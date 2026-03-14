葉文瀚｜「燒烤」也能取得大學文憑？——教育不再只是知識傳授

葉文瀚博士專欄

當一所大學一口氣取消16個本科專業，同一時間另一個地方卻成立專門教授燒烤的「學院」，這樣的對比難免令人好奇：高等教育究竟正在發生什麼變化？



首個燒烤學院建立人才輸送機制

最近內地兩則新聞放在一起看，格外耐人尋味。湖南岳陽宣布成立中國首個「燒烤學院」，並正式向社會招生；同時，中國傳媒大學則宣布撤銷包括翻譯、攝影等16個本科專業或方向。前者似乎把夜市文化帶進校園，後者則象徵部分傳統學科正在被重新審視。兩件事看似無關，背後其實反映同一個問題：在人工智能迅速發展的時代，大學究竟應該培養甚麼樣的人才？

先看這所「燒烤學院」。表面上，它像是一所職業培訓機構，但其設計其實頗為完整。學生可以修讀兩年半至三年的「學歷加技能」課程，畢業後同時取得國家認證的大專或本科學歷，以及「中式烹調師（燒烤料理師）」職業技能證書。另一種模式則是只修讀一個月的技能課程，學費約人民幣5,800元，完成後同樣獲得職業技能等級證書。

課程內容除了食材選購、炭火控制和風味調配等傳統技術，還包括店鋪經營、成本管理以及創業培育。校方更與當地餐飲企業建立人才輸送機制，並為有意創業的學員提供品牌加盟、選址、裝修及營運等指導，甚至與銀行合作提供低息貸款。

如果只把這件事理解為「教人燒烤」，未免低估了其背後的產業背景。岳陽的燒烤文化已有近40年歷史，全市超過2,000家燒烤門店，從業人員約5萬人，年產值突破20億元人民幣。在這樣的產業基礎下，設立一所專門培養人才的學院，其實更像是地方產業升級的一部分。

撤銷本科專業重塑教育體系

與此同時，大學體系另一邊的變化也同樣值得留意。中國傳媒大學近期宣布撤銷16個本科專業或方向，當中包括翻譯、攝影等傳統科目。校方解釋，未來社會將進入「人機分工」時代，教育體系必須重新思考課程設計。課堂不再只是傳授知識，而是需要思考哪些能力是人類的優勢，哪些工作可以交由AI完成。

這並非個別現象。近年內地多所大學開始調整專業結構。例如吉林大學停招19個專業，其中部分屬於藝術學類。四川大學、同濟大學等院校亦相繼對部分藝術設計相關課程作出調整。

原因並不難理解。生成式AI的出現，讓圖像生成、概念設計和素材製作變得前所未有地容易。過去需要大量基礎設計人員完成的工作，如今可以在短時間內由AI完成。某些標準化、重複性的職位需求自然受到壓縮。

大學應以什麼方式培養人才？

這樣的轉變對教育體系提出一個現實問題。如果人工智能能夠快速處理大量知識和標準化技能，大學是否仍應按照過去的方式培養人才？

某程度上，「燒烤學院」這類嘗試提供了一種不同思路。它並不是單純教授一門技能，而是把整條產業鏈帶進教育系統。學生既學習技術，也理解市場運作，更直接接觸創業機會。從教育模式來看，這是一種更貼近產業需求的培養方式。

過去數十年，高等教育往往以學術學科為核心，職業技能教育則被視為另一條軌道。然而在技術快速演變的年代，理論與實務之間的界線正逐漸模糊。企業需要的不只是知識型人才，也需要能夠把知識轉化為實際價值的人。

需要在變化中創造價值的能力

這個趨勢對香港同樣具有啟示。近年本地教育政策亦開始強調應用型學習，例如推動應用學位、增加實習機會以及加強與產業合作。背後的邏輯其實很清晰：教育不再只是知識傳授，而是連接學生與產業的橋樑。

在人工智能時代，大學真正需要回答的問題或許不只是「教什麼」，而是「為什麼而教」。當某些技能可以被技術快速取代，教育的重點自然需要轉向更高層次的能力，例如創新思維、跨領域整合以及商業判斷。

從燒烤學院到大學專業調整，看似兩條不同的新聞線索，其實都指向同一個方向。教育體系正在重新尋找與經濟和產業之間的連結。未來的大學，或許不再只是知識殿堂，而更像是一個結合技術、產業與創意的平台。在這樣的轉變之中，學生學的是燒烤、設計還是數據科學，其實並不是最重要。真正關鍵的，是他們是否具備在不斷變化的世界中創造價值的能力。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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