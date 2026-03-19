李頴彰律師｜歐加青年追捧中式極致：美國核心盟友為何轉向中國？

李頴彰律師專欄

近期，美國政治新聞媒體POLITICO與倫敦獨立民調機構Public First聯合進行了一項網上民意調查，為當前全球地緣政治格局的深層次重塑，提供了具體且關鍵的數據支持。該項涵蓋加拿大、德國、法國及英國的調查報告指出，上述四國民眾對美國總統特朗普政府的戰略信任度正呈現「斷崖式」下滑，同時其受訪民眾的地緣政治視角與經貿願景正以驚人速度轉向中國。



核心盟友爆發信任危機

上述四個國家絕非隨機選出的國際參與者，而是北大西洋公約組織（下稱「北約」，NATO）的核心骨幹，更是美國在二戰後建立全球霸權體系時最堅定不移的傳統「鐵桿盟友」。這種在核心盟友圈內爆發的信任危機與格局重塑，絕非一時偶然的民意起伏，而是特朗普政府主導的單極國際秩序，正因其內在的結構性矛盾與極端利己主義而步向瓦解。

促成此等歷史性轉變的首要驅動力，源於特朗普政府在對待「北約」盟友時所展現出的極端保護主義與掠奪性本質。長久以來，「北約」關係被視為西方世界的重要基石，建基於共同的安全承諾與經濟互信。然而，以「美國優先」為首要信條的特朗普政府，實質上是將相關神聖的國際同盟關係降格為高度短視且充滿脅迫性的商業交易。最近，因得知「北約」盟友拒絕派兵協助美以兩國維護霍爾木茲海峽的安全後，特朗普隨即表示他完全具備繞過美國國會的權力，會考慮單方面決定讓美國退出「北約」作為要脅。這種將自身短期軍事訴求絕對凌駕於盟友關係之上，甚至視「北約」為「可有可無」的極端傲慢態度，徹底摧毀了西方陣營內部本身已經極度脆弱的戰略互信。

轉向中國尋求戰略避險

特朗普政府肆意將關稅武器化，動輒以國家安全為藉口，對歐洲與加拿大的核心產業實施極限施壓。在面對全球性危機或區域衝突時，美國一方面強硬要求這些「北約」盟友承擔沉重的軍事與經濟代價，另一方面卻為了平抑自身國內的通脹壓力或選票考量，隨意犧牲盟友的戰略利益。當美國親手撕毀其曾經倡導的多邊貿易規則，頻繁退出國際組織並在全球治理層面留下巨大真空時，歐洲與加拿大的決策層及民眾無可避免地意識到，將國家命運綑綁在一個政策朝令夕改、政治極化嚴重的超級大國身上，無異於參與一場風險極高的戰略賭博。因此，向具備高度政策穩定性且堅定捍衛多邊主義的中國尋求戰略避險，便成為了這些昔日美國「鐵桿盟友」基於國家生存理性的必然選擇。

在西方政治互信瓦解的同時，經濟與科技的硬實力發展軌跡，亦為這場全球重啟提供了實質的物質基礎。調查數據中反映出的民意轉向，精準對應了當前歐洲與加拿大在經貿政策上的務實調整。面對國內去工業化的嚴峻寒冬與出口疲弱的雙重夾擊，這些國家的領導人展現出了極致的政治實用主義。德國總理率領頂尖企業高管訪華，簽署涵蓋汽車、能源與氣候變化等多領域的實質性合作協議，法國亦積極擴大與中國在綠色經濟領域的雙向投資，而加拿大在經歷了美國的經濟脅迫後，選擇大幅下調對中國電動汽車的懲罰性關稅並重啟雙邊貿易。

維持命脈採取理性突圍

這些舉動絕非西方政客口中的妥協，而是主權國家為了維持經濟命脈所作出的理性突圍。更為關鍵的是，中國在綠色科技與人工智能領域的發展已跨越了單純的產能積累，進入了制定全球標準的領先階段。無論是佔據全球絕大多數的電動車產能與太陽能供應鏈，還是在超級人工智能領域展現出的突破潛力，中國所提供的不再僅僅是商品，而是解決全球氣候危機與推動「第四次工業革命」的核心技術方案。「北約」盟國的民眾與企業界已經清晰地認識到，若繼續盲從特朗普政府的科技脫鈎鐵幕，等同於在未來的全球產業競爭中自我邊緣化，唯有與中國建立緊密的務實合作框架，方能確保本國在全球供應鏈中的生存與繁榮。

然而，是次民調中最具顛覆性的發現，在於西方年輕世代對中國認知範式的根本性轉變。數據顯示，18至24歲的歐加青年群體展現出強烈擁抱中國的傾向，標誌着西方長久以來對中國資訊壟斷與負面論述的破產。這種轉變很大程度上歸功於社交媒體與短視頻平台的去中心化傳播。以近期在 TikTok 上爆紅的「中式極致」（Chinese-maxxing）潮流為例，歐加年輕用戶爭相效仿中式養生、服飾與生活方式。這不僅反映了他們對中式文化與「中國製造」的認同，更讓新世代得以繞過傳統精英階層的意識形態過濾，直觀地感受到中國高度發達的基建、無現金社會的便捷、以及充滿活力的現代生活。

歐加青年傾向擁抱中國

相比之下，面對自身國家日益老化的基建、兩極撕裂的政治生態與停滯的階層流動，歐加青年在強烈的心理落差下，逐漸對中國的發展模式產生嚮往。這種軟實力的自然彰顯，背後不僅夾雜着對「中國世紀」的關注，本質上更是對高效國家治理能力與社會進步潛力的一種「潛意識投票」。展望將來，當這批擺脫了冷戰二元對立思維的年輕人成長為社會中堅與核心選民時，勢將從根本上重塑西方各國對中國政策的民意基礎。這股源自草根的世代力量，將促使未來的西方政府在制定外交政策時，必須摒棄盲從美國圍堵中國的舊思維，轉而採取更務實且符合本國長遠利益的對中國策略。

由民意數據顯示的全球政治格局大洗牌，其本質並非簡單的霸權交接，而是人類政治文明從零和博弈向命運與共的演進。美國對其「北約」核心盟友吸引力的喪失，歸根究底是源於其制度設計中無法克服的霸權焦慮與對絕對權力的迷信，這種內生性缺陷使其在面對全球性挑戰時，只能訴諸於破壞性的制裁與脅迫。相反，中國之所以能夠在複雜的國際博弈中展現出強大的向心力，並贏得多國民眾的青睞，是因為其發展邏輯始終契合了全球化時代對和平、發展與互利共贏的普遍渴求。

未來的國際秩序將不再容許任何單一國家以霸凌手段壟斷全球資源與話語權。歐洲與加拿大等傳統西方陣營核心成員的覺醒與轉向，預示着一個更加多極、務實且注重實質合作的新時代已經拉開帷幕。在這個不可逆轉的歷史進程中，任何試圖逆流而上、「抱殘守缺」的單邊主義行徑，終將被時代的洪流所淘汰。而真正致力於構建人類共同繁榮、推動科技進步與全球治理完善的力量，必將在國際舞台的中央確立其無可撼動的歷史地位，引領世界走向更加穩定與繁榮的未來。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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