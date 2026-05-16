蔚觀全局｜高薪律師拒絕輔導背後：那些被「情緒勒索」的沉默父親

蔚觀全局｜林素蔚專欄

曾經有一位收入豐厚、在法庭上呼風喚雨的律師朋友，在一次私下聚會中，卻向我吐露了他無力挽救的殘破婚姻。這位在職場上戰無不勝的強人，回到家卻長期面對妻子的情緒勒索——無論是動輒哭訴「我為了這個家犧牲大好青春，你卻只顧着工作」，還是用「你根本不關心我們、你就是個自私的冷血動物」來進行道德綁架。



男性也是家庭「情緒勒索」的受害者

在法庭上，他能用嚴密的邏輯擊退對手；但在家裏，面對這些夾雜指責、意圖引發罪疚感的情緒轟炸，他百口莫辯，最終選擇把自己封閉起來，成為了一位與妻子關係冷漠、充滿距離感的「沉默丈夫」、「沉默父親」。

然而，當我出於專業建議他尋求婚姻及家庭治療協助時，他卻苦笑着斷然拒絕了。他認為，向外人剖白家事，不僅無補於事，甚至是一種示弱。他的反應，其實並非特例，而是社會上一群隱形受苦者的縮影。

無論是在輔導室，還是在現實生活中，我都遇過太多這樣的男性：他們對妻子有很多看法，對婚姻充滿無奈，但基於種種原因，他們選擇了閉嘴。而這種沉默的背後，往往隱藏着一個鮮少被探討的家庭危機——男性，同樣會成為家庭「情緒勒索」的受害者。

冷暴力是因為「一開口就是錯」

在傳統社會的刻板印象中，男性往往被視為家庭關係中的「既得利益者」或「強者」。然而，在我們看不見的家庭角落裏，許多男性正默默承受着隱形的道德綁架與情緒勒索。

這種勒索未必是大吵大鬧，更多是日復一日的「語言軟刀子」與「罪咎感植入」：「你賺再多錢有什麼用？你根本不關心這個家！」、「我為了照顧孩子放棄了青春，你憑什麼回到家就擺出一副累壞了的樣子？」當男性的付出被理所當然地簡化為「提款機」，而他們的疲憊與脆弱又被解讀為「不負責任」時，巨大的無力感便會將他們吞噬。

著名的婚姻心理學家曾指出，破壞婚姻最具殺傷力的行為之一，就是「築牆」——也就是我們俗稱的「冷暴力」或「十問九不應」。為什麼法庭上雄辯滔滔的律師，回到家會變成一座冰冷的牆？因為他們發現，面對伴侶無止境的情緒索求，自己「一開口就是錯」，任何解釋都會被扭曲。為了避免吵得更兇，他們選擇了最無奈的自我保護機制：關閉耳朵、拒絕溝通。但悲哀的是，這種「我不說話總行了吧」的態度，往往會讓妻子覺得被無視，進而罵得更兇，形成一個解不開的死循環。

面子包袱與「詞窮」的恐懼

這位律師朋友堅拒家庭治療的態度，精準地揭示了男性求助時難以跨越的幾道深層心理關口。

首先是「解決問題」與「情感宣洩」的思維落差 。社會將男性訓練成「解難者」，對他們而言，解決問題需要具體方案與行動。在他們的刻板印象中，輔導只是「兩個人坐着無休止地談論感受和抱怨」，既無法立竿見影，也不符合他們的效率邏輯，因而覺得「根本沒有用」。

其次是情感表達上的「詞窮」與失控恐懼。女性往往擁有更豐富的情緒詞彙，能精準描述痛苦；但多數男性從小被教育壓抑感受，面對妻子連珠炮發的情緒表達時，他們往往會感到無措與「詞窮」。他們恐懼一旦踏入輔導室，不僅會淪為妻子單方面控訴的「批鬥大會」，自己更會因為「說不過（講唔贏）」而處於下風，甚至被當作有問題的人來「修理」，徹底失去對局面的掌控感。

更深層的障礙，來自於「家醜不可外揚」的極致面子包袱。對於像我朋友這樣的高薪專業人士，對外維持「人生勝利組」的人設是生存法則。要他們向一個陌生人（治療師）坦承自己「搞不定」婚姻，等同於要求他們撕開強者的面具，承認人生的失敗。為了逃避這種巨大的羞恥感，他們寧願讓婚姻繼續腐爛，獨自吞下情緒勒索的苦果，也絕對拒絕走進輔導室。

接不住男性脆弱的社會支援網

作為社工及政策倡議者，我必須指出，現時香港的家庭支援政策與服務設計，在性別視角上存在着明顯的落差。目前的綜合家庭服務中心（IFSC）及各類情緒支援服務，在宣傳包裝與介入模式上，往往不自覺地傾斜於女性及兒童。

現有服務極度缺乏以「男性解難導向」為切入點的專屬設計。臨床經驗告訴我們，男性的溝通模式傾向於「肩並肩」而非「面對面」。 如果我們能將傳統的「情緒輔導」重新包裝成「婚姻衝突管理策略」，將「圍圈談心」轉化為提供具體工具的「實用解難小組」，甚至設立免除面子包袱的匿名文字求助平台，男性踏出第一步求助的意願，絕對會大幅提升。

打破沉默，看見高牆後的脆弱

在家庭治療裏，我們的工作從來不是批判誰對誰錯，而是替這些父親「翻譯」他們的沉默。我們要讓伴侶明白，丈夫的迴避與冷漠背後，往往隱藏着面對情緒勒索時的恐懼與無力；我們也要鼓勵丈夫明白，用冷漠築起的牆，擋住的不只是衝突，還有愛與修復的可能。

真正的家庭友善政策，必須撕下性別標籤，接住男性的眼淚與脆弱。在此，我想寄語所有在婚姻中感到孤獨、沉默的父親（包括我那位律師朋友）：尋求專業協助絕對不是承認失敗，更不是軟弱；相反，願意放下身段、直面婚姻的困境，為拯救自己和家庭而尋求改變，這才是真正負責任的「男子氣概」。

作者林素蔚是註冊社工，家庭治療碩士，第七屆立法會議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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