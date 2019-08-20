深圳來勢洶洶　香港應當自強

8月18日，中央印發關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見（下稱「意見」），提及多個目標，包括建設現代化經濟體系、國際一流法治化營商環境，以及推進人民幣國際化先行先試等。中央此時要求深圳在上述被視為香港「傳統優勢」的領域發力，難免引來一些揣測。我們不否認港深兩地存在競爭關係，事實上隨着深圳深化發展，香港肯定會在更多領域受壓。在這種情況下，香港人理應不卑不亢，一方面主動解決深層次結構矛盾，另一方面利用自身本錢，謀求再創高峰。

大約40年前，相比當時已十分發達的香港，一河之隔的深圳還是毫不起眼。時移勢易，深圳去年GDP已超過2.4萬億元人民幣，首度超越香港，成為大灣區經濟一哥。雖說其人均GDP與香港相比仍有一段距離，但比較兩地發展趨勢，深圳趕過香港或許指日可待。強鄰來勢洶洶，香港受壓是正常的，但只要端正心態，善用自身優勢，香港大有可為。

所謂自強，其實有兩個意思：一是拋棄不合時宜的「不干預」思維，提升管治能力，二是妥善處理香港在國家發展戰略中的角色。一直以來，在上述兩方面，港府均沒有正確認識──在本地，當局沒有着力撼動深層次結構矛盾，推動經濟產業多元化，任由既得利益者（主要是地產霸權）壟斷經濟命脈；在國家層面，它的投入程度不高，甘於做旁觀者，而非參與者，以致在過往22年，香港的經濟表現，明顯落後於國內其他主要城市。

毋庸諱言，香港發展已進入瓶頸，受制於產業高度單一、支柱產業競爭力下降的問題，但在金融、專業服務、國際化等範疇仍是區內翹楚，本錢猶在，真正問題是如何運用這些本錢。《香港01》一直認為，香港此時應該做的，是以「融合」的態度，而非以「區隔」的態度來理解「一國兩制」。具體而言，香港可在「一國兩制」前提下，把制度差異轉化為競爭力，減低兩地區隔，促使人員、貨物、資金和信息自由流動，借助深圳在創新科技、工業製造上的優勢，一方面鞏固香港本來的優勢，一方面帶動經濟結構轉型，克服一直困擾香港的深層次結構矛盾問題。

根據「意見」，深圳的發展將會層層遞進，先「躋身全球城市前列」（2025年），繼而達致「綜合經濟競爭力世界領先」（2035年），以及成為「全球標杆城市」（本世紀中葉）。深圳能否如期達標，仍是未知之數，但其雄心壯志確實有目共睹。相比之下，港府在規劃未來方面仍然交白卷，實在令人扼腕。

正如一直中央官員所講，香港有不錯的「底子」，也大量財政儲備，絕對有條件掃除弊政、克服深層次結構矛盾。我們相信，倘若港府能夠痛定思痛、急起直追，香港未嘗不能再創高峰。