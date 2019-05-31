東南亞掀起垃圾反擊戰　港府須提防廢物回流

中美貿易戰如火如荼，東南亞國家則發起「垃圾反擊戰」，對象是北美和歐亞地區，包括香港。 因為中國去年強硬拒收劣質廢料，已發展地方轉運垃圾到菲律賓、馬來西亞等國家。當地政府不忍淪為垃圾場，近月宣布拒收和退回廢物。菲律賓更因此召回駐加拿大大使，挑起外交風波。近日菲國亦要求香港收回今年一月運往當地的25公噸垃圾貨櫃。港菲雙方正在交涉。 香港是世界知名的廢物中轉站，過往亦有垃圾貨櫃長期滯留的案例。港府必須提高警覺，阻止垃圾違規輸往外地，更慎防洋垃圾趁機輸入本港。

菲國官員與環保組織 EcoWaste Coalition 公布，重達25.6公噸的廢棄散裝電子零件，夾雜廢膠和其他廢物，透過貨輪運往棉蘭老島一個貨櫃碼頭。貨櫃在今年一月二日到達，惟於五月廿二日才發現。（圖片來源：EcoWaste Coalition 網頁）

菲國發功 香港成戰靶

香港並非垃圾反擊戰的唯一攻擊對象，菲律賓還先後向加拿大、南韓、日本和澳洲等國開火，要求退回萬噸計的垃圾往出口地。

菲國官員公布，重達 25.6 公噸的廢棄散裝電子零件，夾雜廢膠和其他廢物，透過貨輪運往棉蘭老島一個貨櫃碼頭。貨櫃在今年一月二日到達，惟於五月廿二日才發現。菲方官員稱當地海關要求把垃圾送回香港。外交部長陸辛 Teodoro Locsin Jr. 在 Twitter 直言「我們要送回這些廢物（We're sending the s**t back）」。

It’s a native Filipino business. Or was until Duterte. We’re sending the shit back. https://t.co/YM3slRAzWW — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) 2019年5月26日

當地報章引述環境部副部長 Benny Antiporda 發言，指貨櫃入口時，報關文件列明貨櫃裝載電子配件（assorted electronic accessories），暗示有人虛報物品。據菲港兩地報章報道，雙方環境部門正在交涉。環保署發言人本周四（五月三十日）回覆「01觀點」查詢時，只表示已向菲方索取資料，未有證實或否認事件：

香港特別行政區政府一直致力打擊非法跨境轉移廢物的活動。香港法律並不容許出口廢物至海外棄置。我們正根據《巴塞爾公約》的網絡要求菲律賓有關當局提供資料，以作跟進調查，現時未能證實任何涉事公司或人士。

+ 4 + 3 + 2

香港透過《廢物處置條例》第354章實施《巴塞爾公約》，進口或出口廢物須領有環保署發出的許可證，轉口危險廢物亦須事先獲署方同意，否則即屬違法。然而，過往公約不包括部分電子零件，而環保署過往認為人手分拆電子零件，不會有害環境，故不抵觸法例。法例漏洞，加上查封電子零件回收場不力，香港淪為電子垃圾崗。

慎防大量垃圾貨櫃回港

面對民間壓力，以及配合管制處置四電一腦電器廢物，政府修訂條例。在2018年12月31日起，進口一般未有指定循環再造用途的電子廢料，必須申請許可證。就出口電器廢物而言，除非進口國的主管當局同意讓廢物進口，以及申請已符合其他條件，否則環保署不會發出許可證。

從已有資料看來，涉事貨櫃或在趁在條例生效前出關。即使運貨無關新例實施，但也交易雙方可能涉及虛報。就此，海關和環保署港府部門需要徹查。此外，若然貨櫃真的打回頭，付貨人會如何處置廢物，會否直送堆填區，還是留在貨櫃碼頭？政府必須適時公布。

縱然環保署持續阻截非法進口有害電子廢物，但此事亦令外界質疑兩個部門打擊違規進出口廢物的力度。以進口為例，截至去年十一月底，環保署聯同海關於過往三年共截獲1,558公噸非法進口廢物，並退回出口地，但有環保團體反駁，本地工業式微，工業廢物仍然大幅增長，意味着不少進口廢物逃過部門法眼，棄置本地。就出口而言，政府有沒有估算多少虛報貨櫃，瞞天過海離開香港？

菲國總統杜特爾特今年四月決意要求加拿大接收過去六年運送當地的垃圾，當時正值中期選舉前後，外界估計要藉機展示管治魄力，以及回應環保組織的訴求。一番外交角力後，加國願意在本周四（5月30日）接收廢物，翌日回航。（圖片來源：菲律賓外長 Teddy Locsin Jr. Twitter 帳戶）

戰火緣起 菲國着加拿大退貨、中國拒收劣質垃圾

菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、越南等東南亞國家均於去年起，先後限制洋垃圾入口，前兩者近日更高調要求退貨，香港或許要會接收早前出境的垃圾，政府必須預備應變方案，防止廢物堆積港口。

這場垃圾反擊戰有兩個起源。首先，是菲國總統杜特爾特今年四月決意要求加拿大接收過去六年運送當地的垃圾，當時正值中期選舉前後，外界估計要藉機展示管治魄力，以及回應環保組織的訴求。一番外交角力後，加國終於在本周五（五月卅一日）接收廢物，並計劃於溫哥華處理，轉廢為電。

第二，中國內地去年停收劣質廢料，歐美、東亞的垃圾就運往東南亞，單以馬來西亞為例，去年接收廢膠量達到 87 萬公噸，是 2016 年的三倍。東南亞地區人民和環保組織向政府表達不滿，要求清走垃圾，迫使政府行動，向人民承諾保護環境。

戰火中的一點曙光 新修訂國際公約將管制廢膠貿易

垃圾反擊戰打得火熱，可幸的是，戰爭有望緩解。兩周前，187 個國家通過《巴塞爾公約》修訂，管制低端廢膠貿易。所有出口國要輸出受污染、混合或不可回收塑膠廢棄物，接收國政府必須事先同意，新規定需要一年才能生效。當然，各國履行條約的力度不一，有鬆有緊，故難以完全杜絕走私、瞞報廢物等劣行，加上美國拒絕參與，條約未竟全功。雖然如此，今天的廢物接收地，其人民將有更大籌碼拒收垃圾，政府難以視而不見。香港是國際社會一員，應當履行責任，對內推動減廢，對外阻止違法廢物貿易，除去廢物港口污名。