團結香港基金．李正儀｜從融入到服務：「十五五」香港新角色

團結香港基金專欄｜李正儀博士

今天是國家發展進程中極為重要的一日。隨着2026年全國「兩會」的正式召開，國務院總理李強發表了最新一份政府工作報告，而備受矚目的「十五五」規劃綱要草案亦同步出爐。在論及香港與國家發展的關係時，中央的最新定調為「支持港澳更好融入和服務國家發展大局」；相較於「十四五」規劃，赫然多出了「服務」這兩個字。



作為國家的特別行政區，香港社會各界理所當然地高度關注中央在這一宏大藍圖中，所給予香港的新角色和戰略定位。這不僅關乎香港未來五年的發展方向，以及經濟民生的走向，更決定了我們如何在複雜多變的國際政經格局中找準自身價值。

我在仔細研讀「十五五」規劃綱要摘要中有關香港的論述時，特意將其與「十四五」規劃綱要進行了文本上的對比分析。

字裏行間，我發現一個全新的、且極具深意的表述變化：在論及香港與國家發展的關係時，中央的最新定調為「支持港澳更好融入和服務國家發展大局」。相較於上一份五年規劃，這裏赫然多出了「服務」這兩個字。

同時，在總理李強剛剛發表的2026年全國兩會政府工作報告中，同樣出現了這一關鍵表述。最高層級的兩份政府官方政策文件不約而同地強調，香港要「服務」國家發展大局，折射出中央對香港期許的維度上的改變，向香港傳遞了一個極為重要且明確的戰略信號。

對於新增的「服務」二字，不應狹義理解為一般社會「服務」（Services）。如對照官方英文版本，「better integrating into and contributing to the country’s overall development」——可見其真意在於思想、心理、知識及行動層面，全方位融入並「服務」（contribute）國家發展大局。

過去幾年，香港社會的主流多停留在「配合」國家發展或「融入」大灣區的層面，這往往帶着一種比較被動的政策意味。然而，「服務」一詞的出現，意味着中央期望香港的角色不能僅僅停留在「配合者」或「參與者」，而必須成為具備強大主觀能動性的「貢獻者」（contributor）。

中央要求香港必須更加積極有為、精準劃出，和落地一系列具有前瞻性的政策，切切實實地達到一個能夠「服務」（contribute）到國家在新時代下的各項全新規劃與戰略的需求。無論是在傳統的金融與專業服務領域，還是在新興的航天經濟、文化創意產業出海、以及社會治理創新等方面，香港都需要主動出擊，提供內地其他城市無法輕易替代的獨特作用。

換言之，這一轉變對特區政府及民間智庫的政策倡議，提出了更高維度的要求。目前，特區政府已就對接「十五五」規劃成立特首專班，並着手構思香港自身的五年發展藍圖。在這個承先啟後的關鍵節點，無論是官方決策層還是社會各界，在擘畫香港未來的戰略佈局時，必須將整體視野大幅升華，與國家的頂層設計深度對齊，例如在構築香港未來五年的規劃時，除了包含粵港澳大灣區發展的基本盤，我們可能需要主動探討如何將香港現有和新的政策優勢與專業功能，延伸至「京津冀」、「長三角」及「長江經濟帶」等其他國家重大區域協調發展板塊。

看着這些宏大的國家藍圖，我內心既感到振奮，也深覺一種不容懈怠的緊迫感。從「融入」到「服務」，這不僅是官方文件中字眼上的微調，更是國家對香港寄予的厚望與信任。我深信，只要我們敢於跳出原有的舒適圈，憑藉香港人一貫的靈活與專業底氣，我們定能真正展現香港無可替代的價值與擔當。

作者李正儀博士是團結香港基金總裁。



