奇妙的揭發者｜《太平年》的管治啟示——拷問香港的「台州命題」

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

內地電視劇《太平年》引起不少討論。這部以五代十國時期為背景的作品，不僅憑藉其精湛的製作與動人的故事贏得了觀眾的喜愛，更因其深厚的歷史底蘊而成為值得深思的文化現象。除了娛樂，《太平年》的價值還在於它為我們提供了一個重新審視歷史、思考歷史教育的契機——特別是在香港中學歷史教學面臨諸多挑戰的背景下。



從人性光輝中重塑歷史教育

香港中學的歷史教育，長期以來存在着一種令人憂慮的傾向——過度側重於史實的死記硬背，從春秋戰國到明清近代，學生們被迫記住大量的年代、事件、人物，卻鮮有機會去理解這些歷史背後的人性光輝與智慧結晶。這種教學方式，使得歷史對於年輕人而言，變成了遙不可及的過去，與當下生活毫無關聯的枯燥知識。當一個中學生被要求背誦春秋五霸的姓名與事跡時，他們很難想像兩千多年前的這些人物，其實也有着與現代人類似的喜怒哀樂、理想與掙扎。

《太平年》的成功之處，恰恰在於它將歷史「活化」了。透過具體的人物命運、細膩的情感描寫，以及對當時社會生活的真實再現，觀眾得以穿越時空，感受到那個動盪年代人們的生活狀態與精神面貌。劇中以吳越國為核心，展現了五代十國這一中國從大分裂走向大一統的關鍵時期。這段歷史，在香港的歷史教科書中往往只有寥寥數語的概括，學生們能夠記住的，大概只是「五代十國是中國歷史上一個分裂時期」這樣的概念性知識。

然而，《太平年》告訴我們，歷史從來不是簡單的概括所能涵蓋的。在那個被稱為「亂世」的時代，人們如何生活？如何治理？如何在動盪中尋找穩定與發展的可能？這些問題的答案，對於今天的我們，依然具有深刻的啟示意義。

在中央與地方中巧妙平衡

劇中最令人印象深刻的，莫過於對吳越國治理之道的描繪。在當時的技術條件下，要實現國家統一與有效治理絕非易事。今天的我們，習慣了高鐵的便捷、網絡的即時通訊、中央政府的有效管理，很難想像在千年前的年代，送一封信到遠方可能需要數月時間。這種技術限制，必然導致地方勢力的崛起與中央控制力的削弱。如何在這樣的現實條件下實現有效治理，成為了一個極具挑戰性的問題。

劇中吳越國錢弘俶被下放到福建台州一帶的經歷，正是這種挑戰的生動寫照。面對地方土豪的勢力，他並非簡單地依靠中央賦予的權力強行推行政策，而是通過智慧與策略，軟硬兼施，逐步修復中央政府與地方社會的稅收關係。這個過程充滿了艱辛與智慧，也需要極大的耐心與政治手腕。

那個年代的「中央」朝庭制定的政策，即使在今天看來再美好不過，一旦落實到地方，也可能因為執行者的私心或地方勢力的阻撓而變質。這種情況，在中國歷史上的任何時期都不罕見。好的政策若能被有效執行，便是德政；反之，則可能成為民怨的源頭，甚至激發地方對抗朝廷的情緒。

警惕表面繁榮下的內裏空洞

劇中的台州，正是一個值得深思的案例。這不禁讓人聯想到當下的香港。近年來，香港政府大力推動各類基建工程，發行債券籌集資金，試圖透過大型項目拉動經濟發展。然而，這些工程的直接受益者，似乎也主要集中在建築商及相關行業。普通市民除了承受工程期間的交通不便與生活困擾外，很難感受到這些大型項目帶來的實際好處。究竟這些工程能否創造真正惠及民生的產業？能否為香港的未來發展奠定可持續的基礎？這些問題，正在成為越來越多市民心中的疑問。

中央政府希望香港能夠更好地融入國家發展大局，實現與內地的對接，也為香港提供了諸多政策支持。然而，這些政策的落實效果，關鍵在於執行層面的智慧與努力。我們不禁要問：今日香港的管治者，是否能夠像《太平年》中的錢弘俶那樣，以智慧與策略推動變革，確保中央的優惠政策能夠真正轉化為民生福祉，而非僅僅滋養了少數利益集團？是否能夠避免香港陷入台州那樣的困境——表面上的繁榮掩蓋不了內裏的空洞，政策優惠無法轉化為社會的全面進步？

