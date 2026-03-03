黃頴灝｜簡樸房制度：告別「劣質劏房」的第一步

黃頴灝專欄

「簡樸房制度」自周一（3月2日）開始實施，設有48個月過渡安排。在樓價高企的香港，劏房成為許多基層家庭的無奈選擇。這些狹小、擁擠的住所，住戶往往僅能在不足百呎的空間內生活，甚至需要與他人共用廚房和洗手間。夏天悶熱，冬天寒冷，通風和採光條件極差，不少房間甚至沒有窗戶。這樣的環境既難稱為「家」，更無法提供基本的生活尊嚴。然而，在房價高昂和住屋供應不足的情況下，劏房成為低收入人士僅能負擔的「棲身之所」，同時凸顯了香港貧富懸殊和住屋政策失衡的問題。



劏房問題不僅是香港內部的痛點，也引起國家的高度關注。中央多次表達對香港基層住屋問題的關切，特別針對劏房住戶的困境進行深入探討，強調改善基層民生是香港繁榮穩定的重要基石。劏房的存在，不僅體現社會資源分配的不均，也反映出住屋政策長期以來的失衡。要解決這一問題，既需要政府的宏觀規劃，也需要社會各界的共同努力，讓基層住戶擺脫困局，擁有有尊嚴的居住條件。

為了解決這個積累多年的住屋難題，政府於3月1日正式推行「簡樸房制度」，採取「先登記、後執法」的穩妥步伐，並提供四年過渡安排，以有序告別劣質劏房，改善基層租戶的居住環境。提供安全、衛生和合理的居住環境，已成為社會上不爭的共識。筆者認為，採取有序的步伐推進簡樸房制度，而非「一刀切」式的即時執法，是一項較為合適且務實的政策選擇。根據新制度，在推行的首年內，現存分間單位的業主可遞交登記申請，並獲得三年的寬限期，旨在為業主提供更多時間，靈活且人性化地處理單位的租賃安排及改造工程。登記程序簡單便捷，且完全免費，讓業主有充分的緩衝時間進行籌備和改善。這一過渡安排不僅給業主和住戶創造了彈性，也為改善社區整體居住環境提供了可能性。

然而，簡樸房制度的推行並非毫無爭議。

首先，對業主而言，為了符合新制度的最低標準，他們可能需要進行大規模的改造工程，這勢必增加成本壓力。部分業主可能因此選擇在寬限期內放慢改造步伐，以節省開支，導致租戶的居住條件無法即時改善。其次，對租戶來說，儘管制度的初衷是保障他們的居住權益，但在政策過渡期間，部分住戶的生活質素或許仍難以提升。

筆者亦理解，有部分住戶基於個人或家庭需要，例如住處靠近工作地點、子女上學方便，或對現有社區的熟悉感，他們仍會選擇居住在劏房中。這些情況值得同理，但同時也凸顯了制度推行過程中需要更多靈活性及人性化的配套措施。除此之外，還有意見指出，增加業主成本可能會導致租金上升，這對劏房住戶而言，無疑是另一層壓力。

這固然是可能發生的市場行為，當供應減少而需求依然存在時，價格自然會上升。然而，這也是「有雞先還是有蛋先」的難題：應該優先消除劣質劏房，還是因畏懼劏房租金上漲而不作為？長遠而言，改善劣質劏房的問題迫在眉睫，這一步必須踏出。如果劏房問題無法得到處理，基層住戶的居住環境只會進一步惡化，甚至拖累香港社會的整體發展。

為了應對簡樸房制度可能導致的劏房供應減少問題，當局推出不少措施以減輕市場的衝擊。首先是增加房屋供應，特別是公營房屋的建設量，每年公佈房屋未來幾年供應量，以穩定房屋市場的供求關係。其次，推行簡約公屋及過渡性房屋的政策，為輪候公屋時間過長的市民及劏房住戶提供更加合理且經濟的住所。這些措施不僅緩解基層住戶的住屋壓力，也在一定程度上平衡了市場對劏房的迫切需求。

需要強調的是，所有公共政策都不可能一步到位地解決所有問題。政策的制定更多是為了紓緩社會上最迫切的需求，協助最需要幫助的人群。簡樸房制度正是針對居住在劣質劏房、希望改善生活條件的基層住戶而設，為他們提供一個更安全、更有尊嚴的居住空間。公共政策的實行需要時間，一些成效未必能立竿見影，但這並不意味着這些措施毫無作用。即便簡樸房制度無法一次性解決所有劏房住戶的問題，但政府能夠踏出這一步，已經是邁向解決問題的重要開始。

簡樸房制度的推行，既是一場對社會公平的考驗，也是一個衡量人性與制度平衡的縮影。要讓這條路走得更穩、更遠，立法的完善只是第一步，如何在執行過程中平衡各方利益，才是未來最大的挑戰。政府需要在制度執行過程中持續檢討，確保政策的可行性和有效性，同時加強與社會各界的合作，才能讓更多基層住戶真正受惠於這項政策，徹底改善他們的生活條件。

作者黃頴灝是元朗區議員，民主思路聯席召集人（內務及地區事務），環保公司董事。



