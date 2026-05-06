彭韻僖｜預測平台引爭議　監管切勿一刀切

彭韻僖專欄

「預測市場」行為及平台近日引起香港熱議，政府與社會都聚焦這類新興數碼產品，究竟屬合法數據投資，還是已墮入非法賭博灰色地帶。法律並非一成不變，必須隨社會轉變與時並進。隨着科技急速發展，各式事件預測平台相繼湧現，以數據分析、市場預測作包裝，讓市民以金錢押注各類未知結果，無形中模糊了投資與賭博的界線，亦令香港現行《賭博條例》面臨新的考驗。



監管與發展應並重

當新事物陸續出現，我們有必要重新檢視現有法例是否仍適用，條文能否涵蓋新營運模式，是否需要補充條文、完善立法，與時代接軌，而不是一味沿用舊有思維。香港最大優勢，是身為國際城市，可以參考其他國家面對同類議題的處理手法，再細心思量，揀選最切合香港環境的模式。

新加坡對遠程賭博及預測平台採取嚴格取締、近乎一刀切的做法，雖能即時壓抑投機風氣，卻同時扼殺數據預測的實際應用價值，更令需求轉往地下渠道，變得更難監管，這套模式並不適合香港照搬。

反觀美國、英國、澳洲等地方，做法更為務實平衡。美國將合規預測平台納入金融衍生品監管，清楚分辨純投機與具商業價值的數據預測；英國透過監管沙盒容許新業態有序測試；澳洲則實施分類監管，不盲目全面封禁。各地均在防範賭博風險之餘，保留創新及數碼經濟的發展空間。

檢視《賭博條例》刻不容緩

香港作為國際金融中心，既要維護法治秩序、保障公眾免受不良投機影響，亦不應錯失金融科技及數據產業的發展機遇。面對預測平台這類新興爭議業態，我們既不能照搬新加坡的封禁模式，也不能放任不管、留下監管空白。

業界與社會應一同參考多國經驗，結合香港實際情況，檢視本港《賭博條例》不足，研究是否需要修例或增補監管框架，清晰劃分合法與違規界線。

監管之道，貴在平衡，不宜一刀切。只有拿捏好法治規管與創新發展的分寸，香港既能守住法律底線，回應社會對堵截非法賭博的訴求，亦能緊貼全球數碼趨勢，維持自身獨特的競爭優勢。

作者彭韻僖是全國政協委員，香港律師會前會長。



文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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