奇妙的揭發者｜香港國民教育應引毛澤東「老三篇」作教材

胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

在香港談國民教育，常常遇到一個局面：要麼是形式主義的升旗禮和口號式愛國，學生打呵欠；要麼是刻意迴避，生怕觸碰政治神經。這兩種取向，都錯失了國民教育的精髓。真正的國民教育，應該是智慧的傳承，是讓下一代理解一個國家何以成立、何以發展、何以凝聚的「文化工程」。而在中國革命的歷史文獻中，有三篇文章恰好承載了這種智慧——它們就是毛澤東的「老三篇」：《為人民服務》、《紀念白求恩》和《愚公移山》。



這三篇文章寫於1930、1940年代，篇幅不長，語言樸實，但思想深邃。它們不僅是政治文獻，更是優秀的中文文本；不僅有思想深度，更有文學價值。如果香港的中文教育和國民教育能夠引進這三篇文章作為教學文本，將會是一舉多得的事——既提升學生的中文水平，又讓他們理解中國革命的精神基因，進而理解1949年中華人民共和國成立的文化根基和歷史邏輯。

《為人民服務》：樸實中的深刻

《為人民服務》寫於1944年9月8日，是毛澤東在中央警備團戰士張思德追悼會上的講話。張思德是誰？一個普通的四川農家子弟，長征時走過雪山草地，後來在中央警衛團當戰士。1944年9月5日，他在安塞燒炭時，炭窯崩塌，年僅29歲的他犧牲了。一個普通戰士的犧牲，為什麼值得黨的領袖親自致悼詞？這恰恰是這篇文章的深刻之處。

文章開頭直接點題：「我們的共產黨和共產黨所領導的八路軍、新四軍，是革命的隊伍。我們這個隊伍完全是為着解放人民的，是徹底地為人民的利益工作的。」這句話有幾個關鍵詞：「完全是」、「徹底地」。這不是一般的修辭，而是一種政治倫理的宣示——革命隊伍的存在價值，在於為人民服務，沒有其他。

接下來，毛澤東談到張思德的犧牲：「人總是要死的，但死的意義有不同。為人民利益而死，就比泰山還重；替法西斯賣力，替剝削人民和壓迫人民的人去死，就比鴻毛還輕。」這段話之所以成為經典，是因為它用最樸素的比喻，說出了一個深刻的道理：一個人的價值，不在於他的地位高低，而在於他為誰而活、為誰而死。張思德只是一個燒炭的普通戰士，但他的犧牲「重於泰山」，因為他是為人民利益而死的。這種價值觀，讓每一個普通人都能在革命中找到自己的位置和意義。

文章中還有一段關於對待批評的論述：「因為我們是為人民服務的，所以，我們如果有缺點，就不怕別人批評指出。不管是什麼人，誰向我們指出都行。只要你說得對，我們就改正。你說的辦法對人民有好處，我們就照你的辦。」這段話提出了一種健康的組織文化——不怕批評、虛心接受、從善如流。這不僅是政治倫理，也是做人做事的道理。

從中文教學的角度來看，《為人民服務》是一篇議論文範本。它結構清晰——先提出核心論點，再用具體事例論證，最後提出要求；語言精煉——沒有廢話，每一句都承載着信息；修辭得當——比喻、排比、反問等手法運用自如。學生學習這篇文章，不僅能學到議論文的寫作技巧，還能理解什麼是「言之有物」的好文章。

《紀念白求恩》：真正的國際主義

《紀念白求恩》寫於1939年12月21日，是為紀念加拿大醫生白求恩而作。白求恩是加拿大共產黨員，醫生。1938年他遠渡重洋來到中國，在抗日戰爭的前線救死扶傷。1939年10月，他在搶救傷員時手指被手術刀割破，後來感染敗血症，於11月12日犧牲。

