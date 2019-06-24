醫護、警方各執一詞　責成獨立委員會是出路

對於6月12日金鐘衝突，醫護界和警方各執一詞。 周日（6月23日），醫學界、衛生服務界及法律界82名特首選委表示，有警員涉嫌在醫院「恐嚇」護士，並促警方勿在醫院阻礙救援及非法蒐證。然而，警方表示不會阻礙任何人接受治療，亦絕對尊重病人私隱，並要求指控方提供具體證據。 要解決當前僵局，政府實應責成獨立調查委員會，還原612衝突的責任和是非，讓社會實現和解。

針對警方在612的拘捕行動，醫學界、衛生服務界及法律界選委、兩個醫生工會和四個專業議政團體，在周日提出多點聲明和指控，包括有警員沒有佩戴委任證，但到急症室「偷聽醫護人員的說話」，甚至恐嚇護士、查問病人資料。

法政匯思表示，有5名傷者在公立醫院被捕，當中3人在伊利沙伯醫院，另外2人分別在廣華醫院及仁濟醫院。這5名示威者中，4人涉暴動罪，1人涉非法集結罪。

就此，醫護和法律界發表聯合聲明，呼籲警方尊重病人隱私，停止向醫護人員隨意查詢病人資料；如有需要，應先申請法庭手令。

關鍵：警方如何得知求醫者是疑犯？

但另一方面，警方指出，如警務人員合理地相信有人干犯可被判監的罪行，即使沒有手令，亦可拘捕疑犯。如駐守急症室警員發現求診者有可疑傷勢，亦會主動跟進。他們表示，若有任何指控，歡迎提供具體證據，讓警方跟進。

雖然警方如此解釋，但對612當天的行動，外界仍然有不少疑問。例如，警方是如何得知被捕的人是示威者？過程中，他們有否如醫護界所指，曾經向醫護人員查問病人資料，以致涉嫌不尊重病人私隱？種種問題，警方都適宜開誠布公，回應社會疑慮。

不只在醫院的拘捕行動，其實社會不少人——包括示威者——均希望，政府能夠責成獨立調查委員會，全面徹查警方在612的清場行動。包括速龍小隊和防暴警察涉嫌毆打示威者，中信大廈外的催淚彈，亦涉嫌會逼得示威者人踩人。正如「01觀點」亦指出五個原因，包括現有的投訴機制不獲信賴、有警員不展示編號、事件涉及警隊政策及部署等，當局實應設立委員會徹查。

警民衝突升溫，示威者在6月21日圍堵警察總部，處長盧偉聰其後發內部信，希望警隊能「克服這個艱巨的挑戰」。（資料圖片／魯嘉裕攝）

調查警方 不等於「針對」警方

無可否認，社會對此建議有不同意見。部分人表示，不應該成立針對警方的調查委員會；但亦有人認為，委員會若未能起訴違規警員，也只會是「無牙老虎」。

對於前者，只要現行的機制未能妥善、有公信力地處理對警方行動的監察，一個以警方行動為調查對象的獨立委員會，就有其必須。將此稱之為「針對警方」，只怕是刻意地無視需要，並醜化調查委員會。

對於後者，我們必須要承認，獨立調查委員會的目標向來都是尋求真相，而不是直接起訴。刑事起訴是另一範疇的事，向來由警方和律政司負責。以搜證、問話為主的獨立委員會，其實未必適合直接起訴。然而，這不代表委員會是「無牙老虎」，因為他們能夠提出建議；而警方、律政司或其他跟進單位若有不同意見，必須向社會交代。

報告完成 方跟進起訴工作

具體而言，正如監警會前委員鄭承隆的建議，這個委員會可加入監警會主席，一方面監警會主席應該較清楚如何監察警權，另一方面，這亦可增加它的公信力，令警方和支持警方者較小抗拒。

在調查範圍方面，由於委員會的首要任務是查明警方的612清場及拘捕行動，它必然也會涉及示威者是否恰當被捕等問題。加上社會至今仍有呼聲，希望政府能釋放被捕示威者，故此，如學者鄭宇碩的建議，當局可以在調查委員會發表報告後，才跟進是否起訴被捕人士。如此一來，相關起訴會更加有公信力，而不會予外界一種警方針對示威者的印象。

至於其他問題，例如政府的修例工作有何不恰當、反對聲音是否有「外國勢力」介入、社會民怨從何以來等，因為性質上與警方行動截然不同，較適合的做法是由政府衡量需要，再決定是否要成立另一個專責委員會負責。

總而言之，這次修例爭議已令社會撕裂，並暴露出社會的深層次矛盾。政府若以為事年可以不了了之，實屬天真。任由社會各執一詞，警民互相指摘，亦非大眾之福。