建制派「超譯」元朗黑夜　「以暴易暴」之說失實

7月21日晚西環有示威者衝擊中聯辦，元朗更有白衣暴徒無差別襲擊平民，一眾建制派議員翌日召開聯合記者會，譴責兩宗事件中所涉及的暴力。暴力為現代社會不能容忍之事，建制派譴責絕對有理，然而他們對暴徒責任輕描淡寫，甚至反將事件責任歸咎於反修例市民、議員，形同在傷者傷口上灑鹽。縱然示威者近日愈趨激進，但這也絕不能合理化元朗襲擊暴行。

簡單來說，建制議員齊聲譴責7月21日晚上兩宗事件所涉的暴力行為，惟在評論元朗襲擊案中，不少議員均將矛頭指向近日遊行、衝突中的示威者。其中，工聯會議員黃國健譴責所有暴力事件，但同樣反對「以暴易暴」，又強調事情「有果必有因」，社會因近日示威衝突變得越發躁動，才會衍生連串暴力事件。

元朗黑夜豈因暴力所生

社會愈見躁動激進，確為事實，反政府示威者多次使用武力衝擊警方，也是事實，惟此與白衣人士暴行不甚相關。首先，身兼行會成員的黃國健指「以暴易暴」根本非為事實，從現有片段可見，被襲人士手無寸鐵，甚至當中不乏路經此地的途人，相反白衣者則帶備如木棍、藤條般的攻擊武器，故事實是只有白衣者單方面向市民施暴，何有以暴易暴之說？

多個建制派政黨譴責昨日有示威者衝擊中聯辦。（張浩維攝）

再者，社會氣氛變得躁動，亦未能為白衣者的暴行開脫。正如「01觀點」已經指出，白衣者無差別地對無辜市民施行嚴重暴力，對公眾人士的安全造成嚴重損害，其性質已遠超一般暴力事件，被不少人視為恐怖襲擊。縱然近日衝突情面變得激烈，但當中所涉的暴力程度根本不能與之相比，試問目前社會氣氛真可有繃緊到會觸發恐襲的程度嗎？而且，是次事件早已盛傳有人組織地區人士施襲，而網上亦有片段顯示有白衣人士於當晚施暴前在元朗一帶收錢，實教人懷疑暴行背後實有別有人一手策劃，警方應盡快就此作出調查。

當然，黃國健所言「有果必有因」並非虛話，但按其邏輯，他應將矛頭指向特區政府。縱然示威者多次上街、與警方發生衝突，甚至做出違法行為，但不能否認的是，林鄭班子在處理修例、甚至隨之而來的連串風波上連番出錯，持續未有積極聆聽、嘗試回應社會訴求，如她一直堅拒應各界共識成立獨立調查委員會，被視為挑戰民怨底線之舉。而黃國健之輩竟仍未認清問題癥結，反倒砌詞諉過於示威人士，實愧對其代議士的身分。

7月21日晚上，多名身穿白衣的人士在元朗西鐵站內，以武器襲擊乘客及路人。（香港01記者攝）

只有諉過於人 沒有反求諸已

除此之外，民建聯議員梁志祥同樣狡辯，點名指責民主黨議員林卓廷於當晚「火上加油」，指原本白衣者與市民僅處對峙狀態，惟在其「挑機」下導致白衣者開始施暴，認為他須為此負責。但按林卓廷所提供的片段中，早在他到達前元朗西鐵站內已爆發衝突，地上更見血漬與斷掉的木棒，而其後亦見他呼籲市民保持克制，惟只見白衣暴徒屢作主動挑釁。梁志祥作出不盡不實的言論，甚為不妥。

更甚者，對於目前網上有呼籲於本周末往元朗示威，梁志祥更認為此乃「報復」行為，指元朗為城鄉共融及包容的社區，認為「挑戰」元朗居民為不智行為，呼籲市民應放下仇恨、重新出發，又於本周三的電台節目訪問呼籲周末遊行申請者「收手」。誠然，社會氣氛在元朗氣氛後更為緊張，實在難以保證市民往元朗示威將不會爆發衝突，但民怒始終難耐，建制派理應知道，強行阻止市民遊行並不可行，故其責任應為盡力阻止當日發生衝突。如若衝突果真發生，警方亦有責任維持治安，但梁志祥卻指不應「挑戰元朗市民」，是否暗示元朗地區人士將再度以暴力應對？若要持平，那麼他在呼籲示威者放棄前來的同時，又有否盡力阻止地區人士使用暴力？

林卓廷在元朗西鐵站被白衣人圍毆，嘴角流血及身體多處受傷。（民主黨fb專頁圖片）

建制派與其諉過他人，其實不如反求諸己。早在7月21日前已流傳着不同訊息及錄音，預示着白衣暴行的出現。當一般升斗市民都已聽聞相關消息，在元朗有多達34名區議員的建制派無理由並不知悉，惟他們有否嘗試阻止慘劇發生，倒是成疑。尤有甚者，梁志祥身為元朗區議員及新界西立法會議員，更曾出任元朗區議會主席，多年來與元朗地區人士關係理應不淺，事前無理由不知悉山欲雨來，反倒暗示公眾前往示威只會自討苦吃，有如置公眾安危於不顧。

政府在疏導、舒緩市民情緒上無動於衷，固然是社會衝突不斷激化的主因，惟建制議員亦沒盡責進諫政府，甚至連番拙劣地抹黑示威市民、議員，無助社會解決危機。