改革生果金制度　申請年齡應調至65歲

1965年,年屆69歲的倫敦大學學者羅森布倫.威廉斯教授(Gertrude Williams)應香港政府邀請抵港考察香港的福利制度,翌年寫成了《就香港社會福利發展和相關課題進行調查研究的可行性報告》(Report on the feasibility of a survey into social welfare provision and allied topics in Hong Kong),是半世紀以來香港社會福利制度的基石之一。