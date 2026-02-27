團結香港基金｜「需求」邁向「追求」——推動「銀髮經濟」良性循環

團結香港基金專欄｜葉文祺、周嘉俊

香港人口老化常被視為社會的「計時炸彈」，面對這場不可逆轉的人口變局，公眾焦點往往落在醫療開支的沉重負擔上。然而，團結香港基金發表的《自主．自在．自樂：香港退休生態導航》研究報告，為這個議題提供一個不同的視角：長壽不應只是生命的延長，更應是豐盛人生的延續。面對「全球最長壽城市」的稱號，香港需要的不是焦慮，而是一場從「需求導向」（Need-based）邁向「追求導向」（Demand-based）的思維革新。



追求「生存」而非「生活」

過去，社會對「銀髮經濟」的想像往往局限於醫療或護理院舍，這種思維假設長者只需滿足基本的生存需求。然而，數據告訴我們，新一代銀髮族的消費模式正在發生根本轉變。政府估算指出，2024年本港60歲及以上人士的消費力已達3,420億港元。若我們按人口及通脹進一步推算，香港長者年度消費開支有望在2046年攀升至近7,500億港元的規模。

這數千億的市場並非只流向醫療機構和藥房。消費者委員會的調查顯示，長者開支首三位分別是「零售及購物」、「餐飲」和「康樂及娛樂」，反映他們追求的不再僅是「生存」，而是「生活」的享樂與體驗。

這標誌着各行各業必須進行「銀髮友善」轉型，例如餐飲業能否在菜單設計上兼顧精緻度與易咀嚼性？旅遊業能否參考數據，推出節奏較慢、行程更具深度的文化遊？這些改變無需創造天價產品，只需企業換位思考，就能開拓出巨大的潛在市場。

長者是「資產」非「負擔」

在需求端以外，我們亦不能忽視供應端的潛力。許多銀髮族退休後仍有心有力，但目前香港長者的勞動參與率僅約13.9%，遠低於內地的25%及挪威的22%。這巨大的落差，反映我們將大量寶貴的人力資源拒於門外。

事實上，新一代長者累積了數十年的經驗，他們不僅是消費者，更是智慧與勞動力的寶庫。在加拿大，有長者擔任顧問角色，直接參與樂齡科技產品的研發，確保產品設計真正切合用家體驗。這給予香港極大啟示：透過兼職、義工或顧問等彈性方式，長者可以重投社會。這不僅能打破「長者即負擔」的刻板印象，長者重投職場獲得的收入，更會回流成為上述提到的龐大消費力，形成良性的經濟循環。

以「銀髮標準」聯通世界

放眼宏觀，人口老化是全球共同面對的趨勢。香港作為全球最長壽的地區之一，擁有獨特的品牌優勢。我們不應只著眼於本地市場，更應以「聯通世界」的視野，將「長壽」打造成香港的城市名片。

憑藉先進的醫療服務、完善的檢測認證制度，香港完全有能力成為「銀髮標準」的制定者。無論是中醫藥的規範化，還是「照護食」（Care Food）的標準確立，香港都有能力將這些優質產品與服務標準輸出至鄰近地區乃至全球。唯有透過政策支持與企業創新，主動迎合這股「追求導向」的浪潮，香港才能將人口結構的挑戰轉化為國際商機，共建一個自主、自在、自樂的退休生態系統。

作者葉文祺是「團結香港基金」副總裁兼公共政策研究院執行總監；作者周嘉俊是「團結香港基金」助理研究總監。