文章開頭介紹白求恩的身份：「白求恩同志是加拿大共產黨員，五十多歲了，為了幫助中國的抗日戰爭，受加拿大共產黨和美國共產黨的派遣，不遠萬里，來到中國。」接着，毛澤東用一個反問句點出了白求恩精神的實質：「一個外國人，毫無利己的動機，把中國人民的解放事業當作他自己的事業，這是什麼精神？這是國際主義的精神，這是共產主義的精神，每一個中國共產黨員都要學習這種精神。」

這裏需要特別強調的是：白求恩所代表的國際主義，不是為了展示、不是為了利益、不是為了利潤、不是為了消費。在今天的香港，很多人談「國際化」，往往停留在國際品牌、國際美食、國際排名、國際旅遊——說白了，就是一種虛榮型的國際主義：真正的國際主義恰恰相反——它不是從世界拿取什麼，而是為世界貢獻什麼；為了人類社會的文明與進步。

白求恩是一個外國人，他完全可以選擇留在加拿大，過着安穩舒適的生活。但他選擇來到戰火紛飛的中國，冒着生命危險搶救傷員。他沒有從中獲取任何利潤，沒有推銷任何產品，沒有打造任何個人品牌。他的動機「毫無利己」，他的行動「極端負責任」、「極端熱忱」。他所從事的，是促進人類文明發展的事業——救死扶傷、反對法西斯、幫助被壓迫的人民獲得解放。這才是國際主義的真諦。

文章中對白求恩的描寫非常具體：「去年春上到延安，後來到五台山工作，不幸以身殉職。一個外國人，不遠萬里來到中國，對工作極端負責任，對同志對人民極端熱忱。每個共產黨員都要學習他。」這裏的「極端負責任」和「極端熱忱」，不是抽象的讚美，而是對白求恩工作態度的真實寫照。

文章對比手法的運用：「白求恩同志毫不利己專門利人的精神，表現在他對工作的極端的負責任，對同志對人民的極端的熱忱。每個共產黨員都要學習他。不少的人對工作不負責任，拈輕怕重，把重擔子推給人家，自己挑輕的。一事當前，先替自己打算，然後再替別人打算。出了一點力就覺得了不起，喜歡自吹，生怕人家不知道。對同志對人民不是滿腔熱忱，而是冷冷清清，漠不關心，麻木不仁。」這種正反對比，讓白求恩的形象更加鮮明，也讓讀者更容易理解什麼是應該學習的、什麼是應該避免的。

文章結尾有一段廣為傳誦的話：「我們大家要學習他毫無自私自利之心的精神。從這點出發，就可以變為大有利於人民的人。一個人能力有大小，但只要有這點精神，就是一個高尚的人，一個純粹的人，一個有道德的人，一個脫離了低級趣味的人，一個有益於人民的人。」

從中文教學的角度來看，《紀念白求恩》是一篇人物評論文範本。它告訴學生：寫一個人，不能只寫他做了什麼，還要寫他為什麼這麼做，他的精神價值在哪裏。文章中的對比手法、排比句式、層層遞進的論證方式，都是學生可以學習的寫作技巧。更重要的是，它提供了一個反思「國際化」的契機——讓學生思考：國際視野究竟是什麼？是消費外國產品，還是為人類文明作出貢獻？

《愚公移山》：堅持的力量

《愚公移山》寫於1945年6月11日，是毛澤東在中共七大上的閉幕詞。當時抗日戰爭即將勝利，但中國的前途未卜。國民黨企圖維持獨裁統治，內戰的陰雲開始聚集。毛澤東借用愚公移山的寓言，告訴全黨：革命的道路上還有兩座大山——帝國主義和封建主義，但只要我們像愚公一樣堅持不懈，就一定能感動「上帝」，這個上帝就是全中國的人民大眾。

