李民斌｜編好香港五年規劃　推動灣區協同發展

李民斌專欄

上星期，我隨全國政協的調研團訪問了廣東省的幾個大灣區城市，收獲滿滿，啟發良多。調研主題是粵港澳大灣區高質量協同發展。香港今年將首次制定自己的五年規劃，特區政府正展開意見收集，聆聽各界聲音，所以本次調研可謂正當其時。



灣區優勢互補

避免重複建設

調研行程其中一個令我印象深刻的項目是東莞空港中心，這是大灣區城市合作的成功典範。該中心的「海空聯運+一站式通關」模式，將香港機場貨站安檢等功能前置到東莞，企業出口貨物在此完成海關監管、航空安檢後，經專用高速貨船直抵香港機場裝機，實現物流「一地兩檢」，壓縮整體耗時三成以上，為外貿企業帶來了便利與效益。

國家「十五五」規劃支持香港更好融入和服務國家發展大局。香港的五年規劃，要注意鞏固和發揮自己的獨特優勢，與其他大灣區城市形成功能互補，避免重複建設。除了港人熟悉的深圳，大灣區內地城市各具優勢，比如東莞的先進製造業，廣州的高新技術和數字經濟。應當通過政策協調，促進區內人流、物流、資金流和信息流拆墻鬆綁，强化規則銜接和制度對接，把城市的各自優勢轉化為大灣區整體動能，發揮好高質量發展動力源作用。

打通出海通道

支援企業創新

資金流通方面，香港是聯通世界的國際金融中心，這是我們的最大優勢之一。可在現有「股票通」、「債券通」、「理財通」基礎上，擴大互聯互通產品範圍和投資渠道；對符合國家產業政策導向的跨境併購資金出境，應進一步提升審批效率；打通中小科創企業借助香港資本市場出海發展的通道，支援大灣區企業科技創新。

當前國際地緣政治複雜多變，全球「去美元化」趨勢有機會加速。未來五年，香港要抓住難得機遇，不斷豐富人民幣金融產品和工具，大力發展人民幣貿易融資，趁勢而上推進人民幣國際化，深化香港離岸人民幣中心地位。

促進數據跨境

推動創科發展

資訊流通方面，特別是跨境數據流動，對數字經濟和AI發展至關重要。較早前，香港創科局與國家網信辦簽署了《關於創新科技發展的合作備忘錄》，涵蓋數據跨境、AI、區塊鏈等項目，是一個很好的嘗試。香港具備完善的法律制度，以及與國際接軌的數據管理模式，在處理敏感資訊方面具有優勢，期待更多跨境數據流通措施出台，促進大灣區內數據的有序、安全流動，推動科技創新發展。

香港有5所世界百強大學，相比於大灣區其他城市，高等教育和基礎研究是香港另一個巨大優勢，應當成為香港五年規劃的重中之重。這次調研團考察的香港城市大學（東莞）校區，與華為、騰訊等知名企業合作，致力產學研一體化，正是優勢互補的好例子。香港應積極落實「十五五」規劃要求，用好首次編制五年規劃的契機，透過教育、科技、人才一體化，打造國際高端人才集聚高地，並加快北都大學城建設，與新田科技城、河套區形成「產學研用」一條龍，以學術及研究促進產業協同合作，推動大灣區新質生產力發展。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



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