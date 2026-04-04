ASAP智庫｜「期間限定」的盛事經濟學

亞太政策倡議研究所（ASAP）專欄｜馮巧欣、張博宇

隨着國際品牌遍布全球、網購習慣在疫情後變為日常，各地購物體驗的差異已大幅收窄，單靠「購物」吸引旅客愈來愈難。增加景點理論上可行，但香港土地有限，可以創造多少個具吸引力的景點呢？若換一個角度重新發問，答案或許顯而易見：與其不斷創造具吸引力的景點，如何在同一景點上不斷創造吸引力？答案就是盛事經濟。



捕捉一期一會的心動

創造非來不可的理由

「這次不來就會錯過」、「這個體驗只有香港才有」——當旅客產生這種感覺，香港的盛事便擁有吸引旅客的能力。盛事經濟的價值從來不只在於「熱鬧」，而在於它能夠在特定時間內創造高度稀缺、不可複製的吸引力。

演唱會、體育賽事、大型文化娛樂活動之所以能成為城市競爭的新引擎，就是因為這些活動可以為香港創造這種「期間限定的獨有吸引力」。以國際級巨星巡迴演唱會為例，主辦方安排巡演城市時，一般不會把地點設得過於接近，目的正是擴大區域輻射效應，吸引不同城市甚至跨境觀眾前往參與。如果香港能夠承接這些高規格活動，周邊地區的歌迷或觀眾若想親身參與，就只能來香港。

這種在特定時段內形成的「壟斷」，正是盛事經濟最具爆發力之處。傳統旅遊產品往往是靜態的，旅客可以今天來訪，也可以下個月才來，延後的成本並不高。但盛事的經營邏輯截然不同：演唱會只有數晚，決賽只有一場，大型表演只有特定檔期，所謂「一期一會」，錯過了就不要相信一切有下次。正因如此，盛事最能直接推動旅客即時「心動不如行動」，令他們願意迅速訂票、訂酒店、安排交通，甚至改變原本行程，只為趕上那個無法時光倒流的獨特時刻。

從這個角度看，香港要進一步發展旅遊，重點不再只設定為「有什麽地方可以去」，而是「有什麽事情非在這個時間來香港不可」。一個城市若能夠不斷製造這類必須「期間限定」參與的理由，它就不再只是被動等待旅客，而是主動創造需求。盛事經濟的核心底蘊，在於它讓城市由一個被比較的旅遊選項，變成一個不能輕易錯過的目的地。

啟德體育園非簡單場館

承載盛事經濟全新景點

而要承載這種新的旅遊模式，最重要的基建為場地。盛事可以帶來大量人流、曝光度與消費，但若缺乏足夠規模、足夠現代化、足夠穩定的場地承接，再多的構想也只會停留在概念層面。正因如此，啟德體育園的出現，對香港的意義遠遠超過新增一個大型場館項目那麼簡單。它真正代表的是香港終於擁有一個足以承接大型演唱會、國際體育賽事及不同類型大型活動的硬件平台。有了這個主舞台，有了這個可以不斷創造吸引力的景點，盛事經濟方能從想像走向落地。

啟德體育園啟用以來的初步表現，亦顯示香港確實具備這種潛力。啟德體育園在開幕的首六個月內，主場館的入場人次即突破100萬人，當中超過半數均為遊客。而根據今年開幕一周年的統計數據顯示，啟德主場館及啟德體藝舘的使用率接近九成，單就主場館而言，開幕一年累計接待超過190萬人次，更於2025年全球大型場館門票銷售排名中位居第三。這組數字亦顯示出，當香港擁有足夠規模的場地，並成功承接大型活動時，周邊市場的觀眾是願意為了一場盛事跨境而來。

盛事經濟若要真正成形，單靠一個場館並不足夠，接下來更關鍵的是周邊配套能否及時跟上，以形成一套完整的城市承接能力。這種承接能力，大致可分為三個層面：盛事舉辦的密度、場館周邊的過夜與消費誘因，以及活動前後交通與人流疏導的效率。

全年緊湊排滿盛事活動

周邊配套決定經濟成效

盛事要形成經濟效益，不能靠偶然爆發，而必須達到一定密度。盛事的特性在於時效性極強，活動一結束，熱度便可能迅速回落。如果兩場大型活動之間相距太久，觀眾的注意力、市場的熱度，以及城市的討論度，都很難持續累積，周邊商店亦很難持續經營。因此，真正成功的盛事經濟，不是單靠一兩場「神級活動」撐場，而是能夠全年有節奏地鋪排具規模、受眾廣的活動，讓城市始終處於活躍狀態。

盛事經濟不能只做到「有人入場」，還要做到「有人留下」。如果旅客看完活動後便立即離開，香港得到的只是一晚的熱鬧，無法把人流真正轉化為過夜消費與城市收益。因此，場館周邊是否有足夠密度的酒店、食肆、商業設施和消費空間，將直接決定盛事的經濟效應能否被最大化。一場演唱會若只能帶來門票收入，經濟效益始終有限，但若觀眾願意提早到場、活動後用餐、留港住宿，甚至在翌日繼續消費，盛事對城市的價值就水漲船高。

交通安排與人流疏導也是盛事經濟不可或缺的一環。場館可以吸納大批觀眾，但若觀眾在散場時長時間滯留、難以離開，再精彩的活動也可能削弱整體體驗。成熟的盛事城市要具備統籌數以萬計人流的能力，確保旅客乘興而來、盡興而返，將旅客的體驗最佳化。筆者最近到訪啟德體育園的演唱會，由交通要道、驗票、儲物區到的士站工作人員均井然有序，人流迅速及暢順地疏導，園方顯然在協調方面下了苦功，也在這一年實戰已來大幅優化了人流疏導安排。

香港本身具備高度國際化的城市形象、成熟的服務業基礎、便利的區域交通網絡，以及足以吸納多元旅客的旅遊設施。過去這些優勢在如今則完全可以轉化為承接盛事經濟的條件。只要活動內容夠強、舉辦密度夠高、場館平台夠穩、周邊承接夠完整，香港十分有機會把盛事經濟發展成下一階段最具辨識度的城市品牌之一。

作者馮巧欣為亞太政策倡議研究所ASAP倡議總監；作者張博宇為亞太政策倡議研究所ASAP研究總監。



亞太政策倡議研究所（Asia-Pacific Society for Advocacy and Policy, ASAP）結合嚴謹精闢的公共政策研究及積極倡議策略，將實證研究轉化為政策推動力。



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