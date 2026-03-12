狄志遠｜再窮不能窮學生——教育資源不是以量計而是以質算

狄志遠專欄

財政司司長陳茂波早前（2月25日）公布的《2026-27年度財政預算案》中，教育開支只佔政府整體開支的13.3%，是過去20年來的新低。教育局局長蔡若蓮在預算案公布後多次解釋，指近年學齡人口持續下跌，學生人數減少，而政府實際投放在教育的金額按年仍有增加，現時只是教育在政府「整體開支」中的比例下降，並強調政府會「因應學齡人口減少，靈活運用資源」，投資教育「並沒有減少」。



教育被視為可縮減的經常開支

當局把人口結構、比例變化和實際資源投放混為一談，表面上合乎會計邏輯，實際上卻反映了一種「重量不重質」的思維：學生少了，政府想到的不是如何把騰出的資源重新投放在課堂和學生身上，以提升教育質素與支援，而是理所當然地接受教育開支在整體開支中「可以縮」、可以讓位給其他範疇。換言之，教育被視為一項可以隨人口「縮表」的經常開支，而不是在學生人數下降之時，更應該藉機升級的長遠投資。

事實上，社會對改善教育質素的訴求從來不是抽象的，而是非常具體的。多年以來，民間團體、家長與教育工作者反覆指出幾大缺口：融合教育與特殊教育支援不足，學童精神健康危機未獲系統處理，基層家庭在教養和學習支援上缺乏後盾，以及職業教育與生涯規劃停留在表面、未能真正為學生開拓多元出路。這些議題背後，共通的問題不是「學生太多」，而是「資源與制度落後於需要」。

在學生人數下降的年代，這些範疇理應是教育改革的優先投資方向，而不是在「削支」邏輯下繼續被邊緣化。如果政府真心相信教育是投資而不是成本，面對學生減少，理應順勢推動小班教學，在每所學校配置穩定而充足的支援人手，而不是只在記者會上強調「金額沒減、只是比例變」。這種取態，無論在政策上還是價值上，都難以令人信服。

融合教育支援與需求存在落差

以有特殊教育需要（SEN）的學生為例，近年人數持續上升。公開數據顯示，2021/22 學年全港中小學約有6.2萬名SEN學童，約佔在學中小學生的十分之一，比例和絕對數字都較早年為高，學校承受的教學與支援壓力自然水漲船高。

平等機會委員會的研究早已指出幾項深層問題：SEN識別程序被批評過於草率和簡化，難以全面掌握學生真正需要；約兩成以上SEN家長對學校的支援安排感到不滿，反映家校對「支援是否到位」有明顯落差；在制度設計、政策配套及實際執行層面，都存在結構性問題，未能確保SEN學生獲得平等的學習機會。面對這些早已被點名的缺陷，政府若真如所說「靈活運用資源」，本應趁學生整體人數下降，集中火力提升前線教師培訓、增加專業人手、改善課程調適。相反，當局卻以「整體教育投資沒有減，只是比例下降」作為安撫說法，實際運作上仍然容許學校在資源緊絀下苦苦支撐，等於把SEN學生的需要再次推後一格。

學童精神健康面對系統性挑戰

學童精神健康更是另一個不容迴避的警號。中文大學的研究顯示，大約四分之一受訪兒童及青少年在過去一年曾受至少一種精神疾病困擾；香港家庭福利會的調查亦指出，約一半以上受訪青少年認為自己的精神健康狀況「不理想」。換句話說，精神困擾在本地兒童及青少年當中並非少數，而是非常普遍的現象。

這些數字背後，不只是統計，而是情緒失控、失眠、自我否定、甚至自殺風險的累積。立法會研究和社福界評論多次批評政府目前針對學童精神健康的做法偏向「個案式、危機式」介入：有問題就個別轉介、有事故就事後善後，但平日欠缺系統性的情緒教育，欠缺全校層面、長期設計的心理健康課程，亦欠缺針對弱勢社區的地區服務網絡。結果，是最有需要的孩子往往要排長龍等服務，而大部分學生在日常校園生活中從未受過像樣的情緒與抗逆教育。

生涯規劃仍然欠缺深度與成效

職業教育與生涯規劃則是另一個「做了很多，但未真正入肉」的例子。2014年以來，政府在生涯規劃教育上投入額外資源，推出相關指引、教師培訓和商校合作計劃。可是，成效一直未見突破，原因並不難理解。

社會與家長普遍仍然以學術路線為唯一「正統」上流動的階梯，技術與職業路線在地位、資源及社會形象上仍然被視為「次一級」的選擇；學校在職業教育上，則往往過於「活動化」：要交代有做事，就辦講座、辦展覽、辦企業參觀，數量不少，但真正鼓勵學生深入自我探索、建立長遠人生規劃的深度工作，仍然極其有限。生涯規劃很多時只停留在「資訊輸出」，未有有效地連結精神健康與生命教育。結果，學生表面上看似有更多選項，實際上仍被單一的學術梯級綁死，多元出路多是紙上談兵。

在這個情況下，如果政府真的希望藉着學生人數減少而「靈活運用資源」，方向應該是調高人均投資、補足制度短板，而不是默許學界在「殺校」、「減人手」的陰影下運作。短期內，透過合併或停辦部分學校、削減資助和人手，或許可以令帳面上的教育開支比率更「好看」，但長遠後果卻相當嚴重。學校被關閉、教師和社工面對不穩定前景，教育專業人員的士氣勢必進一步受挫，人才流失加劇，教學質素自然難以維持。在資源緊縮的壓力下，學校更難騰出時間和空間推行融合教育、精神健康支援和深度生涯規劃，只能退回最保守、最「保命」的應試模式。

人口結構變化教育投資應提質

值得注意的是，國家未來五年的「十五五規劃」本身也把教育質素提升視為重要方向，提出要完善國民教育體系、提升教育整體質素、加強終身技能訓練等。特區政府必須在這個框架下擬定屬於香港的五年教育發展計劃。若香港仍然以「學生少了，所以教育在整體開支中的比例可以下降」作為主軸，而不是反問「學生少了，如何讓每個孩子得到更多支援」，這不但難以對接國家的發展藍圖，更無法回應本地家長、學生和前線工作者多年來的憂慮與期待。

相反，在學生人數下降的年代，教育政策理應由「量」的擴張，轉為「質」的提升。這意味着，政府應該善用這段人口窗口期，推動小班教學和個別化支援，特別是針對 SEN 學生、精神健康風險較高的群組以及基層家庭，將資源集中於補好制度最薄弱的環節；應該重整職業教育與生涯規劃，把技職與專才路線提升至與學術路線同等的社會地位；應該把精神健康與生命教育納入學校的核心工作，而非零碎的短期項目；更應該在資源分配上，從「按人頭」的算盤思維，轉向「為每一個孩子提供更好教育經驗」的投資視角。

簡而言之，當學生愈來愈少的時候，教育預算本來完全可以「人均增加」，讓每一個孩子都得到比上一代更好的教學與支援，而不是被動接受教育開支在整體預算中愈佔愈少。如果政府只懂得從總額和比例上節省，而不是趁機重整及升級教育制度，香港未來五年的教育，很難真正向「質」的方向邁進。真正應該被追問的，不是「學生少了，為何不減錢」，而是「學生少了，為何我們還不肯為每一個孩子，多付一點心思和資源」。

