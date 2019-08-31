摒棄小恩小惠心態　才能帶來真改革

修例風波成為回歸以來最大的政治風暴，港府治亂除了須從速回應社會訴求，更須拿出前所未有的魄力、決心，認真改革管治模式，帶領社會解決根深柢固的結構性問題。特首林鄭月娥正草擬新一份《施政報告》，據悉欲在政策上大刀闊斧，平息民怨、扳回民望。然而按目前風聲來看，政府似乎仍囿於因循、保守思維，新政策方向離不開小恩小惠，未見深度改革之處，實難教公眾滿意，更遑論解決社會深層次結構矛盾。

據《香港01》消息，林鄭月娥近日連番向建制政黨摸底，商討其任內第三份《施政報告》。有傳林鄭將重點押注於房屋政策，考慮以三項新措施舒緩住屋問題，包括重推公屋「租置計劃」，供公屋租戶以廉價購買正居住的單位、向公屋輪候家庭提供租金津貼，以及大範圍重建舊公屋屋邨。另外，有傳政府亦有意力推其他民生紓困措施，例如擴大長者咭的受惠年齡，將有關福利延伸至60至64歲的長者。

葉劉淑儀承認聽到政府正研究上述新房策，包括租置計劃。（資料圖片）

不論作為林鄭任內的第三份施政報告，或是在政局風雨飄搖時的拆局奇招，單靠上述措施明顯誠意欠奉，本質上始為小修小補，難言有挽救局勢的作用。林鄭的房策新點子，甚至可以藥石亂投形容。先論重推租置計劃，目前基層房屋問題嚴重，公屋輪候時間每況愈下，不少基層家庭苦於私人住宅市場中掙扎求存，明顯才是最需政府協助的一群，重推公屋租置只會將可輪轉的出租單位賣斷，對輪候家庭絕無益處，更將公屋住戶推往房產投機市場中，有違公營房屋助市民安居的原意。即使退一步說，承認租置計劃使公屋戶晉身業主階級，或能助他們累積財富，惟這絕非燃眉需要，政府若認為此舉正是急民所急，恐怕只是錯判局勢。

其餘兩項房策新猷的效用同樣成疑。首先，向公屋戶提供租金津貼，甚有機會刺激市場租金上升，最終或只有業主得益最多，而非基層家庭。「01觀點」曾指出，租金津貼或為紓解基層住戶需要的必要之惡，惟其前提是政府必須於未來大幅增建公屋，租金津貼應為公屋供應未到位前的協助措施。另外，大規模重建公屋更是困難重重，畢竟要安置現有住戶，須動用大量公屋單位，如果沒有增加供應，最終受害的同樣是輪候冊上的基層市民。

據指林鄭將計劃重建舊公屋邨，增加公屋單位供應。（資料圖片）

至於擴大長者咭的受惠年齡，更是搔不到癢處。本港退休保障制度極為落後，長者退休後未能老有所依才是關鍵問題。然而，林鄭任內不但未有加以改進，甚至帶頭倒退，如年初港府提高長者綜援申請年齡限制，對退休長者的生活保障已造成重大打擊，使退保制度不進反退，故廣遭社會痛批。如今林鄭擬將現有長者咭的福利延伸至更多長者，充其量為小恩小惠，不僅未能稱得上深度改革，甚至未能彌補已造成的破壞。

誠然，施政報告仍未揭盅，或許林鄭還有後着未出，但若以目前的消息來測試社會水溫，其所謂處理深層次社會矛的力度，實在無法教人抱有期望。歸根究柢，港府未能作出深度改革，關鍵在於仍然不願走出自由放任經濟的意識形態，不論是房屋或是退保等長年爭議卻未見出路的問題，癥結乃在於政府不敢積極有為。要走出房屋困境，政府亟需拿出魄力，勇於收地造地，承擔提供適居環境的責任；要廣大市民老有所依，政府便不能假手於人，而是要帶頭構建更有力的勞福、退保制度。這些舉動少不免撼動既得利益結構，但要克服社會的深層次矛盾，政府當仁不讓。香港正處於社會轉型的關鍵時刻，政府若不敢直視承擔責任的要求，只會繼續磋跎歲月。