講港AI｜AI能幫你炒股嗎？大模型時代的金融智慧

講港AI｜郭毅可教授專欄

自生成式人工智能橫空出世以來，我最常被問到的其中一個問題就是：「AI能幫我炒股嗎？它能不能直接告訴我，明天買哪隻股票會升？」同樣的問題，即使你問一個人，得到的答案也是不確定的。所以人也不能確定的事情，那麼AI也不能確定。更甚者，有「養龍蝦戶」給予AI極大的權限，讓它自主在市場上進行交易，結果他的「龍蝦」在過程中產生「邏輯幻覺」，短時間內瘋狂執行錯誤指令，導致投資失敗，用戶資產大縮水。這並非因為AI不夠聰明，而是金融市場的本質衝突所決定的。



AI是工具而非決策者

首先，AI是一個「分析工具」，面對未來的不確定性，人才是最終「決策者」。金融市場的每一秒波動，可能源於突發的地緣政治衝突或一項瞬間的經濟數據。大模型透過對海量歷史數據的壓縮與擬合，展現出驚人的歸納分析能力，這在本質上是一個極致的「分析工具」。然而，分析工具告訴你的是「過去發生了什麼」，以及「基於過去的概率路徑」。AI可以為你畫出最詳盡的航海圖，但最後決定在哪個風浪中轉舵的，必須是作為掌舵的「人」，而不是那張圖。

第二，AI擁有處理任務的「運算能力」，但並不具備執行後果的「責任許可」。這就是我一直強調的「責任階梯」概念。大模型的工作原理是預測下一個字出現的概率，在藝術創作中，這種「概率性的跳躍」是靈感；但在金融領域，任何一點「創意發揮」都是災難。

我們如何與AI共同進化？

那麼，這是否意味着AI在投資領域無用武之地？答案恰恰相反。

指出AI的局限，並非為了全盤否定其在金融領域的價值。相反，我們正站在一場文明革命的門檻上。我一直強調，我們與AI的關係正在發生根本性的轉變──AI正在從被動的「工具」，轉化為具有主動性的「夥伴」。

在工業革命時代，蒸汽機不會思考，它只是人類體力的延伸；而在生成式AI時代，我們創造的是人類歷史上第一個具有主動性、甚至潛在自主意識的實體。這意味着，我們不應該再問「AI能幫我做什麼」，而應該問「我們如何與AI共同進化」。

這正是我們在開發香港本地AI助理「港話通」（HKChat）時的核心邏輯。你可以把「港話通」想像成一個極具天賦、懂廣東話、理解本地文化且善於捕捉人類意圖的「超級大腦」。而券商與金融機構手中的實時數據，則是那位精通市場脈搏的「金融專家」。

AI是人類智慧「外骨骼」

當你在「港話通」中詢問：「最近電動車板塊走勢如何？」或者「騰訊業績有何亮點？」時，「港話通」的角色不是預言家，而是超級研究員。它負責精準理解你的意圖，在後台即時調用可追溯、真實的交易數據，再以人類聽得懂的語言進行邏輯歸納。

這本質上是一場「人機互鏡」的進化。

我們不應該把AI當作偷懶的捷徑，而應將其視為增強人類智慧的「外骨骼」。AI在金融投資中的真正價值，是將人類從海量的報表、數據雜訊與重覆性勞動中釋放出來，讓我們回歸到投資的本質──價值的判斷與風險的權衡。縱然數據處理與邏輯歸納可以交給機器，但人類最核心的競爭力，是提出問題的能力、承擔風險的勇氣、以及對複雜人性的深刻洞察。

AI 會否取代交易員？

很多人擔憂AI會取代交易員，又我對始終抱持樂觀的態度。在我看來，這種擔憂是對人類進化缺乏信心的表現。AI的出現，實際上是推動我們從「知識的搬運工」轉向「價值的判斷者」。

我們不需要一個只會猜股票升跌的機器，我們需要的是一個跟香港市民同聲同氣、了解香港市場環境，且能輔助我們在信息洪流中保持清醒判斷的智能夥伴。

歸根結底，AI發展最大的效果，是促進了人的進化。當我們學會與機器和諧共生，學會利用AI進行深度的Fact-check與策略思辨，我們才算真正開啟了大模型時代的金融智慧。

投資本質是認知變現

回到最初的那個問題：AI能幫你炒股嗎？

我想對所有希望用AI「致富」的朋友說一句話，AI可以幫你處理資訊、分析數據、提供建議，但它無法替代你作最終的決策。投資的本質，是認知的變現。AI是提升認知的槓桿，而不是認知的替代品。

在未來的金融世界裏，人與人的差距，將不再是誰掌握了更多內幕消息，而是誰更懂得與AI對話，誰更懂得利用這個強大的工具去挖掘價值。

作者郭毅可教授是香港科技大學首席副校長，香港生成式人工智能研發中心主任，中國工程院外籍院士，英國皇家工程院院士，歐洲科學院院士，香港工程科學院院士，美國電機電子工程師學會會士，英國電腦學會會士，中國人工智能學會會士。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

