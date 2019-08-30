社會撕裂　為何與長期低息環境有關？

全球經濟面臨下行壓力，除了市場聚焦的美聯儲已減息0.25厘之外，多國央行也競相減息，包括8月上旬泰國、印度和新西蘭三國齊宣布減息，最近則有印尼和冰島減息。在一般觀念當中，減息是為了提振經濟，不過，最近也有一篇發表在《金融時報》的評論文章，質疑美國長期的低息政策已倒過頭來破壞了「減息刺激經濟說」的社會基礎，不但徒勞無功，更會令貧富懸殊惡化，加深社會不同階層的矛盾與撕裂。

文章提到，低息刺激經濟的理論背景，是二戰後美國擁有一大批欣欣向榮的中產階層，當利率下降時，他們可透過借貸買車或購買物業，從而推動需求、就業和共同繁榮。不過，今天美國的中產階層已然空心化，大多數美國人背負的債務遠超過他們擁有的耐用資產，利率下降雖可略微減輕債務負擔，但積存了的大量債務已抵銷了低息刺激消費的效果。

市況轉差，市場反而預視央行寬鬆及財政擴張措施將陸續推出。﹙路透社﹚

以香港為例，「01觀點」早前曾撰文提到，由於香港的貨幣政策因聯繫匯率的關係長期「外判」予美聯儲，美國因金融海嘯自2008年後便進入長達十年的低息周期，香港自然也與之同步。但與此同時，香港由於受到中國經濟起飛的帶動，經濟迅速復甦並回復增長和通脹，其貨幣政策卻由於與美聯儲同步而持續低息，不斷「火上加油」，成為一個重要因素令香港的樓價便愈升愈有、高處未見高，以至於完全脫離一般打工仔的實際購買能力。



按一般的做法，在經濟低增長、高失業率和低通貨膨脹的環境下減息，反之則加息，但香港則與之背道而馳。這樣的結果，就是讓一批有及時「上車」的中產階級或「醒目仔」迅速致富。當資產價格「離地到上太空」，即使貸款息率再低，一般人也不會因為息率便宜而有能力上車，低息環境的最受惠者反而是已經擁有資產的富人，令其可繼續操作財務槓桿，玩弄金錢遊戲。



因此，從貨幣政策的角度來看，真正的繁榮並不應該是低息塑造的資產價格繁榮假象，問題並不在於所謂「泡沫」，而是隨着時間推移，低息的繁榮只會令「有產」和「無產」兩者之間的鴻溝愈拉愈遠，年輕人「輸在起跑前」彷彿成為罪過，社會撕裂，經濟亦失去繁榮的可持續性，引申嚴重的社會問題。在問題不斷積壓之下，無法分享繁榮成果甚或被既得利益者剝削的人，終於倒過頭來不介意破壞社會的整體營商環境，一齊「攬炒」。

特首林鄭月娥指一小撮示威者不是香港「持份者」的言論，引起不少爭議。（李澤彤攝）

縱然在低息環境下，少數人可透過投資拉近距離，但無法否認的是，一個正常的社會不應該要求每個家庭都參與風險競逐的遊戲，才可以謀得出路，若然無法透過最單純的儲蓄手段累積財富，低利率環境對於弱勢家庭而言，無疑是十分殘酷的。



舉例來說，假設有人連續20年，每年在儲蓄帳戶存款2,000元，如果年複合利率是5%的話，在20年後的儲蓄會變成69,438元。假設年通脹率為2%，按調整通脹後的實際價值計算，也有49,598元，總回報率為24%。



相反，假設通脹率不變，存款習慣也不變，但存款利率回報只有0.5%。在20年後儲蓄帳戶中的錢也僅有42,168元，如果按通脹調整，實際價值更只有30,120元。換言之，在低利率的世界，老實儲錢最終反而會損失25%的購買力。

今年4月基本通脹率微升至2.9%。（資料圖片）

在長期低利率環境中，確實會令人有更大的動力購買投資產品，以免跑輸通脹的同時也能獲取更高回報。在此前提下，自然會令風險資產的價格得以推高，塑造出一種繁榮景象。不過，對很多基層家庭來說，不一定有足夠的知識水平甚或大筆閒置資金進行投資，不少仍然依賴小額儲蓄和保險。對這些家庭而言，過去十年長期低息和高通脹環境，無異於「雙重打撃」，錢愈儲愈少，生活愈來愈艱難困苦，能享受經濟繁榮的愈來愈集中於社會一小撮人士。在此情況下，最近全球央行又重新走回低息的路線，殊為不幸。我們必須強調，低息環境締造的不過是透支的繁榮，唯有視實際經濟情況逐步將利率正常化，繁榮才得以普及。



對香港來說，無可否認，本地經濟情況與內地的關係愈來愈密切，而與西方的經濟榮枯則不一定會同步。在此前提下，政府有必要思考將貨幣政策「外判」予美聯儲的做法是否適宜，例如由現時與美元的「單式聯繫」模式，代替以一籃子貨幣的「複式聯繫」。同時，也應該將目前跟隨聯邦基金利率的基本利率，調整為政策利率，並設立貨幣政策委員會，以真正適切本港經濟情況，是面對社會嚴重撕裂的當下，必須提出來重新思考的方向。