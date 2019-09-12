修例風波挫旅遊業　重拾風光不如轉型

《逃犯條例》修訂風波重創香港旅遊業，旅客數目大減，從業員飯碗朝不保夕。即使風波平息，旅遊業亦難回到上半年般暢旺。然而，要重振香港旅遊業，並不能只求量變，而需質變。唯有當業界及政府重整策略，方能重建旅遊城市形象，為從業員謀出路。

近日的社會運動及警民衝突未有緩和，首當其衝影響旅遊業。（資料圖片）

香港曾經歷的多次旅遊業逆境，多數源於經濟衰退，例如亞洲金融風暴和全球金融海嘯，或者沙士、豬流感等疫情。因為政治衝突而旅遊業受打擊，香港甚少面對，業界未必有經驗應對。當衝突波及鬧市、港鐵和機場時，也非一句「香港仍然是安全城市」便可留住旅客。

八月本為旺季，但財政司司長陳茂波也察覺到，上月訪港旅客人次較去年同期銳減近四成，推算約為354萬人次，接近九年同期低位。而且事件對旅遊業的打擊可謂全方位，由中高端酒店的員工被迫放無薪假，港九賓館割價爭客，到上水藥房冷清，可見來自內地和海外、過夜和不過夜市場也遭殃。

只看訪港數字 漠視社區影響

業界希望政府推出短期紓困措施，乃無可厚非，但如果社會只期望回到修例前所謂的「風光」，視野便過於局限。之前所謂的「風光」實際上是量與質未能並進。沙士疫情後，中央政府挽救香港旅遊業界，放寬海量的內地自由行及旅行團來港旅遊。內地旅客由2003年佔總數55%，到2018年的78%。5,104萬內地客人次中的大部分只為消費購物，近六成不過夜。

內地旅客人次 內地不過夜旅客人次 2003年 847萬 278萬 2018年 5,104萬 3,114萬

為應對近日旅遊業蕭條，政府建議免去旅行社及旅館牌照費，估計會減少收入約2400萬元。

遊客消費購物，能振興本港零售及服務業，養活大量本地勞動人口。然而，目前旅遊業帶來就業機會，但對本地經濟的貢獻卻有限。2017年入境旅遊業的職位總數雖然相約，為22.45萬及佔總數5.9%，但附加價值佔本地生產總值僅為3.6%；與之相比，四大行業之一的專業服務職位總數相近，但附加價值佔本地生產總值則達4.7%。所以，雖然穩定旅遊業有助穩定勞動市場，但不能只着眼於客量上升及就業機會，而忽略其對整體經濟的貢獻及對社會的影響。

事實上，近年的旅遊業衍生兩個問題。第一是社會矛盾，當中尤以社區紛爭為明顯。商場、鬧市街道、鐵路車廂擠滿內地旅客，阻礙市民生活。業主以加租迫走民生店鋪，換入名牌店、藥房、化妝品店，居民不滿社區空間遭侵佔。鄰近邊境的上水、元朗、屯門情況更為嚴重，亂象自2010年起愈來愈明顯，政府卻遲遲不着手解決，令中港矛盾發酵。

中央政府和香港於2015年收緊「一簽多行」至「一周一行」，亂象稍有收斂，但香港政府未有順勢重新規劃旅遊配套。以土瓜灣為例，該區專門接待內地團旅客購物，幾個月前居民投訴旅遊巴泊滿街道，阻塞道路，政府部門與區議會和業界曾就此事商討分流上落客，但未有共識。

自由行大減，上水的貨房生意大跌。（黃偉民攝）

陋習多而改革少 業界不堪一擊

第二個問題是旅遊業界沉醉於源源不絕的生意，卻無視害群之馬。無牌旅館、影子旅館遍布港九旅遊區。旅館無牌，既令旅客與員工缺乏保障，非法改裝亦帶來消防隱患，危及自身及附近本地住客。內地和香港政府多次打擊零團費、強迫購物陋習，惟禁之不絕。

問題未見改善，一個原因在於內地旅客量多，違規旅行社和零售店自恃不愁沒客。然而，詐騙、妄顧旅客性命的事件一宗都嫌多。再者，零團費旅行團背後反映的是導遊被壓榨，由於沒有底薪，靠旅客購物才有收入。業界此種扭曲生態不可再長。

也許政府和業界安於「榮景」假象，有一段時間沒有考慮革新吸引旅客的方法。內地旅客訪港量曾於2015及2016年放緩，旅遊發展局一度調撥資源向台灣、東南亞等地區宣傳，並爭取較高消費力的長途市場旅客。但當其後內地訪港旅客回升，開拓新客源又不再是迫切工作。近年東南亞貨幣貶值，機票、本地酒店房價和物價上升，減少當地人來港誘因及消費額。此際碰上政治衝突，業界及政府才意識到旅遊業轉型，只怕已經太遲，任何措施都難以立竿見影。

轉型艱鉅 須破釜沉舟

針對近因，要在政治動盪後振興旅遊業，其實選擇並不多。根據世界經濟論壇在2015年的報告，印尼、泰國、埃及及烏克蘭在後衝突年代推動旅遊業的方法，分別是鼓勵本地旅遊、尋找新客源、尋找未受政局影響的旅遊點等，方法有限。

報告認為其中一個因素異常重要：危機處理。出現政治衝突時，業界或政府可提供安全收容地方、加強旅遊區保安、幫助遊客回國等。如能即時減低恐懼和危機管理，也可給旅客良好印象，不會影響日後再到訪的意欲。就此，業界從業員宜加緊關顧現時留港旅客的物質和情緒需要，旅發局亦應透過網上問卷等方法，嘗試聯絡在衝突期間在港旅客的意見，鼓勵他們再次光臨。

在遠因及根本轉型方面，單是減免旅遊業界的成本，作用有限。要吸引長途及過夜旅遊，政府可與機管局和航空公司商量能否短暫下調機場泊位費和着陸費，助機票降價。

誠然，香港幅員小，難以像埃及般催谷開羅以外的城市觀光，以吸引外地遊客。但香港仍然可以主動探索新型行程，例如文化和自然風光體驗。旅發局目前的「舊城中環」等導賞團，亦趁節日或比賽盛事組織旅客活動，方向可取。這不是說一刀切要香港摒棄當購物之都，而是追求提倡多元旅遊，擺脫純購物城市的刻板印象。參加這類項目的旅客，相信有一定消費能力，導遊無須如帶內地團般「搶爛市」爭生意。

以購物為主、量多取勝的旅遊業已難回舊路，轉型刻不容緩。過程中，零售業員工或會因為商戶減少生意而被裁走，要轉職甚至轉行。當中，教育和技術程度較低的一群較難轉型，政府須特別幫助。例如安老護理行業人手長期短缺，政府可透過改善工作環境和薪酬待遇，吸引市民入行，既可吸收勞動人口，亦可減輕人口老化的照顧壓力。對於堅持留在旅遊業的人口，政府亦要幫助他們增值技能，例如語言和接待旅客能力。