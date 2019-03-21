【哈薩克與阿爾及利亞】強人領袖終須一別　民主進程卻前途未卜？

強人政治已成強弓之末？北非國家阿爾及利亞總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）和中亞國家哈薩克前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）掌權逾廿年後，先後在本月決定不會爭取連任（後者更即時卸下職務）。兩國同屬威權國家，是次的政權更迭中沒有發生如阿拉伯之春的流血革命，或是「民主化」的可喜徵兆。 不過，掌權多年的強人下台，只是國家走向民主化的一小步，象徵意義大於實質，後續如何打破根深柢固的既得利益階層，在「油元國」中建立更公平的社會契約，才是影響民主化成敗的一大關鍵。搞不好的話，兩國或會重蹈覆轍，走上類似埃及的老路，不僅民主夢碎，更會陷入剪不斷理還亂的社會亂局。

阿爾及利亞：總統布特弗利卡「跪低」只是第一步，當地人的路仍是道阻且長。（路透社）

英雄也有生鏽的一天 油元國難長治久安？

誠為兩國的總統和民族英維，納扎爾巴耶夫（掌權29年）和布特弗利卡（掌權20年）相信也未曾預料會有如此結局。雖說納扎爾巴耶夫出身在牧羊家庭，背景平凡，但在上世紀80年代，他已成為蘇共政治舞台一顆冉冉升起的新星，後來更在1989年成為哈薩克的實然領袖。蘇聯分裂後，他不但續擔任剛獨立哈薩克的總統，更成功駕馭了1991年的亂世餘波——包括拒絕承繼「全球第四大核武國」的地位，自願把核武庫轉移到俄羅斯，並高舉無核化的路線。如同前美國駐哈薩克斯坦大使考特尼（William Courtney）的評價，「他（納扎爾巴耶夫）顯然是蘇聯解體後最嫻熟的領導人」。

布特弗利卡也有其政治資本，以對兌多年來民眾的支持。早年，布特弗利卡不但加入了民族解放陣線（National Liberation Front）向法國爭取獨立，立國後更給任命為青年和體育部長，以及外交部長。雖然後來被指貪污被迫流亡海外，沉寂多年，但他成功在內戰期間（1991-2002）得到軍方的背書（某程度是因其革命背景），以獨立候選人的身分贏得總統之位，並且成功終結內戰。奈何2013年中風後成為「隱形總統」，由其統治集團代為控制國家，大失民心。

納扎爾巴耶夫辭職之舉早有徵兆。（路透社）

若要理解民眾何以對兩位領導人如此不滿，須先點出兩國領袖的管治手腕，及國家背景相似之處——油元國（Rentier State）。兩國作為世界頭二十名的產油國，當局大部分的收入是來自出售國家資源，作為財政後盾，而非從稅收提取。而兩國政府會利用石油收入作二次分配，用以穩定就業，投放到教育和醫療等公共服務，以換取民眾授予政權認受性。不過，這種社會契約極受外圍因素影響，一如油價從2008年歷史高位147美元高台插水，嚴重影響兩國的財政收入，以及「免費」提供公共服務的管治能力，民怨自然四起。

從異見者的訴求可見，這種社會契約實有不少問題。不少走上街頭的阿爾及利亞人（尤其是年輕人）認為，除了民生、經濟議題外，裙帶資本主義所把持的政治體系，以及所衍生的貪污，同是他們主要抗議訴求；同理，自由歐洲電台亦有新聞指出，納扎爾巴耶夫辭職前，國內已有幾個城市發生「異常持久的示威活動」，示威者批評政府完全無視民眾的基本訴求和生活所須。一如2018年「貪污觀感指數」的統計，阿爾及利亞和哈薩克分別位列全球105名和124名，足可見公共部門的腐敗實非新鮮事物。

阿爾及利亞：數十年來，阿爾及利亞鮮有出現抗議活動，所以不少人起初都對當地今次示威持謹慎樂觀。（路透社）

民主政體是大勢所趨 惟轉型易走回頭路

從歷史的角度而言，威權政體衰落或有其趨勢，但在轉型過程中，若無法妥善處理權力真空對利益分配的影響，民主化亦有機會以「開倒車」形式出現。上世紀70年代末，冷戰時期的專制政權比例約有75%。但截至2017年，該數字已由2000年的50%降至38%，故當下的阿爾及利亞與哈薩克表面上亦符合歷史潮流。

不過，強人領袖下台後，若然國家制度和社會利益結構的保持不變，亦有機會使踏入民主化進程的國家走回老路，甚或變本加厲打壓各項基本人權，而埃及正是反面教材的範例。2011年，鐵腕統治埃及30年的穆巴拉克（Hosni Mubarak）被「阿拉伯之春」推翻，當時不少傳媒判定為「民主的勝利」。竪年，該國的武裝部隊最高委員會交出權力，舉行大選，成就了穆爾西（Mohamed Morsi）成為史上首位民選總統。奈何軍方不久後便以「穆爾西未能滿足人民的要求」，把他從政變中廢黜，由軍方領袖塞西（Abdel Fattah el-Sisi）取而代之。

在多名總統塞西的挑戰者無緣參選之後，埃及反對聲音呼籲杯葛大選。（路透社）

在塞西領袖下，埃及走回高壓統治的舊路。民眾推翻了政權，卻沒有打破裙帶資本主義中錯綜複雜的社會利益。事實上，自1952年推翻君主制後，軍方便一直控制社會的政經命脈。70年代初當局着手裁軍，為安撫軍方的不滿，當局更陸續讓軍方控制各項產業，由「造王者」一變成「企業家」，佔據了經濟半壁江山。這同是為何沒有軍方支持的穆爾西會被趕下台的原因之一，故對阿爾及利亞與哈薩克的政局發展甚有啟示。

觀乎不少國家的民主化過程，強人離開權力後，換的只是威權政體的代表人物，而非其社會利益結構，而阿爾及利亞與哈薩克暫時的政局發展，亦似向這方向發展。納扎爾巴耶夫辭任總統後，其長女達莉佳（Dariga Nazarbayeva）隨即獲選為上議院議長，接替出任總統的托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokaye）。這變相是退居二線後，納扎爾巴耶夫仍在政壇保有非凡的影響力。同樣，雖然布特弗利卡已宣布不會競逐連任，但亦以「政治和憲法改革」為由，推遲原訂於四月的大選，以找出各方（特別是軍方）能接受的繼任人，免得成為「埃及2.0」。總而言之，長年執政的領袖下台只是變革的先兆，象徵意義大於實際。當後續的改革觸及既得利益階層時，挑戰才會真正來臨。