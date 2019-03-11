康文署球場人造草長度只餘5mm　管理不善足運如何普及化？

近日有政黨社區主任發現，櫻桃街公園人造草地足球場嚴重老化損耗，人造草的長度已由新場交場標準的40mm磨損到只餘下不足5mm，球場大部分面積已猶如沙地，積水更令草屑堆積，場地未能正常使用，署方暫時只局部重鋪破損草地，指整個球場的更換要待六月才會開始，並且為期半年，屆時球場將會臨時封閉。

康文署管理的球場經常被指質素欠佳，過往球場鋪草工程亦曾出現同樣情況。早於2017年，已有報導指馬鞍山人造草地足球場磨損嚴重，署方只作局部修補，在中路、一邊十二碼點及龍門前鋪上新草，惟大部分地方卻未有修補，新鋪仿真草與舊草皮出現高低差，令地面凹凸不平，接駁位易生危險、草地質素參差，令球員比賽時容易跌倒受傷，及後署方與相關政府工程部門研究全面重鋪整個球場。

觀乎的康文署就2017-18財政年度向立法會提交的數據，署方當時一共提供42個天然草地足球場，人造草地足球場則有39個。據署方說法，第三代人造草足球場較天然草地球場優勝之處，在於可大幅度提高使用節數。此外，人造草足球場不受天雨影響，亦易於維修、損耗較少，無須使用殺蟲劑、除草劑或化學肥，維修費用相對便宜，較具成本效益。早年康文署回覆傳媒查詢指，職員會定期巡視人造草地球場，並按草地的實際情況及使用度安排定期保養，平均約每六至八星期一次，如發現設施有損，會安排承辦商或政府工程部門盡快進行保養維修或填補流失膠粒。

立法會於2008年6月通過「推動本地足球發展」動議，民政事務局委聘顧問進行研究檢討本港足球發展的情況，顧問的其中一項建議是增加人造草球場的數目以大幅增加足球場設施的供應，目標在五年內把第三代人造草球場的數目由11個增至34個。有關建議在2010 年3月17日的立法會民政事務委員會討論並獲得接納。康文署遂計劃把更多現有足球場改建為第三代人造草球場。

康文署增建人造草球場，稱維修較天然草地球場容易，卻仍出現草地質素的問題，實在難辭其咎。多個人造草地足球場屢被投訴才進行全面維修保養。署方後知後覺、管理不善，是次櫻桃街公園人造草場修補工程中，署方重蹈覆轍，維修措施仍只是小修小補，整體更新工程更拖延數月，反映康文署多年來未正視草地工程問題。

拒更新人造草物料 或成安全隱患

另外，署方管理的人造草地足球場設計落後，甚至構成健康風險。2017年有本地有立法會議員抽驗康文署轄下其中兩個球場，驗出多達13種有害物質超出歐盟規管消費物品的標準，驗出13種「多環芳香烴」（PAHs）超出歐盟規管消費物品標準，如「苯並(a)芘」等致癌物更超出4.2倍，建議康文署化驗並暫緩使用第三代人造草物料。同年11月工務小組委員會會議中，亦有立法會議員指，人造草地足球場現時已發展至第四代，所使用的物料安全性及質量均更佳，促請政府研究採用更安全的物料鋪設人造草地足球場，包括有機的填充物料，估計若轉用更佳的物料不會影響或超出工程造價預算。

不過，康文署拒絕更新球場物料，稱化驗結果並非以國際足協的標準為依歸，所以很難作出一個直接的比較，指第四代人造草地的用品和設計尚未獲國際足協認可，不會改建現有的第三代人造草地球場，正考慮於選定場地試用符合國際足協標準的其他草地系統，並已在部分球場試用原生膠(EPDM)作為填充物。

事實上，政府管理的足球場當中，截至2016年只有13個人造草地球場的尺寸符合舉辦國際賽事的標準，其餘社區內被廣大市民使用的場地理應可適時更新，原為康文署「香港大球場草地足球場專家小組」成員、中文大學生命科學學院名譽高級研究員李賢祉博士亦曾批評署方做法官僚，罔顧使用者的健康風險。康樂設施更新進度緩慢，署方改善設備質素的決心不足，面對第三代人造草的致癌危機，署方應按地區需要試用新技術，加強規管人造草足球場的物料安全。

本港球場保養問題多年來備受批評，無論是2013年亞洲英超挑戰盃大球場成為澤國，抑或地區球場質素參差，均是官員懶政所致。球場質素參差，球員長期欠缺合適的訓練場地，市民亦無法享用優質康體設施。康文署有責任確保場地質素，必須正視及改善球場管理的不足，應訂立清晰的球場維修指引，加緊恆常保養及定期檢查維修場地，配合「體育及康樂設施五年計劃 」，進一步更新國際賽事及其他社區康樂場地設施，推動本港體育運動發展。