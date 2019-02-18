過渡房屋只解燃眉之急　保障租住權、增建公屋方為關鍵

《香港01》綜合多個消息，指政府有意陸續推出多項有利落實過渡房屋的措施，包括向行政會議提出豁免項目地價，設立基金增加供應，又物色更多興建地點。住屋困擾萬千基層市民，過渡房屋可救燃眉之急，但政府絕不能視此為德政。政府應謹記過渡房屋只是過渡政策，廣建公屋、重設租住權保障才是終極目標。

地政總署已向運輸及房屋局提交多幅市區閒置地，研究是否可作過渡性房屋。（資料圖片／張浩維攝）

訂立建屋目標 確保數量充裕

本屆政府動員內部及非政府組織的力量，推動多個過渡房屋計劃，利用現有住房及新建短期房屋，改善基層市民的住屋環境。官員過往提及，若有需要，政府會提供意見及協助。因此，若然上述幾項建議都能落實，有望加快建屋進度，以及確保建屋資源充足。

話說回來，在官地興建過渡房屋，理應可以一開始免除商討地價的程序，反正房屋不會為非政府組織帶來甚麼盈利。商討地價未免虛耗時間。此外，既然官地能夠興建過渡房屋，為何不走前一步，直接興建公共出租房屋，提供永久居所給市民？就此，政府宜作更多交代，釋除疑問。

隨着政府推出修正過渡房屋措施，加上政府過往興建公屋的進度一直落後《長遠房屋策略》目標，這意味着過渡房屋政策將會維持相當時間。正因如此，外界不免擔心，日後會否有住戶因為遲遲未上公屋，又未有足夠財力租住合適私樓，甚或因為業主收回單位、地主收回土地等因素，他們要重回瑟縮劏房、板間房的非人生活。

就此，政府必須訂出充裕的建屋量目標，方便預留單位調撥，確保上述惡夢不會發生。以輪候公屋隊伍申請計算，現時有15萬家庭住戶及11.7萬單身人士，若各有一成有意居住過渡房屋，那就是2.6萬個單位。

鄭泳舜要求，設立20億元社會房屋專項基金，希望當局未來3年可以興建1萬個過渡性房屋單位。（林景輝攝）

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過渡房屋之外 引入租管壓抑租金加幅

不能否認，政府難以獨力滿足所有過渡房屋需求，現時依靠非政府團體與私人業主接洽，以低於市值租金給基層承租，可謂杯水車薪。不過，正如「01觀點」多番申述，為保障廣大草根市民的利益，政府必須增加租客保障，例如現有租客優先續租，在租金在一定水平以下的單位實施租金管制，並限制租金加幅。如此一來，即使租住環境仍然惡劣，但租金可望受控，市民總算得以鬆一口氣。

任憑政府為過渡房屋項目「拆牆鬆綁」，縮減建造時間及增加地點，政府不能以為這是德政，因為政策只是彌補昔日過錯而已。必須重申，整個計劃源自政府過去十多年拒絕大刀闊斧興建公屋，加上政府放任私人租金飆升，公屋供求失衡，以致公屋輪候隊伍有增無減。房委會更指出，2017/18年度至2021/22年度的年均建屋量不足1.5萬間，解決房屋問困局之路仍遙遙。

不少人會將過渡房屋與臨時房屋區比較。為了安置居住在非法搭建木屋，而未及遷入公屋的居民，港英政府在1964年起興建臨屋區。縱然期間不斷興建公屋，安排臨屋居民上樓，改善環境，但最後一個臨屋區要到2001年五月底才清拆。十多年後，特區政府推出性質相似的過渡房屋，等同表示房屋政策大倒退。臨屋要等四十多年才結束歷史任務，究竟政府會用多少年頭，才可結束過渡房屋項目？一切要視乎政府的決心和魄力。