【喀麥隆】瓜分非洲種下禍根　一招可解百年衝突？

說起喀麥隆，除了三奪非洲足球先生的足球員伊度奧（Samuel Eto'o）外，相信外間對這西非小國都認識不多。一如大多處於撒哈拉南面的國家，由於大多都對全球事務影響無足輕重，若非爆發大型戰亂，相信大眾傳媒亦不願多提這些毫無新聞價值的邊陲之國。 相較非洲現存的動亂，如利比亞內戰、蘇丹亂局或恐怖組織博科聖地（Boko Haram），喀麥隆的衝突雖然相對較細，但隨着局勢近年不斷升溫，該國已是未來爆發內戰的熱點。自1880年代歐美列強在「柏林會議」瓜分非洲（Scramble for Africa）後亂劃國界，再到二戰後接連的去殖民地運動，不少非洲國家的政體設計，都沒有妥善解決根深蒂固的部落主義。試想像，若將「邦聯制」（Confederation）的概念植入到喀麥隆政體，又是否一條可行的道路來解決百年衝突，成為非洲的範例？

喀麥隆西南部省份Buea在衝突過後的環境。（Getty Images）

英語、法語斷層線 埋下內戰誘因

儘管是次發生在喀麥隆英語地區（即西南和西北部）的危機（Anglophone Crisis），本是場針對社會政策的示威（後來演變成分離主義動亂），但其源頭應可追溯至1919年。當年，英、法兩國在一次大戰後，將德國的殖民地肢解，劃成不同勢力範圍，以懲處德國發動戰爭。故可見在1922年至1960年期間，該國的英語地區在文化認同、法律，甚或教育體制，與另外八個地區的發展存在區別。這可解釋為何現時該國西南和西北地區的300萬民眾（約佔總人口20％），主要是說英語而非法語。

雖然喀麥隆已在1960年投票脫離殖民統治，但解放運動不但沒有將操英、法兩語的民眾團結起來，反而更製造出另一種「壓迫和被壓迫」的關係。1972年，首任總統阿希喬（Ahmadou Ahidjo）將該國原有的聯邦制（federation）改成聯合共和國（republic），意欲逐漸將國內的英語人口邊緣化。而最具爭議的措施，莫過於是當局在三年後更換國旗設計，將原有代表英語人口的「第二顆星」摘除，換成今天的世界盃賽場上可見的「單星設計」。可是，種種歧視英語人口的政策，同時亦為2017年成立、支持少數部族獨立成國的武裝組織Ambazonia Defence Forces（ADF）播下種子。

1961-1975喀麥隆聯邦共和國國旗。（Wikimedia Commons）

然而，是次危機爆發的原因，本是英語地區的民眾於2016年，為抗議當局的政策歧視英語地區而促成，而非旨於爭取獨立。可是，現在總統比亞（Paul Biya，1982年就任）不但無意聆聽示威者的訴求，後來更武力鎮壓和平示威，動用其安全部隊（由美國訓練、退休的以色列軍官領導）毆打示威者、焚燒村莊，更指派直升機在低空向人群發射實彈，激發民眾爭取獨立。據聯合國及國際危機組織（International Crisis Group）的估算，自危機發生而來已造成約1,800人死亡，逾56萬名民眾因逃避戰火湧到中非共和國和尼日利亞。因此，要說喀麥隆的危機是場嚴重被低估、無視的衝突，實在不足為過。

喀麥隆總統比亞於去年在首都雅溫得（Yaoundé）慶祝連任。（Getty Images）

復仇之心不容忽視 邦聯制是唯一出路？

雖說大眾傳媒鮮有報導非洲的情況已非特例，但過去亦有學者拋磚引玉，試圖提出解決方案。例如，美國俄克拉荷馬大學的Natalie Letsa教授認為，似乎只有比亞下台，以及搞清楚誰會續任，方可透過選舉化解危機，淡化民怨。可是，即使比亞被趕下台，而喀麥隆之後又能舉辦公平、透明的選舉，該國的人口結構亦極可能會推選出一位原屬多數族群的總統，對解決社會矛盾幫助不大。

早年已有不少學者指出，非洲大多國家在解放運動後的發展緩慢，與大陸上的部落主義甚有關聯。當年柏林會議無視原有按部落之間的經濟和文化聯繫，按行政便利或帝國利益，人為地切割部落版圖（如將蘇丹北方的阿拉伯人與南部的黑人合併管理），直接影響到解放運動後的人口結構和政經秩序。問題是，部落或部族（注一）之間，數百年來都存在自我中心的意識，對他者必然常會產生出排拒，甚或敵視的心態。

不少學者指出，非洲大多國家在解放運動後的發展緩慢，與大陸上的部落主義甚有關聯。（Getty Images）

這種「地方性」的民族主義，有時實在難以收歸到當代以民族國家，而臭名昭著的事例可算是盧旺達大屠殺。1994年，當胡圖族（Hutus）在100日內屠殺了至少80萬名圖西族人（Tutsis）後，圖西族的「盧旺達愛國陣線」（Rwandan Patriotic Front）開始組織反攻，後來奪權後更反過來借機復仇，屠殺逾四萬名胡圖族人。然而，重提這段使人心寒的黑歷史，實非藉此預示喀麥隆的未來，而是要帶出部族的對立、復仇心理，即使沒有立心不良的政客推波助瀾，亦有失控的可能性。

那麼，邦聯制又可否解決喀麥隆多年的部族對立呢？理論上，由法語和英語地區組成的鬆散國家聯盟，可使兩者在外交、法律和社會政策上皆具有自主權，而靠邦聯條約協商的政治、經濟或軍事合作，亦可制約原本由多數種族把持的中央政府，保障少數族群的權利，惟此種介乎於國家與超國家的組織形式，簡化了不少複雜現實的因素（如多數族群會視為分離主義而拒絕）。不過，觀乎非洲大地的發展歷程，很多國家解放後仍被部落主義拖着後腿，發展嚴重滯後，就連處於內戰邊緣的國家，亦得不到國際社會應有的注視，故實有必要提出前沿的思考。畢竟，56萬名難民絕非一個可視而不見的小數目。