劉暢｜從無牙老虎到問責利齒——審計制度還差一步

劉暢專欄

每隔半年，香港審計署都會發表一份厚達數百頁的署長報告書，羅列各政府部門的施政缺失。這份報告往往引發傳媒廣泛報道、立法會議員質詢，甚至社會公眾嘩然。輿論熱鬧數日，部門隨即回應「接納建議」、「已作改善」、「會加強監察」。然而，喧囂過後，問題有沒有真正被解決？問責有沒有落到實處？還是說，審計報告不過是一份周期性的儀式文件，讀完即棄，無從追責？



公共行政缺乏把程序轉為持續執行力

回顧2016年至2026年間審計署署長提交的衡工量值式審計報告，若說審計無用，並不公允。審計署揭示的問題相當具體，且往往切中公共行政的盲點。從房屋、道路、水務、污水處理、交通規管，到教育、社福、醫療、環保、資助基金及公營機構管治，審計報告猶如一盞強光，把政府日常運作中不易被公眾看見的角落照亮。

審計署追問的，往往也是最基本的問題：公帑是否用得其所？工程是否按時按質完成？資助是否產生成效？部門是否掌握足夠數據？承辦商是否受到有效監管？公共服務是否真正送到市民手上？這些問題看似技術性，實則是公共治理的基本功。

過去十年間，審計報告反覆揭示的問題，大致可歸納為幾類。

其一是工程及基建管理，路政署、渠務署、水務署、土木工程拓展署、房屋署等部門，曾因道路維修、濾水廠、污水處理廠、安達臣道發展、校舍保養等項目被點名，問題多涉及合約監管不足、工程延誤、成本控制薄弱及跨部門協調不力。其二是環境政策執行，廚餘減量、循環再造及O·PARK等項目顯示，政府並非沒有投放資源，卻往往在分類收集、承辦商監管、污染控制和成效追蹤上未能同步到位。

其三是各類資助基金，如BUD專項基金、科技券、持續進修基金、青年發展基金、回收基金等，常見審批慢、監察弱、成效指標空泛，難以證明公帑是否真正產生政策效益。其四是規管部門，包括屋宇署、食環署、運輸署、消防處、勞工處等，問題集中於資料不全、巡查不足、個案跟進緩慢，直接關乎樓宇、食物、交通和職安安全。其五是公營及受資助機構管治，涉及董事會監督、採購、人事、行政開支和項目成效。這些個案雖分屬不同範疇，卻共同指向一個核心：香港公共行政不缺程序，缺的是把程序轉化為實效的持續執行力。

整改仍侷限於各部門程序化回應

由此可見，審計制度的重要性，不在於每年出版幾本厚厚的報告，而在於它替市民保留一種制度化的追問權。政府部門不能只說「我們有做」，還要證明「做得有效」；不能只說「程序已完成」，還要證明「問題已減少」；不能只說「已改善指引」，還要證明「前線執行真的改變」。審計報告的價值，正是把行政語言翻譯成公共問題，把模糊的「加強監察」變成可查核的缺口。

那麼，審計建議是否真正落實？從制度上看，香港並非沒有跟進機制。審計署報告提交立法會後，政府帳目委員會會研究部分章節，舉行公開聆訊或書面查詢，政府其後提交政府覆文，並就未完成事項提供進度報告。部門通常也會表示接納審計署建議。這套程序令被審核部門不能完全置身事外，也能迫使官員交代時間表、補充資料和承諾措施。

然而，若以結果衡量，情況便不宜過分樂觀。許多整改仍偏向程序化：成立工作小組、更新指引、檢討流程、加強培訓、改善電腦系統、提醒承辦商。這些措施並非沒有價值，卻未必等於真正整改。真正整改應該回答幾個更尖銳的問題：延誤是否減少？違規是否下降？成本是否受控？輪候時間是否縮短？設施使用率是否提高？污染是否改善？受助者是否真的受惠？如果沒有這些結果指標，所謂「完成跟進」很可能只是完成文件，而不是完成改革。

缺乏把問題追到最後的制度耐性

因此，審計報告不宜簡單稱為「無牙老虎」。它有牙，但咬合力不足。審計署能揭露問題，帳委會能施加壓力，傳媒和公眾能製造輿論，但審計署本身不能直接紀律處分官員，不能替部門重建管理系統，也不能保證政策結果改善。真正的問題是，審計之後，行政體系是否願意把發現轉化為責任、時間表和後果。

要讓審計制度真正促進追責和改進，需要讓審計制度長出利齒。

在制度層面，建立公開、持續更新的審計整改儀表盤。每項主要建議都應列出責任局署、負責職級、完成期限、量化指標和最新進度。市民不應只能在厚厚的政府覆文中尋找「正跟進」三個字，而應清楚看見哪些已完成、哪些延誤、哪些成效未達標。追蹤數據庫向公眾開放查閱，讓傳媒、學術界及廣大市民成為第二道監察力量。

在追責層面，對重複出現和多年未解決的問題，設立升級問責機制。如果同一部門、同一政策範疇在數年內多次被審計署指出同類問題，便不應只由部門提交書面解釋，而應由相關局長或常任秘書長公開交代，說明為何先前整改無效，以及新的補救措施有何不同。

在文化層面，政府須從根本上改變對審計的態度——審計不應被視為威脅，而應被視為改進施政的契機。各部門也應該把審計跟進由「程序完成」轉向「結果完成」。政府不應只匯報已修訂多少指引、舉辦多少培訓、開過多少會議，而要匯報問題是否實際下降。審計制度的最終目的，不是讓部門學會寫更漂亮的回應，而是讓公共服務變得更可靠。

香港不缺審計報告，也不缺被揭出的問題。真正稀缺的，是把問題追到最後的制度耐性。審計署已經把燈打開，照見公共治理中的裂縫。接下來要問的，不是審計報告有沒有牙，而是整個問責制度是否願意讓問責利齒真正咬下去。只有當審計發現能導向公開跟進、清晰責任和實質改善，審計制度才不只是年度儀式，而是香港公共治理中真正有力的防線。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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