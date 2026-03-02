講港AI｜擁抱「主權AI」：從星港《預算案》看人工智能+戰略

講港AI｜郭毅可教授專欄

今時今日，人工智能（AI）的發展已經從科技界的競技，上升為國家與城市之間的核心戰略博弈。財政司司長陳茂波在上周三（2月25日）發表的《2026-27年度財政預算案》中，提出了一籃子加快推動AI產業化的措施，當中包括「人工智能+」的行動綱領，並宣布成立「AI+與產業發展策略委員會」。



鄰近的新加坡，早前亦發表了《2026年財政預算案》，宣布在未來5年，合共投入超過10億新加坡元（約61.3億港元）發展AI，並由總理兼財長黃循財親自領軍成立「全國人工智能理事會」，期望打破數據壁壘、推出高達400%的企業AI支出稅務扣減，甚至由政府資助市民訂閱高級AI工具。新加坡正以極具震撼力的財政手段，試圖在這場「AI 落地」的競賽中搶佔先機。

這是一個非常關鍵的轉折點。如果說新加坡靠的是「強勢補貼」與「由上而下的全民總動員」，香港的《財政預算案》則打出了我們的組合拳：除了持續加大算力基建投資、對 InnoHK平台提供堅實支持外，更強調將AI技術深度對接本地產業。這意味着，香港的AI發展正式從「實驗室研發階段」，全速邁向「實體產業賦能階段」。我們不再是各自為戰，而是有了一個跨越界別的戰略大腦，統籌AI在香港的長遠布局。

香港獨特角色：高價值領域的「試驗田」

香港將迎來發展AI的肥沃土壤。我們背靠祖國，擁有強大的供應鏈和人才庫支持；同時我們面向世界，擁有高度國際化的數據環境和普通法制度。我們具備成為國家乃至全球AI應用「試驗田」的完美條件。

健全的法律體系、先進的公營醫療系統、成熟的金融市場，這都是高價值的領域，也是AI最難攻克但富有意義及回報的領域。例如，我們可以利用AI進行法律文件的梳理與分析，利用AI結合龐大的公立醫院數據提升醫療服務和質素，利用AI進行合規金融風險評估。這些具有香港特色的「AI+」應用，如果在香港能做成樣本，就能向大灣區推廣，甚至輻射到「一帶一路」國家，成為我們無可替代的競爭優勢。

因此，我們需要擁抱「主權AI」。我們手執「一手好牌」，但應該怎樣打才好？我過去一直強調，香港需要建立一個屬於中國的「主權AI」（ Sovereign AI ）。

許多人會問，直接使用現成的頂尖模型不就好了嗎？為什麼要從頭訓練或微調一個香港模型？答案在於「數據主權」與「文化認知」。

人工智能模型就像一個孩子的成長，你餵它什麼數據，它就長成什麼樣子，擁有什麼樣的價值觀。如果我們完全依賴外部的商業模型，無論是來自矽谷還是其他地方，它們的訓練數據往往缺乏對香港本土文化、法律、社會規範的深刻理解。我們推出了「HKGAI V1」大模型，以及基於此開發的「港話通」（HKChat） AI聊天機械人，就是為了作為香港AI產業引擎，打造香港的「主權模型」，讓香港早日成為一個AI城市。

落實「全民善用」：教育重塑與全民素養

有了屬於自己的人工智能模型，就需要有持續使用的「活躍量」。要實現預算案中的宏大願景，歸根結底在於「人」。我非常認同今年《財政預算案》中提出推廣「全民AI培訓」的建議。這與HKGAI一直提倡的「全民使用、全民善用」理念不謀而合。

AI對教育的衝擊是顛覆性的。傳統的教育模式是單向的知識傳授，但在AI時代，知識的獲取變得前所未有的容易。我認為，未來的教育將走向「人機共教，人機共學」。

目前的AI可能還不完美，它會有「AI幻覺」，偶爾會說錯話。但我們不應該害怕這些錯誤。相反，這是一個絕佳的機會，用來配合政府的「全民培訓」政策，培養市民的「AI素養」。我們要讓市民知道， AI不是全知全能的神，既要利用它的檢索能力和知識綜合能力，又要具備自身的「Fact-check」的批判性思維與價值判斷。

AI自主意識：機器有人性是好事

對於AI的未來，我是一個堅定的樂觀派。有人擔心AI會產生「自主意識」，擔心機器會變得像人。我的觀點恰恰相反：「機器有人性是好事，無人性才是壞事。」

如果我們希望機器真正服務於人類，它就必須理解人類的情感、價值觀和道德邊界。一個冷冰冰、只懂執行指令而不知變通的機器，在處理複雜社會問題時反而可能帶來災難。

香港要有自己的人工智能模型，不僅是為了方便市民查天氣、問問路，更是為了在數字世界中構建一個懂香港、愛香港、服務香港的智能中樞。《財政預算案》已經為我們繪製了藍圖，提供了彈藥。這是一個長期的過程，可能會有波折，會有挑戰，但只要我們方向正確、步伐穩健，香港一定能在這場雙城競局，乃至面向全球，找到屬於自己的破局之道。

我們HKGAI代表了香港在人工智能領域邁出的自主一步，讓我們共同期待她，也期待本地研發的AI應用百花齊放—香港創科的未來就在此刻展開。

作者郭毅可教授是香港科技大學首席副校長，香港生成式人工智能研發中心主任，中國工程院外籍院士，英國皇家工程院院士，歐洲科學院院士，香港工程科學院院士，美國電機電子工程師學會會士，英國電腦學會會士，中國人工智能學會會士。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

