李頴彰律師｜美元淪為政治工具：人民幣如何重塑全球信用基石？

李頴彰律師專欄

環球政經格局如今因近年地緣政治問題正經歷深層次演變。長久以來，由單一主權貨幣主導國際貿易結算及外匯儲備的單極金融秩序，其系統性矛盾已日漸浮面。隨着新興經濟體全面冒起，加上環球供應鏈的深度重組，人民幣在未來數年間晉身成為國際主要儲備貨幣，絕非流於紙上談兵的理論假設，而是順應環球貿易板塊轉移、科技革命演進，以及主權信用體系重塑而衍生的客觀必然趨勢。這場金融秩序的劇變，並非源於某種刻意的地緣政治對抗，而是國際社會在面對傳統單一儲備貨幣合法性危機時，基於分散風險與尋求系統穩定性的理性選擇。



美國財政紀律失控

美元霸權走向衰落

在探究「美元霸權」走向衰落的深層原因，必須將其置於美國政府近年來推行「美國優先」政策與財政紀律失控的宏觀背景下進行剖析。一種主權貨幣之所以能夠長期充當全球公共產品，其核心基石在於國際社會對其價值穩定性、政策可預測性以及契約精神的絕對信任。然而，當前美國的宏觀經濟政策正呈現出強烈的內顧傾向與短視特徵。從財政數據來看，美國國債規模正以驚人的速度膨脹，預計今年將突破39萬億美元。這種依賴無限量印發鈔票來維持龐大政府開支與填補財政赤字的模式，實質上是在向全球美元持有者徵收隱形鑄幣稅。

與此同時，美國國內政治極化日益嚴重，黨派紛爭甚至多次導致聯邦政府面臨預算枯竭與停擺的邊緣。一個連自身財政預算都難以達成共識的體制，自然會引發全球投資者對其貨幣長期信用的深切擔憂。

更為致命的是，美國政府頻繁將美元結算體系武器化，將原本應保持中立的國際金融基礎設施轉變為實施單邊制裁的政治工具。在地緣政治衝突加劇的背景下，美國甚至直接凍結了俄羅斯央行的巨額外匯資產。這舉動徹底顛覆了現代金融體系中「私有財產神聖不可侵犯」的底線原則。當一個擁有核武器的聯合國安理會常任理事國的主權資產都可以被隨意沒收時，其他國家的外匯儲備安全便成了一個巨大的問號。這種將自身貨幣特權凌駕於國際法理之上的做法，直接摧毀了美元過去數十年來積累的信用基礎，迫使全球各國央行出於國家經濟安全的考量，加速推進去美元化的戰略佈局。

歐元加密幣皆有缺陷

人民幣成為唯一選擇

在各國尋求替代方案的全球金融博弈中，為何曾被寄予厚望的歐元與近年來備受追捧的加密貨幣，皆無法承擔起挑戰傳統霸權的重任？

首先，歐元存在着難以克服的先天性結構缺陷。歐盟雖然擁有統一的歐洲中央銀行與單一貨幣，卻缺乏一個統一的財政部來協調各成員國的經濟政策。這種貨幣統一而財政分散的半成品架構，導致其在應對經濟危機時往往陷入多頭政治的泥沼，這種內部利益的撕裂使得歐盟的決策效率極度低下。此外，歐洲在近年的地緣政治博弈中缺乏獨立自主的戰略定力，往往盲從於美國的制裁政策，結果卻導致自身陷入嚴重的能源危機與通貨膨脹之中。一個在數字支付與技術創新上全面落後，且連自身經濟安全與能源自主都難以捍衛的經濟體，其貨幣注定無法成為全球資金的長期避風港。

至於私人加密貨幣，其本質僅為缺乏主權信用「背書」的投機性數字資產。儲備貨幣的建立必須依託於強大的實體經濟支撐、穩定的公共服務提供以及具備宏觀調控能力的強大政府。加密貨幣不僅無法提供這些公共物品，其背後更充斥着浪費龐大電力的挖礦機制。更重要的是，由於其匿名性極易被用於洗黑錢與地下經濟，各國政府絕對不會允許一種游離於監管之外的系統挑戰自身的貨幣主權。在真正的國際金融秩序重構中，缺乏實體經濟支撐的虛擬代碼注定只能是投機者的「心頭好」，而無法成為重塑全球信任的基石。

