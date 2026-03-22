葉文瀚｜矽谷劇本 vs 香港現實——史丹福退學信比畢業證書更值錢？

葉文瀚專欄

在矽谷的創業故事裏，最吸引人的從來不是那張名校畢業證書，而是那封退學信。最近，科技界的話題中心轉向了一位廣州出生的Gen Z女生——洪樂潼（Carina Hong）。這位史丹福大學的「學霸」，在人工智慧浪潮最洶湧之際，毅然選擇輟學，在三藩市創辦AI初創公司 Axiom Math。短時間內，這家專攻AI數學推理的企業，成功擠進「獨角獸」行列，估值突破十億美元。這不是普通的創業新聞，而是一個關於「搶跑」的故事。



精英退學搶跑新賽道

這類新聞之所以吸睛，是因為它打破了傳統的向上流動路徑。當年洪樂潼離開史丹福，必然面對過「可惜」的質疑；但結果證明，當AI從簡單的文字生成演進到深層的邏輯運算時，校園的圍牆反而成了某種束縛。市場最愛的敘事其實很簡單：天才早一步看透趨勢，而學術體制的節奏太慢。從Steve Jobs、Bill Gates 到Mark Zuckerberg，「入名校、退學、改變世界」這套劇本，在AI時代已被這位廣州女孩演繹得更加凌厲。

但這種「退學模板」真的適合每一個人嗎？香港社會向來重視學歷，家長催谷子女在DSE爭分奪秒，為入「三大」日夜補習。學位等於穩定，等於體面。可是一翻開財經新聞，又見到一個又一個年輕人中途離校，身價動輒億萬。這種對比，自然令人心裏動搖。我們一邊相信讀書是唯一出路，一邊又忍不住被「讀書未必有用」的故事吸引。

資金流向沒畢業天才

從投資角度看，精英退學其實是一種強烈的「市場訊號」。能考進史丹福，本身已完成了極嚴格的智力與資源篩選。如果像洪樂潼這樣的尖子選擇在黃金學習期離開，等於向市場表態：她手上的機會，比那張印有校徽的羊皮紙更值錢。這不是逃避，而是一場精準的押注。當頂尖創投願意將數以億計的資金投向一個大學退學的年輕人時，資本其實已經表態：在科技競賽裏，實戰速度遠比學術履歷重要。

不過，「生存者偏差」同樣存在。媒體會大篇幅報道洪樂潼如何捕捉AI數學推理的市場缺口，卻不會追蹤那些退學後默默無聞的失敗者。輟學之所以顯得性感，是因為成功案例夠戲劇性。對極少數自律且擁有降維打擊能力的天才，大學或許真的太慢；但對大多數人而言，校園提供的是系統化訓練與較低成本的試錯空間。盲目模仿天才孤注一擲，風險遠比想像中高。

香港會有這類故事嗎？

再看教育與科技之間的落差。AI模型以季度、甚至以周為單位更新，大學課程卻往往要經過層層審批，一年才調整一次。當教授講的可能還是去年的論文，學生已在宿舍調校最新的神經網絡架構。這不代表大學失去價值——而是制度需要跟上節奏。與其一味歌頌退學，不如思考如何讓產學合作更靈活，讓創業實踐真正成為課程的一部分。

地域文化差異也不容忽視。矽谷有成熟的創投網絡與「容錯文化」，失敗了仍可捲土重來。香港環境相對保守，失敗成本極高。當我們談論這位廣州Gen Z女生的成就時，不妨問一句：如果同樣的故事發生在本地，我們是會給予支持，還是會勸她「拿了學位再說」？

說到底，在AI年代，學位正在被重新估值。真正的競爭力從來不只是一張證書，而是看你是否看得清趨勢，敢不敢在風口來臨時「先行一步」。退學不等於成功，畢業也不代表保證。問題從來不是退不退學，而是當機會來敲門時，你有沒有那份與之匹配的真本事。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

