政府助長香港駕駛學院壟斷　漠視教車師傅待遇

法例規定，現職駕駛學院駕駛教師不能同時持有私人駕駛教師執照。觀塘駕駛學院即將結束，教車師傅要繼續教車，只能轉職香港駕駛學院，毫無議價能力，政府應密切監察轉職過程是否順利，待遇有否被削。 此事也反映駕駛教師牌照制度亟須檢討。部分持牌私人駕駛教師已有一段時間沒有授課，加上政府為私人駕駛教師總數封頂，導致年輕人難以入行。政府應考慮長期持牌不教者，自動放棄執照，促進人手流轉和業界新老承傳。

香港駕駛學院投得觀塘校址後，已將全港四間指定駕駛學校一手包辦。（余睿菁攝）

政府製造教車市場壟斷 師傅待遇堪憂

「01觀點」早前批評政府助長指定駕駛學校市場被壟斷，學費勢將增加，駕駛教師無從挑選學校任教。

這種憂慮不是無的放矢。在 2013 年，市場還未完全被壟斷，行業龍頭香港駕駛學院就曾爆出駕駛教師被壓榨，例如公司抽成過高，又解僱資深員工，以低薪聘請新人等。

政府月初宣布香港駕駛學院子公司投得觀塘駕駛學校的營運權，等同說本地所有指定駕駛學校盡歸集團旗下。據悉，該院承諾會按原有條款聘用為數六、七十位現職教師不少於 18 個月，但仍有員工擔心日後待遇會變差。

有人認為，私人教車有價有市，學院駕車老師不愁出路，事實不然。

首先，政府為限制新發私人駕駛教師執照，並減少學車人士人對路面的影響，在 1980 年代規定於駕駛學院任教的「受限制駕駛教師」，不能同時擔任「私人駕駛教師」，反之亦然。

再者，政府多年來沒有調整私人駕駛教師執照的發牌機制和數額，冰封私人教車職業。在 1999 年，政府與業界協商，為私人駕駛教師執照設基準，當師傅交還牌照給署方的數目至少達到上限的一成，署方才考慮抽籤重發牌照。

>> 香港駕院包辦營運指定駕校 皆因政府之過？

第一組別私家車及輕型貨車、第二組別小巴及巴士，及第三組別中型貨車、重輕型貨車及掛接式車輛，基準數目分別為 1,050 個、130 個及 230 個。

上述兩項因素對現役學院教車師傅極為不利。他們轉職新僱主後，若有勞資糾紛或者其他問題，不論他們辭職或被解僱，幾乎無法轉職私人執業，結果很可能忍氣吞聲。

發牌制度多年不改 阻礙新老交接

再者，私人教車市場的流轉不順，既浪費配額資源，又窒礙新人入行。政府提交立法會的文件顯示，2016 年底有 1,244 名私人駕駛教師，當中有 405 名在該年沒有執教，佔約 33%，私家車和輕型貨車駕駛教師又佔當中的 197 名。

近年學習私家車和輕型貨車需求殷切，教師供不應求；學習巴士、貨車等的需求則下降，外界可以假設師傅該年自願不執教。《香港 01》去年曾經訪問駕駛教師，他們解釋，身體轉差、保留執照等退休後才教車，是部分師傅現時不教車的原因。那邊廂，過往每次發牌均吸引萬計市民抽籤，爭逐三數百個牌照，足證有意入行者眾。結果，行內人手流動緩慢，難以有序新老交接。

誠然，政府曾於 2013 年檢討發牌機制，包括合併私人和學院教師雙軌制度，以及會否優先發牌給現任或前任教。鑑於私人教車教師、學院教車教師、駕駛學院意見紛紜，最後政府維持現狀，免得爭議發酵，但也延續了受限制駕車教師的弱勢地位。

四項建議 改革業界待遇生態

政府採用價高者得的投標制度，縱容香港駕駛學院壟斷，應當斥責。大錯已成，政府必須補救，設法平衡學院、駕車教師及學員的利益和權力，進而主動檢討駕車教師發牌機制。

第一，針對觀塘駕駛學院的駕車教師，運輸署應聯同勞工處持續跟進轉職後的待遇有否轉差，又應批准他們同時持有私人教車牌照一段時間，令他們可以選擇受僱駕駛學院還是私人教車。基於 2016 年數字估算，現時仍有餘額派發私人駕駛教師牌照，相信此安排對教師市場和佔用路面訓練的影響有限。

第二，法例賦予運輸署權力發出及修訂實務守則，其中列明有關駕駛訓練課程內容及訓練期方面的規定、程序及標準，以及任何其他署長認為適當的事宜。署方應着手制訂更多保障駕駛學院教師權益的條文。

第三，為促進牌照流轉，騰出名額好讓新人加入，政府應與業界商討，在指定年期（例如每兩年）也未有執教，則當自動放棄牌照論。

第四，長遠來說，政府要鼓勵駕駛學院市場多元化。除了元朗校址外，香港駕駛學院的沙田、觀塘、鴨脷洲校址均按政府短期租約批地營運，政府應在合約期滿、重新招標時，不能純以價高者得審核標書，鼓勵競爭。