《太平年》中錢弘俶的成功，不僅在於他個人的能力，更在於他身邊有一個能夠共同推動改革的團隊。這個團隊的存在，使得吳越國的治理理念能夠真正落地，為日後宋朝的統一奠定了堅實的基礎。更重要的是，錢弘俶在台州的治理，始終關注如何讓發展成果惠及普通百姓，如何在推動改革的同時，培育能夠長遠造福地方的產業與文化。正是這種以民為本的治理理念，使得吳越國能夠在動盪的時代中保持相對的穩定與繁榮，最終以和平方式納土歸宋，避免了更多的戰亂與生靈塗炭。

歷史教育並非簡單記憶工具

今天杭州、蘇州一帶的繁榮與文化底蘊，很大程度上可以追溯至吳越國時期的奠基。當時的吳越國不僅重視經濟建設，興建了大量的水利工程與基礎設施，更重視文化發展與科技進步，對佛教的推崇與保護，也為後世留下了豐富的文化遺產。這種重視科技、文化、宗教，關注民生福祉的治理理念，造就了江南地區日後的長期繁榮，即使在歷經戰亂之後，這種文化基因依然得以保存與傳承。

《太平年》提醒我們，太平的價值與代價。在中國漫長的歷史長河中，和平時期往往相對短暫，戰亂與動盪才是常態。即使在被稱為「亂世」的五代十國時期，依然有人為了和平與發展而努力，依然有地區能夠保持相對的穩定與繁榮。這段歷史告訴我們，太平不是理所當然的，它需要智慧、努力，甚至犧牲才能獲得與維持。而真正的太平，不僅是表面的安定，更是百姓能夠安居樂業、社會能夠持續發展的狀態。

回看香港的歷史教育，我們是否能夠從《太平年》這樣的作品中獲得啟發？歷史教學不應只是年代、事件、人物的記憶，更應該是對人類經驗的反思與借鑒。透過歷史，我們可以看到人性的光輝與陰暗，可以理解社會變遷的規律，可以從前人的智慧中獲得啟示。這樣的历史教育，才能夠真正培養學生的歷史思維與公民素養，而非僅僅是應試的工具。

以民為本鑄就太平之年基礎

當我們思考如何改革香港的歷史教育時，《太平年》提供了一個很好的範例。歷史可以通過故事的形式呈現，讓學生感受到歷史人物的情感與選擇，理解歷史事件的複雜性與多面性。更重要的是，歷史教育應該引導學生思考歷史與當下的聯繫，從歷史中汲取智慧，以應對現實中的挑戰。當學生們看到台州的歷史困境，他們自然會思考香港今天的處境；當他們理解錢弘俶的治理智慧，他們也會反思今日管治者的作為。這樣的歷史教育，才能夠引起學生的共鳴，激發他們對歷史的興趣，從而真正實現國民教育的目標。

《太平年》的價值，不僅在於它是一部優秀的娛樂作品，更在於它讓我們重新思考歷史的意義與歷史教育的方向。在今天這個資訊爆炸、價值多元的時代，如何讓年輕人理解歷史、尊重歷史、從歷史中學習，是一個值得每一位教育者深思的問題。或許，答案就藏在《太平年》這樣的作品中——歷史需要被活化，需要與當下對話，需要在情感上引起共鳴，才能真正走進年輕人的心中。

太平之年，不僅是歷史上的某個時期，更是一種理想與追求。從五代十國的動盪到宋朝的統一，從吳越國的治理到今天的香港，歷史的長河奔騰不息，而人類對和平、發展、繁榮的追求始終未變。透過《太平年》，我們不僅看到了歷史，也看到了自己，更看到了未來的可能性。但願香港不會成為另一個台州——表面繁榮而內裏空洞，政策優惠而百姓無感。但願今日的管治者能夠從歷史中汲取智慧，真正以民為本，讓中央的支持政策轉化為普羅大眾的福祉，讓香港這顆東方之珠，在太平之年綻放真正的光彩。這正是歷史的魅力所在，也是歷史教育的意義所在。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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