環顧全球，唯有人民幣具備在這場國際金融大洗牌中擔當核心角色的綜合實力。這種底氣並非來自於金融衍生產品的包裝，而是源於中國無可匹敵的實體經濟體量與極具韌性的工業體系。作為全球一百多個國家的最大貿易夥伴，中國的實體產業鏈涵蓋了從基礎螺絲釘到高端芯片的完整光譜，為人民幣提供了最堅實的物質後盾。貿易流向最終決定貨幣流向，這是一個不以人的意志為改變的經濟學常識。當越來越多的國家與中國進行深度雙邊貿易時，繞開美元直接使用人民幣結算便成為降低匯率風險與交易成本的理性必然。

數碼人民幣顛覆跨境支付

終結單一國家「長臂管轄」

沙特阿拉伯已經開始認真考慮以人民幣作為石油貿易的定價貨幣；巴西與阿根廷等南美大國正在雙邊貿易中擴大人民幣的使用規模；甚至連身為西方陣營核心成員的法國，也開始採用人民幣進行液化天然氣等能源交易的結算。這種從雙邊貨幣互換到大宗商品定價權的實質性突破，標誌着人民幣正憑藉着實實在在的步伐，一步步構築起一道堅不可摧的金融防線。

與此同時，數碼人民幣（eCNY）的技術革新，正從根本上顛覆傳統的跨境支付基建。長久以來，環球跨境資金流動高度依賴面世於上世紀70年代的 SWIFT 系統。該系統不但運作緩慢、手續費高昂，更長期處於美國的全天候監控下，淪為其行使「長臂管轄」的政治工具。透過積極參與「多邊央行數字貨幣橋」（mBridge）的建設，中國正為環球市場提供一套全新的結算架構。這種建基於分佈式賬本技術（Distributed Ledger Technology, DLT）的創新，讓跨國資金流動得以實現點對點即時清算。不但將交易成本降至近乎零，更在技術層面上徹底避開了單一國家的無理凍結與監控。當環球投資者與各國央行面對一個既有龐大實體經濟作後盾，又能提供高效、安全且中立結算渠道的貨幣選項時，推動資產多元化並逐步增持人民幣資產，自然成為順應時代大勢的必然之舉。

香港金融肩負時代使命

助力國家提供公共產品

香港作為國家對外開放的「超級聯繫人」與「國際金融中心」，正迎來前所未有的戰略機遇。當前，特區政府正全力制定首份香港「五年規劃」，以精準對接國家的「十五五」規劃。這不僅是特區政府施政理念的重大昇華，更是香港在宏觀戰略上主動融入國家發展大局、把握時代脈搏的深層次體現。面對人民幣國際化的加速推進與全球金融秩序的劇變，香港是否已經準備就緒？答案在於香港必須充分發揮其獨特的制度優勢與專業底蘊。

作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，香港擁有與國際接軌的普通法體系，這為全球投資者提供了無可替代的法律確定性與信心保障。在未來的「五年規劃」中，特區政府應積極考慮擴容離岸人民幣資金池，大力豐富人民幣計價的股票、債券及風險管理工具，構建一個深度與廣度兼備的離岸人民幣生態圈。此外，特區政府應考慮在數字金融與跨境支付領域「先行先試」，依託自身完善的金融基礎設施，積極參與數字人民幣的跨境應用場景測試與國際規則制定。透過將國家的宏觀戰略意志與香港的專業服務優勢深度融合，香港不僅能夠有效抵禦外部金融霸權衰落帶來的溢出風險，更能在此次全球財富板塊的重新分配中，獲取巨大的發展紅利，進一步鞏固其不可替代的國際金融中心地位。

人民幣的穩步崛起，並非單純為了挑戰某個特定國家的霸主地位，而是為了向全球提供一個更為公平、穩定且具備包容性的國際公共產品。有理由相信，在國家強大的實體經濟支撐與香港專業金融服務的協同發力下，香港必將在全球金融舞台上綻放出屬於這個時代的璀璨光芒。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

