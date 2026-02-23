欣宇識條鐵｜《香港鐵路標準》：告別碎片化規管，邁向整合與創新

張欣宇專欄｜欣宇識條鐵

路政署今日（2月23日）公布與國內外鐵路專家攜手制定及更新的《香港鐵路標準》，冀能成為新的世界標準之一。香港自1975年開始建設地下鐵路，50多年來，主要依賴港鐵公司的企業內部標準進行興建，在結構工程等方面則多採用英標、歐標等海外標準，再根據本地監管機構的要求進行適配化調整。



這種做法雖然行之有效，但亦存在明顯弊端：港鐵的營運水平雖然獲得國際高度認可，但其設計與建造手冊，始終只屬內部規範，難以提升為公開、透明的行業標準；而本地監管要求則散見於多個不同部門各自的實務守則中（發展局、屋宇署、消防處、機電工程署、路政署等），缺乏整體協調，往往也未能與時俱進，導致過往的鐵路工程在設計和建造階段，須花費大量時間與成本進行多輪審批，亦難以引入新材料、新工法或數字化技術，滯後於全球技術發展。以西九龍高鐵工程為例，當年便曾因跨境段隧道的標準轉換問題，產生大量的額外成本，反映出現行機制力不從心之處。

《香港鐵路標準》的制訂，首要意義便在於將過去分散在各部門及企業的標準進行系統化整合，由路政署主導建立一個清晰的統一框架，讓所有持份者（包括政府部門、鐵路公司、承建商及技術機構）能夠共同遵循。配合路政署將同步推出的「鐵路審批組」機制，不僅能减少標準衝突與重複審批，更能提升工程透明度和可預測性，為鐵路項目提供穩定基礎。

其次，《香港鐵路標準》的建立，將促進歐標、國標等國際主流鐵路設計標準在香港進一步無縫適用，這對跨境項目如北環線、港深西部鐵路尤其至關重要。這些項目在運營時作為一個整體，但又涉及內地及香港兩地分別建造，若兩地標準差異大，便需額外轉換與認證，增加時間與財務負擔。新標準可直接借助內地成熟的産業鏈資源與規模化施工經驗（如預製組件、隧道盾構機、模塊化車站等），讓香港提速基建進程。

以最新一代的模塊化車站施工方法為例，可以在車站結構高峰期減少八成的施工人員，無論對工地安全及工期均可帶來巨大裨益。這正正是善用「一國兩制」優勢：透過規則對接，讓香港以更低成本享用內地的規模化效益，同時保持本地監管主導權。

此外，《香港鐵路標準》的推出為政府各部門及鐵路行業提供契機，重新審視並優化已過時的要求。部分政府部門的技術守則雖非法律文件，但因長期沿用而形成隱性門檻。如某些系統機房的設計要求仍基於上世紀客流模型和思維，與實際運營需求脫節。透過此次標準化過程，可系統性淘汰不合時宜的條文，既保障安全冗餘，又為技術創新留出空間，引入國際最佳實踐。此舉長遠可降低鐵路營運成本，最終惠及服務質素乃至票價調整。

總括而言，訂立《香港鐵路標準》是破解過往制度碎片化、推動基建現代化的關鍵一步。鐵路標準看似專業工程技術議題，實則與市民息息相關：統一的標準能加快建造、降低公帑支出。作為長期在香港鐵路行業一線工作的專業工程人員，筆者樂見特區政府以創新思維主導此過程，確保標準既符合國際水平，亦切合本地戰略需求，為香港鐵路未來注入新動力。

作者張欣宇是工程師，「智慧交通聯盟」理事長，「香港新方向」交通專業召集人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

