警隊四面受敵　監警會應介入解圍

再一次，警隊在社會衝突中被推上風尖浪口；再一次，示威者與警方各執一詞，互相指摘對方的不是。 日益撕裂的警民關係，已非香港所能承受。為了社會復和，當局應介入事件，考慮由監警會就6月12日的清場行動提交檢討報告；長遠而言，必須完善警察投訴及監察制度。

6月12日立法會外的示威涉及暴力，這點是毋庸置疑的。警務處處長盧偉聰在周四（6月13日）表示，當天下午三時半，警隊將衝突定性為「暴動」，而當時他口稱「騷亂」只是英語轉換中文的問題。

暴動屬嚴重指控 定義嚴謹

香港法例中的暴動罪，是殖民地政府設立、屬於非常嚴重的罪行；在2016年旺角騷亂案前，已多年沒有使用。比起較常見的非法集結罪，暴動罪的刑期亦嚴重得多，最高可判監10年。根據旺角騷亂案的定義，參與暴動的人必須是威脅或故意使用暴力，令社會安寧實質上受到破壞。

回看6月12日下午的情況，當時示威者搬動鐵馬、向警方拋擲雜物等，試圖突破防線及闖進立法會示威區。此等衝擊是否仍然是示威或非法集結，抑或已經到了暴動的程度？這非任何人能簡單下判斷，須以事論事，以當時的影片、照片、供詞等來判斷。而警方已經展開行動，四出搜證和拘捕多名示威者，更以暴動罪起訴部分人。

各界批評警方過度武力

但眾所周知，在衝突中不只一方用了暴力，執勤的警務人員亦使用了武力。除了處長盧偉聰公布的150枚催淚彈、20發布袋彈等，大量新聞畫面及網上片段可見，警方多次平射示威者，甚至毆打沒有攻擊警方的示威者。凡此種種，在社會上引來極大爭議，而且爭議聲不只來自示威者或網民，還包括其他專業組織。例如大律師公會發聲明表示，「警方似乎已遠超其行使維持公共秩序的合法權力」；30名法律界選委亦促請警方調查清場行動是否過度使用武力。

2019年6月12日下午，反對逃犯條例修訂的爆發大規模示威衝突，警方不斷施放催淚彈，在場的示威者不斷走避。（張浩維攝）

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警方武力的三個制度問題

警方在衝突中涉嫌濫用武力的爭議並非首次出現，2014年佔領運動期間便發生惡名昭彰的「七警案」。這個現象一再發生，可見這並非個別警員的問題，而是制度上出了問題。

第一，《警察通例》第29章規範武力使用，但指引現時並不公開，令市民難以考究警方使用武力時是否恰如其分；速龍小隊的制服更沒有警員編號，無從投訴。第二，投訴警察課屬於「警察查警察」的制度設計，連警司朱經緯以警棍毆打途人這種證據確鑿的案件，投訴課也判斷為「未能完全證明屬實」，公信力盡失。第三，負責監察警察投訴課的監警會，只能審核警方的報告，若不接納可要求警方重新調查，但它本身沒有調查權，實屬「無牙老虎」。

示威者及警方俱不利

此等制度，衍生三個問題。首先，示威者有如投訴無門；即使投訴，他們亦沒有如警方般的搜證和調查能力，根本難以成功。其次，示威者覺得投訴無門，於是嘗試以自己的方式「尋求公義」，包括在網上「起底」，令警民撕裂由衝突現場延續到網上世界。第三，如果警員相信毆打示威者、濫用武力後，也未必會有後果的話，他們執法清場時，或會較少克制和顧忌。

特別是第三點，警務處處長盧偉聰必須清楚。這不是他作為「一哥」，自上而下地訓示前線警員「保持克制」，就能夠有效。警員會否克制，涉及的是制度和結構原因，這可謂管理學的入門課。

事到如今，網上已瘋傳警方執法惹爭議的畫面，令警員四面受敵，甚至有市民打電話上電台表示，警員家人被杯葛。故此，不只是為了回應示威者的訴求，也是為了還原真相、讓警員不再受到狙擊，當局實應介入事件。其中一個可考慮的是，在警務處處長盧偉聰的同意下，讓監警會就6月12日的清場行動，展開全面的檢討，並向政府提交報告。檢討報告的方式相對溫和，以展望為主，改善警方在大型衝突中的執法質素；若有嚴重違規，亦可跟進處理。這樣既能平息民怨，亦可為警隊重拾公信力，為警察解圍，對各方都有好處。

長遠而言，政府必須完善警察投訴及監察制度，讓監警會有調查權力，成為真正能夠制衡警權的機制。