可能成為AI抓取、學習的「原材料」；而我們的臉、聲音這些獨一無二的個人標識，隨時可能被「偷走」、被濫用。這種隱私危機並非個例，隨着AI技術的普及，面部、聲音等敏感數據的洩露已成為常態，AI模型會「記住」輸入的所有信息，即便刪除也難以徹底清除，我們正一步步陷入數據「裸奔」的困境。這也意味着深偽不再只是名人危機：任何人的臉一旦清晰、任何人的聲音一旦可辨識，就可能被拼貼、驅動、配音，生成「像你在說話、像你在做事」的片段，進而成為詐騙、勒索、抹黑的工具。

當造假成本接近零，社會要付出的成本就會轉嫁到每一個人身上：你要多做一次核實、家人要多打一通電話、平台要多一道審核、警方面對的個案會更多更難查。

香港如何超前部署防禦「深偽」？

其次是版權危機：Seedance 2.0等AICG模型能瞬間複製、改編他人作品，生成「高仿」內容批量牟利——將電視劇主角性別調換就能生成新作品，模仿熱門短視頻的動作、運鏡就能快速複刻，轉眼便可以把原作淹沒。面對海量的AI仿冒作品，原創者想要維權也困難重重。長此以往有可能會稀釋了人類原創的價值，更讓版權保護陷入兩難。

香港需要超前部署

防止深偽影像擴散

面對AI深度偽造技術的迅猛發展，全球主要司法管轄區已展開立法競賽。歐盟《人工智能法案》於2024年8月正式生效，成為全球首部全面規管AI的法律，明確要求深度偽造內容必須以不可移除的方式標識為AI生成，違者最高可罰3,500萬歐元或全球年營業額7%。美國今年5月通過聯邦法《刪除法案》，禁止發布「報復性私密影像」，並要求平台在48小時內刪除相關內容。韓國則修訂《性暴力犯罪法》，禁止製作、持有及散佈深偽影像，最高可判七年監禁。

目前，香港網絡安全事故持續上升，去年錄得15,877宗，按年增27%，創下新高。現行法例往往能處理「發布、威脅發布」等結果行為，卻未必能直接對準「製作」本身。但面對 Seedance 2.0這類「肖像+聲音+影片」的三合一能力，香港應該考慮超前部署，不能只靠事後補救，要把治理前移到「生成之前、擴散之前」。可循三個方面推進：

第一，完善肖像權與聲音權保護，確立未經同意不得使用AI技術偽造他人聲音、影像的基本原則，並設立專門的民事救濟途徑；第二，建立平台端的可追溯與快速處理機制，包括要求視頻平台對AI生成內容進行明確標識，建立投訴舉報機制，可以及時批量刪除侵權、違法內容，同時加強對AI模型訓練數據的審核，防止未經授權的個人信息被濫用；第三，推動技術賦能治理，研發AI生成內容識別技術，提高真假視頻的批量鑒別處理效率，為監管提供技術支撐。

擁抱科技革命

守住人性底線

對普通人而言，在擁抱技術革命的同時，保持警惕、守護自身權益同樣重要。我們不必因噎廢食，拒絕AI帶來的便利——Seedance 2.0降低了創作門檻，讓每個人都能成為內容生產者，這是時代的進步。但我們也必須清醒地認識到，每一次照片、視頻的上傳，都可能存在隱私洩露的風險，因此要謹慎分享個人生物信息。同時，要提高對AI生成內容的辨別能力，尤其是要加強宣傳，提醒父母、長輩等不熟悉AI的親友，對缺乏官方權威渠道背書的視頻內容，尤其是包含個人形象與聲音的內容，保持審慎態度，切勿輕易相信、傳播，避免遭受詐騙。

我們正處在一個見證歷史的時代，AI技術的發展速度遠超預期，無數科學幻想正在我們面前實現和展開。Seedance 2.0為首的AI視頻模型，將視頻創作從少數專業人士的特權，轉變為大眾都能參與的活動。這是一場技術革命，也是一把雙刃劍，既能劈開創作的壁壘，帶來生產力的飛躍，也能劃破隱私的防線，引發一系列社會問題。技術本身是中立的，但人性的複雜決定了技術的走向，唯有構建完善的治理體系、樹立正確的使用觀念，才能讓AI真正服務於人類，而非成為危害社會的工具。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



