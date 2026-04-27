劉暢｜被遺忘的石油之國——還有人在乎委內瑞拉嗎？

劉暢專欄

時隔百餘天，國際輿論場的聚光燈早已從委內瑞拉悄然移開。曾經牽動全球能源格局、深陷美西方制裁漩渦的南美石油大國，似乎在政權更迭的喧囂過後，淡出了世界視野。總統被強行擄走、政壇更迭、美國接管承諾、民衆期盼曙光，劇情落幕三個月後，還有人記得委內瑞拉嗎？



霸權苦難不分階層

三個月前，馬杜羅被美方擄走，德爾西·羅德裏格斯接掌權力，外界一度充滿想像。迅速向美國妥協，頒布石油行業改革法案，放開外資准入，全盤接受美方對國家能源命脉的管控條款，寄望以主權讓步換取制裁鬆綁與發展轉機。彼時外界普遍以為，枷鎖將解，生機將至。委內瑞拉這個擁有全球最大已探明石油儲量之一的國家，終可擺脫長年通脹與制裁陰霾，走上所謂「自由重建」之路。

然而百日光陰，所有美好幻想盡數破滅，通脹狂飈、民生崩塌、主權旁落、資源被噬，這個坐擁全球最豐富石油儲量的國家，正一步步墜入比過往更為深重的苦難深淵。2026年3月，委內瑞拉年化通脹率為649.47%，食品通脹更高達719.9%。 國際貨幣基金組織預測，到2026年底，這個數字可能進一步衝上682%。最低工資自2022年起凍結在每月130玻利瓦爾，按黑市匯率換算，僅值0.28美元，不到人民幣兩塊錢。4月上旬，加拉加斯爆發年內最大規模民衆抗議，教師、醫生、公務員、退休群體全員上街，訴求僅僅是漲薪、求生存。即便代總統承諾5月1日上調薪資，也難以平息民怨，街頭警民對峙、催淚瓦斯彌漫，甚至連基層警員都深陷通脹困局，與民衆同處生存困境，霸權帶來的苦難，不分階層。

石油仍在主權不在

更殘酷的諷刺在於：委內瑞拉坐擁全球最多的石油儲量，却一滴油的收益也拿不到自己手裏。馬杜羅被帶走後，美國隨即建立了一套完整的石油控制框架。石油出口航綫只限美國本土和加勒比海美方監管儲油點；所有石油銷售收入必須存入美國財政部指定的離岸托管帳戶，委內瑞拉代政府無權直接動用；美國能源部長明確表態，華盛頓將「無限期」控制委內瑞拉石油銷售，包括現有庫存和未來所有産量。 特朗普說，美國自介入以來共賣出了約1.5億桶委內瑞拉原油，折算日均不過百餘萬桶。石油賣了，錢進了托管帳戶，然後呢？石油收益優先償還美方債務、支付美國公司費用，剩餘資金的分配權仍在華盛頓手中，幾乎沒有資金流入委內瑞拉本國的基礎設施、工業、農業或民生領域。

正是在這個石油超級周期裏——中東地緣衝突推高油價，俄羅斯、沙特、挪威和美國頁岩油巨頭賺得盆滿鉢滿——委內瑞拉政府却窮得揭不開鍋，通脹率世界第一，居民月收入只有幾塊人民幣。擁有石油，卻享受不到石油財富，這才是委內瑞拉真正的悲劇。更為致命的是，美國強行切斷了委內瑞拉與中國的貿易聯繫。美方規定，委內瑞拉石油出口必須使用美元結算，且資金必須進入美方監管賬戶，嚴禁用于償還對華貸款。這直接導致中國暫停進口委內瑞拉原油。要知道，全球能有效提煉委內瑞拉超重質原油的煉化設施主要集中在中國和美國。失去了中國的市場與合作，委內瑞拉的石油産業實際上陷入了「有油賣不出，賣出拿不到錢」的死循環。

越來越絕望的普通市民

更惡劣的是，美國并未解除對委內瑞拉長期制裁，僅僅有限放寬石油領域部分限制，同時也要求委內瑞拉把黃金儲備運往美國，這些操作斬斷該國穩定本幣、抵禦金融風險的最後屏障，加速玻利瓦爾信用全面崩盤。與此同時，美方承諾的資本投資淪為空談。委內瑞拉重質原油開采設備嚴重老化、缺少開采稀釋劑，産能恢復需要數百億美元長期投入，雪佛龍、埃克森美孚等美國石油巨頭深知投入巨大、回報漫長，全程持觀望態度，無任何實質性投資落地，油田開發項目徹底陷入爛尾困局。

如今，委內瑞拉民衆走上全國游行之路，跨越三州向首都集結，集體呼籲美國全面解除制裁，既是生存絕境下的無奈呐喊，也是對霸權幻想的徹底醒悟。從期盼政權更迭迎來繁榮，到直面主權淪喪、民不聊生的殘酷現實，百餘天的時間，用血淋淋的事實印證：外來強權的介入，從來不是救贖，只是掠奪。

叢林法則沒有例外

馬杜羅倒台，很多人期待政權更迭帶來自由與繁榮。現實却證明，當一個國家失去了自身的主權，失去了對經濟命脉的掌控，無論誰坐上那把椅子，受苦的永遠是底層的普通人。霸權從來不需要考慮治理問題，它考慮的只有自身的利益，這種模式，正在侵蝕國際社會的道德基礎，使國際關係退化為赤裸裸的利益角逐場。當強權可以不受任何約束地重塑一個主權國家的命運，衝突的風險只會持續攀升，人類文明積累的秩序成果，也將隨之付之東流。

委內瑞拉的苦難是一面鏡子，照見霸權掠奪的猙獰本質，更警醒世人：唯有堅守主權獨立、發展自主，摒弃強權依附，堅守公平正義的國際交往準則，方能抵禦霸權風暴，守住國家生存與發展的未來。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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