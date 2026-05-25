夏建芳｜地盤如何變成金礦？打破北都冷感　讓市民共享發展紅利

夏建芳專欄

2026年國家「十五五」規劃開局，北部都會區建設已從藍圖轉入實質推進階段。然而，社會層面卻存有「北都冷感」：政府大力宣傳、商界積極佈局，但普通市民普遍感到「與我無關」。加上「港車北上」帶來消費外流，受衝擊的本地中小商戶甚至對跨區融合產生牴觸情緒。要破解「精英熱、市民冷」困局，答案非要求人人創業或北上置業，而是構建「金融普惠+實體參與」的雙軌紅利地圖——讓不創業、不北上的市民也能分享北都發展紅利，讓有意願、有能力的市民在就業、安居、服務中找到自己的賺錢定位。這才是將「北都冷感」轉化為「全民熱盼」的關鍵。



讓市民分享北都紅利

特區政府可充當「利用政策資源與金融結構進行讓利的架構師」。推出兩大符合香港證監會合規、兼顧「攻守」的零售金融產品：

在「進攻」方面，可以發行北都「創科飛躍」保本結構化票據。這一舉措旨在解決市民渴望參與北都高科技發展（如人工智慧、生物醫藥、綠色能源），卻畏懼初創企業破產風險的心理障礙。產品由香港按揭證券有限公司（HKMC）」或市區重建局/港鐵公司發行。市民認購本金的 90% 投入極穩健的香港政府長遠發展債券，到期時透過利息累積滾回 100% 本金，鎖定法律上的「期末保本」承諾。期權亦可放大回報，剩餘 10% 的本金用於購買「北都科創引導基金」或「大灣區先進產業指數」的長期看漲期權（Call Options）。若創科發展不如預期，期權金歸零，市民到期仍可全數拿回 10萬港元本金，僅損失利息機會成本；若北都湧現科技巨頭，期權價值將翻倍，市民可額外獲取 5% 至 10% 的高額浮動紅利。

在「防守」方面，可設立北都「全民業主」特定資產 REITs（房地產信託基金），將北都的基礎建設與香港市民最熟悉的「買樓收租」文化深度綁定，將宏觀規劃轉化為可見的現金流。在此過程中，可進行優質資產注入，政府將北都最具賺錢能力的公共硬資產打包證券化，包括：河套區創科園總部大樓的租金、新型公營房屋底層的黃金商鋪及停車場收益、以及特定跨境物流園區的倉儲租金。同時實施散戶優先與強制高派息，在港交所公開招股（IPO），透過法規實施「市民優先認購權」（如每人上限 10 萬港元），防止機構壟斷。根據法規，該 REITs 必須將除稅後淨收入的至少 90% 撥作股息發放。為市民（特別是退休群體）提供年化股息率約 4.5% 至 7% 的穩定現金流。市民在北都工作、消費，貢獻的租金最終回流為自己的股息，徹底消解剝奪感。

為破除參與障礙，降低門檻，可設立一站式服務中心，線上線下提供雙語資訊、稅務指引及風險測評。實行政策性稅務讓利，修訂《稅務條例》，市民認購上述兩類產品的金額（如每年上限 5 萬港元），可直接扣減個人薪俸稅，用政策讓利為市民建立第一道「隱形安全墊」。

賺錢定位精密分層

金融投資適合所有人，但實體參與更能帶來歸屬感。以下按門檻從低到高，為不同市民群體繪製具體路線圖：

首先是低門檻路徑（適合基層、無專業技能的市民）基建與服務業崗位，北都建設將催生大量保安、清潔、餐飲、物流司機、裝修技工崗位，市民可提前參加職訓局（VTC）或建造業議會提供的「組裝合成（MiC）」技術培訓與工地安全卡課程。同時可以借鑑內地成熟的社區服務模式，北都將建設大量便民生活圈，市民可參與社區嵌入式服務，如智慧家政、社區食堂運營、長者陪診等，這類「煙火氣」十足的崗位需求巨大。

適合白領、技術工人、小投資者的中門檻路徑，有物業租賃與「以房養房」，有條件的市民可關注北都新盤，購買小單位出租給北上工作的專業人士或「港車北上」商旅人士。同時MiC 先進建造技工提供北都科技藍領安居津貼或MiC 高級技術員頭銜職涯路徑，參加 3 至 6 個月的裝配式建築培訓，可在獲得認證後進入北都公營房屋或科技園項目。在跨境電商管理/物流協調方面，北都將建設大型物流園區，需要熟悉兩地通關、倉儲系統的人員。可考取物流管理證書，或在速遞公司擔任跨境調度。

對於專業人士、創業者等，通過大灣區專業資格互認，律師、建築師、會計師、醫生等通過互認考試或備案，在前海、河套等區域執業，服務內地企業或提供跨境諮詢。也可通過香港品牌+灣區服務路徑，利用香港註冊中藥製劑、國際醫療標準、檢測認證等優勢，在深圳、廣州開設診所、康養中心或檢測實驗室。

反哺本地商戶消解抵觸情緒

北上消費潮對香港本地餐飲、零售業造成衝擊，這是「北都冷感」的其中一個重要原因。為此，建議設立「北都紅利回饋計劃」。其資金來源應由政府主導，從北都 REITs 及結構化產品的管理費中提取固定比例，或由特區政府作政策性補貼。

這筆資金應用於支援受影響商戶——直接減免牌照費、提供數字化轉型補貼（如外賣系統、電子支付），並適時發放「本地消費券」引導市民留港消費。同時鼓勵深圳等內地城市為香港特色品牌提供「反向進駐」便利，幫助香港商戶開拓內地市場，變「競爭」為「協同」。

算經濟賬更要算人心賬

我們必須清醒認識到，政府提供的保本機制與高派息資產，是防止極端虧損與提供穩定回報的安全墊，但絕非「短期暴富的投機工具」。北部都會區建設需時 10 至 20 年，紅利釋放是漸進的，不存在短期暴富。政府將聯合金管局、證監會、職訓局應開展「北都參與普及計劃」，通過社區講座、手機彈窗等方式，反覆強調「高收益伴隨高風險」、「北都機遇屬於長期主義者」。

讓普通市民無須北上創業、無須大額資金，也能透過「保本票據」博取創科紅利，透過「北都 REITs」安心收息，並在實體建設中找到職涯定位，是破解「北都冷感」的根本之道。政府投入政策資源與優質資產讓利，換來數十萬港人對北都及國家發展前景的堅定信心。這是一筆極具戰略眼光的「人心投資」。唯有讓市民在金融市場賺到錢、在就業中找到定位、在經營中看到希望，北都概念才能真正從「政府工地」變成「市民金礦」。

作者夏建芳是粵港兩地企業家，曾在內地媒體任職 10 年，廣東省作家協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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