由派錢4000到長者補助金　政府亟需理財新哲學

周一（1月21日），「關愛共享計劃」開始接受申請，合資格市民可獲4,000元，但不少人抱怨手續繁複；上周，林鄭政府終承認長者綜援「執行出問題」，提出「就業支援補助金」讓合資格60至64歲長者申領。兩件事並非湊巧，背後折射出的是新自由主義財政理念。 以「同行」為口號、「理財新哲學」為綱領的林鄭政府，是否有心突破香港多年來的桎梏，締造以人為本的財政哲學？

「我不是客戶、顧客，亦非服務使用者。我不是懶人、等政府養、乞丐，亦非小偷。我不是一個國民保障號碼，也不是螢幕上的新訊息。我交帳單，未曾欠交一毫，我為此自豪。我不仰靠別人，但若看見鄰舍有需要，我盡力伸出援手。我不求也不收捐贈。我的名字是Daniel Blake。我是人，而非狗。作為人，我申索權益。我要度你待我以尊重。我Daniel Blake是個公民，恰如其分。」

2016年電影《我，不低頭》的主角說出這段話，字字鏗鏘。故事中，他申領工傷津貼，卻遇上繁複的行政程序。導演堅盧治貫徹其左翼立場，以光影批判英國政府的官僚主義和新自由主義，扭曲地看待公民應得之福利。

當香港人填寫「關愛共享計劃」的申請表格時，只怕不少人亦會想起《我，不低頭》的Daniel Blake，質疑為何申領應得的津貼，卻要如此麻煩：連網上申請也不可以，一定要列印文件填寫，再郵寄到政府。

歸根究柢，問題不只是行政程序有多官僚，而是香港政府背後的理財哲學深受新自由主義影響，與社會大眾愈走愈遠。

財政司司長陳茂波在去年財政預算案後分布「關愛共享計劃」，派錢4,000元。（資料圖片）

政策反映背後意識形態

若仍記得，可知派錢4,000元只是林鄭政府在壓力下的讓步。財政司司長陳茂波去年在財政預算案推出不少單次措施，包括薪俸稅及個人入息課稅退稅、利得稅退稅75%，但很多基層完全不受惠，民怨不少。政府最終承諾向「N無人士」派發4,000元，稱之「補漏拾遺方案」。

相似的批評和讓步，在過去一個月再次發生。林鄭政府執意提高長者綜援的申請資格到65歲，引來泛民及建制跨黨派議員的攻擊。結果，林鄭率領局長羅致光等人，鄭重宣布「就業支援補助金」折衷方案，向60至64歲沒工作的申領綜援者發放1,060元。

外界或許可以說，政府終歸提供了社會福利，照顧「N無人士」和長者的需要。但必須指出的是，政府只在輿論壓力下讓步；更準確而言，只在建制派議員壓力下讓步。這反映官方觀念中，社會福利只是一種恩澤，而非市民應得的權利。在財政司司長心目中，「N無人士」之所以「N無」，反映的是他們「貢獻」不夠；在勞福局局長眼中，60至64歲市民不應該申領長者綜援，因為他們有能力工作卻不工作，太早退休。這種理財哲學反映的，是一種並無社會關愛可言的新自由主義。

特首林鄭月娥（中）提出「就業支援補助金」措施，補貼60歲至64歲的健全綜援申領人。（林若勤攝）

須打破新自由主義桎梏

回看歷史，1980年代的英國首相戴卓爾夫人和美國總統列根，將新自由主義引領上高峰；加上「小政府、大市場」和「積極不干預」政策方針，令香港政府多年來都沒有承擔應有的社會福利，好聽是要市民自力更生，難聽則是「自生自滅」，無視社會經濟結構產生的貧富懸殊。這種意識形態甚至深入香港幾代人的骨髓，以至覺得申領政府津貼的是「攤大手板」的懶人，1998年時任社會福利署署長梁建邦更曾言「綜援養懶人」。

林鄭月娥在2017年競選特首時，說得其實沒錯，香港的確需要「理財新哲學」。第一，它必須打破過去數十年新自由主義對香港政府以至社會設下的樊籠，認清它製造的社會不公；第二，要稱得上為一套哲學，政府亦必須明白公共財政涉及的是不只是收入和支出，還包括它對社會、公民和政府根本關係的理解，甚至涉及道德。正如英美政壇中的一句俗話：財政預算是一份道德文件。

新一個財政年度的預算案將在二月下旬公布，林鄭政府會汲取派錢和長者綜援的兩次教訓，承擔應有的社會福利，還是繼續對待公民如消費者，以「一次性紓困」了事？若然不真正引進理財新哲學，這兩次的碰壁事例只怕會陸續有來。