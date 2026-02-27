李民斌｜香港如何主動對接國家「十五五」規劃？

李民斌專欄

今年是「十五五」開局之年。香港如何在全國大局中找準定位，利用「一國兩制」獨特優勢，因地制宜地探索自身高質量發展新模式，成功對接「十五五」規劃？筆者認為，應當從四方面着手。



首先是理念對接。《十五五規劃建議》蘊涵了民生為本、統籌發展和安全、以改革破解發展難題等指導理念。以「民生為本」為例，這要求政策出發點是改善民生，對就業、教育、醫療、住房、養老、社會保障等重點領域要持續投入，並注重公共服務均等化，讓全體社會成員享受發展成果。

又比如，建議提到「十五五」時期應「聚焦制約高質量發展的體制機制障礙，推進深層次改革」。香港要破除利益固化藩籬，破解經濟社會深層次矛盾和問題，正需要這樣的改革理念指引。

其次是產業對接。「十五五」時期，世界百年變局將加速演進，新一輪科技革命和產業變革不斷突破。《建議》部署的12項戰略任務中，「建設現代化產業體系」居首，體現出深遠的戰略考量。香港應當積極識變、應變、求變，立足科研和人才優勢，聚焦原始創新和核心技術突破，以自身產業發展助力國家優化區域經濟佈局。

北部都會區是以產業對接「十五五」規劃的最前線，將提供大量土地作創新科技發展用途，助力香港建設「南金融、北創科」新產業佈局，利用大灣區的世界級生產線和供應鏈，幅射區內龐大消費市場，發展成國際創科中心。

第三是基建對接。深港邊境口岸是國家擴大高水平開放的重要通道。深港兩地仍在不斷加強基建佈局協調升級。隨着港人北上消費潮興起，「高才通」計劃順利推進，以及香港旅遊業展現強勁的復蘇勢頭，加上外國人組團入境廣東實施144小時免簽政策，跨境基建設施需求持續旺盛，供需矛盾依舊突出。

香港應與內地合作，從交通接駁、通關提速、軟件聯通等方面，尋求提升港珠澳大橋和廣深港高鐵等現有重大基建的使用效率，並積極佈局跨境新基建，推動人才、資源等生產要素高效跨境流動，服務國家高水平對外開放。

最後是管治對接。僅靠市場「無形之手」推動產業調整和經濟發展，已不合時宜。《建議》要求堅持有效市場和有為政府相結合，更好發揮政府作用。為做好與國家規劃的對接，特區政府應落實行政主導，肩負起主體責任。

李家超特首已表示將領導特區政府，聚焦「四中心一高地」，制定香港首個「五年規劃」，以對接國家「十五五」規劃框架。我們期待規劃出台，把國家戰略轉化為香港各行業的發展新機遇。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

