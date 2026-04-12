馮志豪｜別讓彈珠「彈走」下一代的未來

馮志豪教授專欄

新式彈珠機店在各區急速冒起。這些店舖多設於住宅區、學校附近商場，甚至在街市之內。往往以色彩繽紛的霓虹燈裝飾，營造出熱鬧歡樂的氣氛。店家以贏取分數兌換高價值禮品作招徠，陳列着手提電話、電子遊戲機等貴價商品，更推出開戶送彈珠及「學生優惠」，專門吸引放學後或午膳時段的學生光顧。不少家長會順道帶同年幼子女，甚至推着嬰兒車一家大小入內參與。在明亮的店舖內，孩子們眼神專注地拉動手桿，父母則在旁指導或一同參與，看似是一項老幼咸宜、其樂融融的「親子活動」。



彈珠機隱藏成癮危機

在這片表面洋溢着歡樂的氣氛底下，卻隱藏着不容忽視的成癮危機。這種看似無害的娛樂，正以精密的心理設計影響着下一代。彈珠機現象，反映出香港在青年工作、家庭支援，以及現行監管制度上，仍存在值得正視的系統性挑戰，值得我們認真思考如何正視。

這些長時間營業的彈珠機店，除了店舖設計色彩鮮明外，更運用了不同的心理機制。它們讓玩家產生可控的感覺、提供即時而強烈的感官回饋、以高價值禮品作為強大誘因，同時不少家長主動帶同子女參與，把這活動塑造成「正常而健康的親子活動」，大大降低了公眾對其潛在風險的警惕。然而，事實上，這種以獎賞刺激結合間歇性強化的設計，與傳統賭博行為極為相似。玩家不會每次都有固定回報，而是在不確定的輸贏之間不斷追逐下一次的興奮感，這正是賭場老虎機令人上癮的核心原理。

由於青少年的大腦發展尚未完全成熟，負責衝動控制、風險評估和延遲滿足的區域仍處於發展階段，因此他們對即時獎賞特別敏感，容易陷入成癮可能，包括出現強烈渴求、失去自控能力，以及即使面對負面後果仍持續參與的行為。這不但會損害他們的情緒調節能力、正確金錢觀念的建立和衝動控制，更可能成為日後參與更高風險賭博行為的閘口。

「親子時間」還是「錯誤榜樣」？

更值得關注的是，當家長一同投入時，他們往往誤以為這是寶貴的親子相處時間，殊不知自己正無意中提供了錯誤的榜樣，把「努力」與「運氣」混淆，扭曲了孩子對價值觀和因果關係的理解。隨着這類店舖愈開愈多、參與人數不斷上升，一旦形成成癮問題，將大幅增加社工、青少年精神健康服務以及整體社福系統的壓力，帶來沉重的社會成本。

在這現象的背後，反映出香港社會的結構性問題。在沉重的升學壓力與普遍雙職家庭的現實下，不少家長傾向採用「方便式育兒」，把彈珠機店視為廉價便捷的親子活動，甚至是臨時託管子女的空間，這同時凸顯本港專為家庭及青年而設的優質消閒設施，在數量、分布及便利性上均有提升的空間。另外，香港賽馬會慈善信託基金推行「21世紀綜合青少年服務中心計劃」，「活化」了36間綜合青少年服務中心，並取得一定成效。但全港139間中心中僅不足三成獲得更新，遠遠未能滿足青少年的實際需求，難以有效抗衡商業娛樂的強大吸引力。

彈珠店監管存在灰色地帶

與此同時，現行《賭博條例》下的「有獎娛樂遊戲牌照」對獎品價值有嚴格限制，然而，現時大量彈珠機店公然陳列價值數千元的貴價商品，明顯已超出規管範圍。政府雖明言涉及獎品的彈珠機店須申領牌照，但截至今年3月下旬，只收到53宗申請，數字遠低於實際營運中的店舖數目，反映監管存在一些灰色地帶。

因此，面對這一隱藏的成癮風險，政府應盡速檢討及修訂現行法例，堵塞「有獎娛樂遊戲牌照」的灰色地帶。同時可參考《遊戲機中心條例》的規管模式，為彈珠機店設立明確限制，包括禁止16歲以下人士或穿着校服的學生進入、嚴禁在學校附近開設、規管營業時間，並限制獎品價值與兌換機制，從政策源頭降低青少年接觸風險。與此同時，社福機構和亦應積極介入，加強早期識別與預防教育，提高青少年和家長對隱性成癮行為的警覺性，並協助家庭建立正向的生活模式與健康的消閒選擇。

總括而言，彈珠機現象看似「人畜無害」的親子活動，實則反映了香港在青年發展、家庭支援與現行監管制度上，仍存在值得正視的系統性挑戰。我們必須提高警惕，切勿讓店內那清脆悅耳的彈珠聲，逐漸「彈走」孩子們的自制力與健康的未來。保護下一代身心健康發展，絕非個別家庭或機構的責任，而是我們共同肩負的使命。

作者馮志豪教授是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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