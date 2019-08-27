反修例風波第一槍　社會各界必須阻止悲劇

周日（8月25日）荃葵青大遊行當晚演變成激烈衝突，其中十多名軍裝警員在荃灣大陂坊、二陂坊及眾安街遭到大批激進示威者持鐵通、雨傘追打，混亂之中有警槍跌地，一名警員向天鳴槍示警，數名警員其後舉槍指向在場示威者，示威者即時散去，沒有造成嚴重事故。 就算過去兩個多月目睹了多次激烈的衝突，對於習慣了和平景象的香港人來說，這一幕依然是動魄驚心。輿論對警員開槍的反應尤其敏感，既有意見指責此舉危險，亦有人支持警察必須保護自己，就好像2016年的旺角騷亂，也有一名警員在同袍遇襲時鳴槍示警。子彈無眼，周日這聲槍響，射出了反修例運動爆發以來第一發子彈，社會大眾在恐懼擔憂之餘更該問，為何這座我們自詡為安全的城市，會變成如此混亂？

示威者與警在眾安街起衝突，其後有警員拔槍。(李澤彤攝)

當天的情況非常簡單，一群激進示威者在曾發生藍衣人襲擊的二陂坊一帶大肆破壞麻雀館、酒吧等商舖，這些場所是否與藍衣人相關無從證明，而破壞者顯然無視這種「報復」的嚴重違法性質。隨後警方衝鋒車到場，多名情緒激動的示威者用鐵枝等物件追打警車與警員，6名警員在無可躲避的場面下朝示威者拔出配槍，其中一名警員向天鳴槍制止激進示威者攻擊，沒有射中任何人。

示威者隨即停止衝擊，更多的即時散去，警員亦快速離開現場。警方事後解釋，警員當時生命受到威脅，在別無選擇下開槍。在詳細觀看了多方提供的視頻之後，我們認為這個說法可以接受，警員的表現正當合法。當時還發生一個意外插曲，一小部分記者指責警員曾經將槍支指向他們，警方辯稱有磚塊從記者後方擲向警察，所以警員將槍支指向那個方向，並非針對記者。從視頻可見，記者與示威者之間沒有明確分隔，警員的做法雖不理想，但卻非不能理解。

平情而論，當時示威者追打警員的行動非常暴力，而《警察通例》第29章「武力與槍械的使用」列明，警員可使用槍械「保護任何人，包括自己，以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害」。正如具律師背景，在最近的社會衝突中份屬示威者「同路人」的民主黨立法會議員涂謹申所言：「今次暫時不會苛責警方拎支槍出嚟，如果自覺有威脅，係要保護自己」，「如果拔槍能夠喝停到都係好」。

整個事件過程都在鏡頭記錄下發生，若用平常心看待，那些黑衣人能不算是「暴徒」嗎？非要無視拔槍警員時所受威脅的事實而指摘他們過分使用武力，是否讓偏見遮蔽了理智？可惜的是，放在持續了接近三個月的反修例爭議去看，這種心態卻頗普遍。大家需要問，這種「旁觀者」難道想示威者被擊斃，還是希望警員被示威者亂棒打死？是想解決問題，還是希望衝突升級？大家也可以試着想像，如果示威者被警察打死，也許會成為「義士」，如果示威者打死警察，則會成為「暴民」。然後呢？社會將承受再一輪無限升級的撕裂。也許可說，幸運的是當警員開槍警示及拔槍時，激進示威者迅速後退，這似乎說明槍聲讓他們回到現實，意識到危險性。

（資料圖片／李澤彤攝）

相比起開槍是否合理的問題，這次驚險的警民對抗所發出的警號更不容忽視。其實早在8月13日機場衝突期間，便有一名警員被示威者包圍時拔槍戒備，而周日晚的開槍決定則成為反《逃犯條例》修訂浪潮以來的實彈第一槍。警員向天開槍一刻，其他幾位警員也已做好射擊準備。試想，這是香港人希望見到的場景嗎？這是示威者預先認識到的危險嗎？

絕大多數香港市民愛好和平，不接受暴力，更不會以身試法，但淳樸的人也會有情緒化的一刻，身處當下如此充滿仇恨氣氛的社會環境裏，更容易被煽動的輿論及激進的行為逐步誘使成為「暴徒」。《香港01》從一開始就認為，只有深刻的社會及經濟改革，香港才能夠重新建設公平正義的和諧城市。我們理解社會深重怨氣的根源，要求那些對生活感到絕望的年輕人放棄暴力或者是過分嚴苛，但香港要重新出發，便不能墮入暴力深淵。社會是時候喚醒那些淪為「暴徒」的年輕人，讓他們重回理性爭取訴求的道路。我們堅持主張，佔社會主流的「和理非」必須挺直腰骨承擔社會改革重任，表達訴求時也不再是行禮如儀，而是要堅定強硬又理性有序地逼促政府推行最嚴厲的改革，讓公平正義、民主自由成為香港的真正面貌。只有這樣，我們對年輕人的要求才能算是公平。

荃灣這一槍象徵着，持續了兩個多月的街頭抗爭已使香港走向社會崩潰的邊緣。誰也不能保證在之後的衝突中，不會再有類似事情發生，誰也不能保證若暴力持續下去，沒有人會在混亂的衝突中賠上生命。不要忘記，已經有幾個年輕人帶着怨恨走上了不歸路，難道要讓更多的生命白白斷送才可以醒悟嗎？

「和理非」和激進示威者都必須冷靜下來，不能再讓社會持續身陷暴力升級。正所謂己所不欲勿施於人，如果流血不是自己所願見到的，就不該變相鼓勵別人走上這條路，更何況暴力抗爭往往適得其反，只會帶來螺旋上升的惡果。另一方面，政府必須積極回應合理訴求，立即為社會降溫，而不是繼續再顧左右而言他，為自己的不作為找藉口；必須果斷宣布各項改革措施，「撤回」修例，成立獨立調查委員會，阻止社會的仇恨繼續滋長。