文章從愚公移山的故事講起：「古代有一位老人，住在華北，名叫北山愚公。他的家門南面有兩座大山擋住了他家的出路，一座叫做太行山，一座叫做王屋山。愚公下決心率領他的兒子們要用鋤頭挖去這兩座大山。有個老頭名叫智叟的看了發笑，說是你們這樣幹未免太愚蠢了，你們父子數人要挖掉這樣兩座大山是完全不可能的。愚公回答說：我死了以後有我的兒子，兒子死了又有孫子，子子孫孫是沒有窮盡的。這兩座山雖然很高，卻是不會再增高了，挖一點就會少一點，為什麼挖不平呢？」

這個故事講完之後，毛澤東話鋒一轉：「現在也有兩座壓在中國人民頭上的大山，一座叫做帝國主義，一座叫做封建主義。中國共產黨早就下定決心，要挖掉這兩座山。我們一定要堅持下去，一定要不斷地工作，我們也會感動上帝的。這個上帝不是別人，就是全中國的人民大眾。」

這段話把一個古老的寓言轉化為現實的政治論述，既保留了故事的趣味性，又賦予了它新的時代內涵。學生讀這篇文章，既能學到寓言這種文學體裁的特點，又能理解如何用故事來說道理。

文章最後有一段話：「我們宣傳大會的路線，就是要使全黨和全國人民建立起一個信心，即革命一定要勝利。首先要使先鋒隊覺悟，下定決心，不怕犧牲，排除萬難，去爭取勝利。但這還不夠，還必須使全國廣大人民群眾覺悟，甘心情願和我們一起奮鬥，去爭取勝利。」

從中文教學的角度來看，《愚公移山》是一篇演講詞範本。它從一個生動的故事入手，層層深入，最後得出結論，邏輯清晰，感染力強。學生學習這篇文章，可以學到如何用故事引入話題、如何用比喻說明道理、如何用排比增強氣勢。

「老三篇」的戰略價值給香港國民教育的啟示

為什麼「老三篇」在中國革命史上具有如此重要的戰略價值？因為它們揭示了中國革命成功的核心密碼。

第一個密碼是「價值根基」。《為人民服務》明確提出，革命隊伍的存在價值在於為人民服務。這不是一句口號，而是一個根本性的政治倫理。在中國幾千年的歷史中，統治者常常說「民為邦本」，但真正把「為人民」作為政權合法性的唯一來源，並將其制度化、日常化的，是中國共產黨。

第二個密碼是「精神境界」。《紀念白求恩》提出了「毫不利己，專門利人」的精神標杆。這種精神境界，超越了民族、國界和個人利益。重要的是，這種國際主義不是為了炫耀名利，而是為了促進社會文明發展——白求恩用自己的生命，為中國的抗日戰爭和人類的解放事業作出了貢獻。這才是國際主義的真正含義。

第三個密碼是「實踐方法」。《愚公移山》提供了面對困難的態度。革命不是一蹴而就的，會遇到無數困難和挫折。面對帝國主義和封建主義這兩座大山，是選擇放棄，還是選擇堅持？愚公的選擇是：子子孫孫無窮匱也，而山不加增，何苦而不平？這種堅韌不拔、持之以恆的精神，讓革命在最困難的時候也沒有喪失信心。

這三個密碼——為人民服務的價值根基、毫不利己的國際主義精神、愚公移山的實踐方法——構成了中國革命成功的「智慧基因」。對於香港的國民教育來說，「老三篇」提供了一個切入點。過去很長一段時間，香港的國民教育要麼流於形式，要麼被政治化，要麼被刻意迴避。真正的問題在於，我們缺乏一種「智慧型」的國民教育——不是灌輸口號，而是讓學生通過閱讀和理解優秀的文本，把握中國革命的精神基因，理解國家的文化根基。

如果香港的中文教育和國民教育能夠引進這三篇文章，讓學生在學習語言的同時，也學習思想；在理解文本的同時，也理解歷史；在提升能力的同時，也提升境界——那麼，國民教育就不會再是形式主義的負擔，而會成為真正的文化傳承。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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