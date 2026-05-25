源途有你｜東盟基建版圖大洗牌　香港工程界「並船出海」

源途有你｜源栢樑專欄

各地政治與經濟環境的變化，已對工程界的發展方向及資源投放流向造成不同程度的影響；過去可能被低估或忽視的市場亦有機會被重新評價，並展現其潛在價值。筆者在前文指出，透過與世界各地工程專業人士的交流，發現近年工程人才的培育與發展正逐步向亞太地區傾斜，尤其以東盟的成長潛力較為突出。因此，本港工程業界除了應投入更多資源研究相關市場趨勢外，更需積極把握這些經濟機遇，爭取站在競爭中的前列。



東盟發展潛力不可小覷

前文曾提及筆者屬「國際工程聯盟」（IEA)的監委會成員，並在當中「國際工程技術士協議」任主席，同時也是「首爾協定」(Seoul Accord）主席，故經常有機會與世界各地業界人士交流，體會到東盟地區的發展潛力越來越強，加上世界銀行等國際機構對東盟長遠經濟與基建市場的樂觀預判，東盟各國城市升級、基建完善、綠色轉型需求持續擴張，令市場發展空間不斷拓寬。據亞洲開發銀行及國際貨幣基金組織研究數據顯示，東盟區域經濟年均增長維持約4.5%至5%，遠高於環球平均水平，伴隨區域融合提速，基建建設、城市更新與綠色工程市場需求持續釋放，發展潛力十足。

據東盟官方發布資料，東盟電網統籌建設計劃整體投資規模高達7600億美元，覆蓋區域發電設施與跨國輸電網絡建設；去年東南亞基建工程市場規模更突破500億美元，2025至2030年年均複合增長率有8.5%，預計2030年市場規模突破800億美元，科技發展所需的數據中心建設領域年均增速更達17%。所以有香港建造業界人士早已率先看好東盟市場，如有本港建築公司已承接新加坡機場酒店太陽能光伏建築一體化工程，成為本港綠色建築技術拓展到海外的代表性項目之一；亦有香港的工程團隊參與菲律賓馬尼拉輸水隧道工程，助力當地完善城市供水基建，項目合同規模以億港元計。筆者認為更多擁有深厚工程底子的本港相關業界會意識到及應把握機會，考慮作出針對這些不同市場的需要去調整及裝備自己，順勢而行。

香港已長期為東盟提供技術服務

筆者聯同業界人士嘗試審視當中可進一步鑽研的方向，主要可歸納為六大範疇，相信有助香港更精確對準東盟發展的核心需求而前行。首先是低碳建築與營造及可持續發展，在基建及建築物領域，越來越多要求涵蓋碳審查、綠色評估，以及於設計階段導入全生命周期指標，甚至延伸至社會層面的碳中和規劃。東盟多國亦陸續推行城市層面碳中和布局，訂立2030年可再生能源佔能源供應30%等。因此，已具備成熟落地條件的香港環保建築技術公司，早把其降溫塗層技術引入新加坡多類建築項目，有效降低不少建築能耗，切合東盟炎熱地區節能減排需求；香港有大學亦研發出超級竹環保建材技術，與越南當地企業展開產業合作，就地取材研發低碳建築用材，助大幅減少工程建造的碳足跡。

其次是數碼智能建築，由本港有關當局所大力推動的建築訊息模擬（BIM）已進入較成熟階段，業界在組裝合成技術（MiC）、模塊科技與數據孿生等應用上具紮實經驗，並可進一步延展至應對對外市場的需求。事實上，香港已有科技公司長期為馬來西亞、泰國等大型基建項目提供全流程BIM技術服務，優化跨地域設計與施工協同，有效削減現場施工錯誤成本虛耗約25%。再者，香港業界推動的智能建築施工機械人亦已應用於新加坡建築工地，大舉提升傳統工序施工效率。

人工智能築起建築安全防線

第三是智慧城市的整體應用，配合物聯網、大數據及雲端運算，優化交通、能源與水務等系統的運行效率與韌性。為緊貼東盟智慧城市轉型浪潮，有地區訂立至2030年數碼經濟帶來上萬億美元產業價值的發展目標，而香港業界更早與泰國數碼谷開展技術對接，輸出本土城市智慧管治經驗，有效協助改善當地城市交通運營效率。

第四是人工智能與大數據應用，即是將人工智能用於實際工程中進行風險評估及預測，以協助提升結構安全與施工安全。相關智能技術能配合東盟的多山地、多降雨的複雜地勢氣候，並有助控制能源領域碳排放增速。特別是香港土力部門研發的人工智能AI地質災害監測預警系統，已在印尼山區基建項目開展測試應用，實時監測地質變化、預警泥石流災害，守護工程建設安全；同時也有香港建築安全智能監控供應商與越南建築業界合作，有效地將高樓層工地施工意外事故率顯著降低。

綠色新材料撬動香港再工業化新機遇

第五則是先進與新材料的製造及應用，特別是綠色建材及高性能材料的更廣泛應用，除了用於外銷之上，亦有助香港再工業化的發展與提升競爭力。業界預測2030年東盟的綠色產業市場加上區域用電需求持續攀升，規模幾達4,300億美元。有香港工程公司亦與馬來西亞本土企業合作，利用工業廢料研製成環保建築材料；例如由某大香港建築公司聯合香港大業主引進的低碳混凝土技術，可減少工程水泥使用量4%至7%，往後更把相關技術輸入到東盟市場。

最後則是韌性跨境作業能力，促進大灣區及東盟項目的協調與協作，將本港的專業與管理經驗轉化為可落地的合作成果。在《區域全面經濟夥伴關係協定》帶動下，東盟跨境工程投資年均增長高達18%。在這背景下，香港有關部門及當局所主導研發的「機電裝備合成法」（業界簡稱為 MiMEP）方案早前已率先應用於柬埔寨、老撾等民生基建項目，透過整合與BIM管理體系可大規模縮短項目工期；亦進一步促使香港的建築公司投得新加坡公共建築合約，輸出香港標準化工程管理經驗。這些本地方案能夠成功得到海外認同，正突顯出多年來香港有關發展當局勠力帶領及推動BIM和MiMEP的標準及應用，加上各業界在技術上深耕帶來的成果。

與國內同行「並船出海」搶灘東盟

總括而言，筆者與不少同行皆主張應藉本地豐富的工程經驗及完善的人才培訓系統，在上述各方面強化香港自身優勢，去應對相關市場的發展。其實香港工程界並非落後於人，只是在多變的經濟環境中需持續加強競爭力。學術培訓方面，參照相關香港工程及建造業界所需去勾劃出人才培育方針，不同院校應透過持續進修課程給予工程人員發展終身學習，回應跨域發展的需要；工程業界亦應兼顧教育與人才培訓，透過承傳機制讓資深工程人員帶領後輩，並與企業合作建立更有效的人才培育協作架構。

東盟及相關發展中地區正在形成新的工程需求版圖，依循國際市場發展趨勢與權威機構前瞻預測，東盟新興產業與基礎建設領域商機持續湧現，本港應藉此提供專業服務與協作方案，將六大範疇的實力轉化為實質行動與可持續的成果，並藉香港國際化的優勢，同時亦可透過超級聯繫人角色，與有技術、有實力的國內同行「並船出海」，去展示更強的全球競爭視野，在這些具發展潛力的經濟體中穩佔一席位。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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