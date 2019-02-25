建議廣東省建「香港村」　民建聯勿賣香港人！

民建聯在本年三月的人大政協會議提出，在廣東省市政府建設「香港村」，還爭取豁免限購令和內地稅制要求。此舉如同輸出香港的房屋和社會保障問題，卸責之餘，又難為鄰市政府添壓。民建聯應投放精神於推動香港遷移棕地作業，說服鄉事團體交出丁權，騰出用地興建公屋和安老設施。更重要的是，香港政府萬萬不能採納該等意見。

李慧琼指民建聯會全力爭取在大灣區內先行先試，全面落實港人港稅及國民待遇。（資料圖片）

粵港人流頻繁 樂見惠民措施

粵港澳大灣區鼓勵區內人民、貨物、資金和資訊流動，打破地理障礙，推進經濟。剛公布的發展規劃綱要提出加深養老服務合作，方便港澳居民在內地生活。民建聯繼去年後，再於今年的人大政協會議提出在珠海、中山及惠州等市，建設公私合營的港人社區。港人在這社區不受限購和個人所得稅政策影響，還有充足的配套及休閒設施。民建聯還建議，視乎情況提供財政補助。

誠然，兩地人流往來頻繁，北上工作、安老者不乏其人。港府估算，在2017年年底，約有53萬港人留在廣東省。五十多萬人口實在不少，中港雙方如能提供更多支援，有助居民適應當地生活，值得支持。港府開設駐粵辦事處，推出綜援長者廣東及福建省養老計劃，以及內地政府設立的港澳台居民居住證等，都是惠民措施。

或許民建聯認為，與其港人分散居住，不如集合港人在特定地點生活，增設配套及港式管理和稅制，進一步減少生活問題。然而，這種思維呈現三種壞處。

葉國謙表示，必定是公私合營，但特區必須在「香港村」推出政策，否則與港商單獨投資無異，他相信特首林鄭月娥亦感興趣。（彭毅詩攝）

建「香港村」 現三大壞處

第一，這種做法反而阻礙居民融入當地社區。若果港人社區配套不周，居民就會投訴。假設港人社區完善無比，居民身處其中，毋須與社區接觸，那就是劃地自安／自牢，違背兩地人民促進交流的主張。

第二，對各市政府來說，為何要厚待香港人，給予特殊待遇？地方政府可以為吸引行業精英或者外來資金，度身訂造稅務和生活的優惠，政府期望長遠經濟利益抵銷目下的付出。的確，前海、珠海等城市，現已補貼人才稅負或退稅，但沒有針對整體居民的來源地。民建聯口中的香港居民，大抵只是小康出身，甚或草根階層，實難以提供誘因，讓市政府同意只收港稅。

順帶一提，近日民建聯以及部分商界提出大灣區「港人港稅」，也是類似套路。固然，內地利得率和入息稅稅率較香港高得很，或會阻礙港人落腳大灣區，但要求區內各市政府讓利，未免強人所難。

根據深圳市財政委員會文件，在前海工作、符合前海規劃產業發展需要的境外高端人才和緊缺人才，針對前海繳納的個人所得稅，若已納稅額超過應納稅所得額的15%部分，由深圳市人民政府給予財政補貼，該補貼免徵個人所得稅。

香港工商專業聯盟會提出在「大灣區一小時經濟圈」的內地城市，興建「香港城」。（林若勤攝）

第三，這會加深懷疑者對大灣區的疑慮。坊間早有聲音指大灣區會掏空香港人才和資金，此建議無疑成為懷疑者指控人口挪移的另一「罪證」，無助挽回他們支持。

根據民建聯引述，內地政府對於港人社區的建議似乎不甚興趣，有關當局只回應「會考慮解決香港人在內地工作生活的住房問題，並完善相關的發展配套政策......，密切港澳和內地的交通聯繫」。

值得注意的是，與民建聯關係甚深的時事評論員阮紀宏，在去年十月曾經撰文，批評民建聯和工聯會此建議，直斥「香港人在內地搞特殊化，內地人看在眼裏，是否會恨在心頭不說，如果要服從政治大局，他們還是會容忍的，但是否合適，值得商榷」。那是否說，前輩的話，黨員聽不入耳，一意孤行？

特殊待遇添粵港矛盾 香港勿輸出住屋問題

過往香港政府及領袖不止一次提議內地興建港人社區，由港府在2013年開始研究在南沙籌建「香港園」，到港鐵主席馬時亨去年建議籌建高鐵連接南沙和佛山的「香港城」。「01觀點」一再強調，政府應致力讓香港人安身立命，首要設法覓地建屋，廣建廉宜居所。

在過往，政府可以在舊公屋土地興建公屋而非私樓，推出更多壓抑樓價措施，善用收回土地條例中止地產商囤積土地，未來則包括全面收回粉嶺高爾夫球場，重劃棕土，收回丁權。政府亦早可改善市民的醫療和福利待遇，可惜政府錯失多個時機，積累種種房屋和社會問題，致使港人萌生去意。

民建聯一向批評政府沒有盡力解決生活困境，但必須慎思解決之道。它是香港最大政黨，實應具備最大力量向原居民、高球場營辦者及高球愛好者曉以大義，支持騰出土地建屋，而非一味輸出問題，徒添粵港矛盾，淪為大灣區大業的「豬隊友」。