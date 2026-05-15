特朗普訪華．劉暢｜從舉國矚目到從容視之　照見中美關係全新格局

劉暢專欄

2026年5月13日，美國總統特朗普抵達北京，開啟時隔9年的再度國事訪問。特朗普時隔9年再次訪華，當然仍是國際政治上的大事，但中國官方與民間的整體反應，卻已明顯不同於以往這一次，這次中國官方以高規格接待，禮數周全，以務實冷靜的姿態，將其定位為一件重要外交大事，沒有過度鋪陳的渲染；廣大民眾也褪去了當年的沸騰熱烈，多了一份從容淡定的侃侃而談。這種態度的悄然轉變，從來不是偶然的冷漠，而是中國國力躍升、中美關係攻守易形的生動註腳——我們終於擁有了與世界霸主平起平坐的底氣，也讀懂了大國博弈的真諦：唯有布局長遠、保持定力，方能笑到最後。



以平常心對待大國交往

回望9年前，特朗普首次以總統身份訪華，彼時的中國社會處處洋溢着熱切的期待與忐忑。媒體鋪天蓋地的報道、街頭巷尾的討論、網絡上的持續熱議，無不彰顯着彼時我們對與超級大國交往的高度關注。那時的中美關係，仍處於「美國主導、中國配合」的格局，美國的態度直接影響着中國的發展環境，因此，那場訪華被賦予了遠超外交本身的意義，舉國轟動的背後，是彼時國力差距下的謹慎期待，是渴望通過合作獲得發展機遇的迫切心情。

時移世易，9年後的今天，特朗普再度訪華，中國社會的反應已然不同。官方媒體客觀報道會談進程，清晰傳遞中方立場，既不刻意拔高，也不刻意淡化，將其置於中美關係發展的長河中理性看待；普通民眾或關注會談中的經貿共識，或理性分析雙方分歧，或淡然表示「合作則共贏，對抗則兩傷」，沒有了盲目追捧的狂熱，也沒有了過度緊張的焦慮。中國官方不再將美國總統訪華視為「舉國盛事」，第一次，中國民眾能以平常心平視這場大國交往——這種從容，是百年奮鬥的歷史回饋，更是國力強盛賦予的底氣。

平視的底氣從哪裏來？

中國人的態度轉變，背後是中美國力對比的深刻逆轉，更是中美關係的根本性重塑。過去9年，中美關係歷經風雨，美國對中國的制度性遏制從未停歇：2018年，特朗普政府啟動對華301調查，加徵關稅，中美貿易戰正式爆發；2019年，美國將華為等企業列入實體清單，科技戰全面升級，試圖切斷中國高科技供應鏈；此後數年，美國在台灣問題上不斷挑釁，在東海、南海持續攪局，在全球範圍內構建排華聯盟，對華制裁的規模與力度不斷升級。

面對美方的全面打壓，中國沒有被動退讓，而是主動作為、逆勢成長：從2018年貿易戰爆發，到2025年中國芯片自主化取得關鍵突破，中國在新能源、AI等領域已形成局部優勢，逐步從「被動防禦」轉向「局部反攻」。如今，中國GDP已達美國75%以上，從「世界工廠」搖身一變為「規則制定者」；而美國則深陷伊朗戰事的泥沼，軍力疲態畢露，制裁圍堵難以阻擋中國發展的步伐，從「唯一霸權」淪為「主要競爭者」。《紐約時報》坦言，特朗普如今面對的，是一個「早已不再仰視美國」的中國。從容相迎，不是冷淡，而是平視。這份平視，是用九年的貿易戰、科技戰、地緣博弈一分一釐換來的，是幾代人努力百年的歷史回饋。

以禮待客，以理據守

中國是一個有五千年悠久歷史的文明古國。「有朋自遠方來，不亦樂乎」，這是中國人骨子裏的待客之道。習近平主席以最高禮遇迎接特朗普，安排雙方在人民大會堂舉行正式會談，並親自接見隨訪的美國工商界代表，這一切體現的是一個大國應有的胸懷與格局。中國的開放大門，只會越開越大。

但以禮待客，從來不等於沒有原則。習近平主席在會談中毫不含糊地重申，台灣問題是中美關係中最重要的問題，「台獨」與台海和平水火不容，美方務必慎之又慎。這是底線，清晰、堅定，不因賓主情誼而有絲毫模糊。中美之間尋求合作，前提是相互尊重、求同存異，而不是一方借熱絡氣氛換取另一方的沉默或退讓。

這正是「平常心待之」的真義——既不因熱情而失去判斷，也不因警惕而拒絕接觸。此次中美元首會談中，習近平主席提出，願同特朗普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份，雙方贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」的新框架，四個「應該是」——合作為主積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定——既是期許，也是框架，更是標尺。往後的每一個具體行動，都將被這把標尺量度。這種不卑不亢、張弛有度的立場，正是國力底氣的直接體現。

從「交易藝術」到「制度建設」

特朗普擅長的是「交易的藝術」，他習慣於通過具體的籌碼交換來獲取短期利益。九年前，特朗普首次訪華，簽走了大額訂單，雙方皆大歡喜。但訂單換來的穩定，終究是短暫的。不到一個月，特朗普政府就發布了《國家安全戰略》報告，將中國定位為「戰略競爭對手」，隨後是貿易戰、科技戰、金融戰的接連升級。歷史已經說明，靠採購清單來暖場，靠好聽的話來定調，並不能構建真正穩定的雙邊關係。

此次峰會，兩國經貿團隊達成的成果，以及設立貿易與投資專項委員會的方向，都值得期待。但正如我們所看到的，美國對中國企業的制裁清單仍在擴容，對台軍售的「儀式感」不減反增，在中國周邊的地緣圍堵從未真正收手。這說明，美方在談判桌上拋出概念的習慣依然如故——先單方面的「贏」，難啃的骨頭以後再說。

中國對此心知肚明。真正有效的中美關係框架，必須從制度設計的高度去謀劃，而不是停留在一次峰會、一份聲明的表面。訂單可以今天簽、明天撕，但機制性的相互尊重與規則約束，才能為兩國關係提供持久的壓艙石。習近平主席提出的「建設性戰略穩定」，不僅是對特朗普「交易思維」的回應，更是一種戰略引導：它要求「合作為主」：雙方在經貿、衛生、農業等領域仍有巨大互補空間，中國開放的大門只會越開越大。它強調「競爭有度」：競爭不應滑向衝突與對抗，必須建立規則與底線。核心在於「分歧可控」：特別是台灣問題，這是中美關係中最重要的紅線。

笑到最後方為真贏

大國博弈，從來不是圖一時一地之得失。特朗普此行，有其現實的政治壓力——中期選舉在即，伊朗戰事久拖不決，他需要一場外交勝利來提振民望。對中國而言，沒有理由拒絕接觸，但也沒有理由為對方的政治需要而輕易讓步。

歷史告訴我們，以鬥爭求團結則團結存。中國的戰略定力，不是傲慢，而是清醒。聽其言，觀其行，讓時間和行動說話，讓制度框架而非個人情誼成為雙邊關係的基石——這才是真正成熟的大國外交。這次從容相迎的淡定，恰恰說明，中國已經準備好以更自信的姿態，迎接這場長期的博弈，因為笑到最後的，從來不是一時聲勢最大的一方，而是最能守住節奏、沉得住氣、把握住歷史方向的一方。這才是今天中美關係最值得讀懂的地方。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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