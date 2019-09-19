環團揭辦公室冷氣太冷　商用電費應累進

「返工冷氣凍，記得帶件衫」，這看似港人共識，其實也在浪費地球資源。一項調查發現，有打工仔為應對冷氣溫度過低，在辦公室內開暖爐，可謂「花式浪費」。

雖然近半受訪者認同辦公室冷氣寒冷，但冷熱始終屬於主觀感覺，或會令人不好意思調較。（《我要炒老細》劇照）

環保組織「環保觸覺」在今年7月至8月期間就辦公室的冷氣溫度問題進行街頭問卷調查，於中環、金鐘、鰂魚涌、九龍灣、觀塘等商業地區共收到506份有效問卷，報告於周二（17日）發表。

添衣不如調低冷氣 夏天應鼓勵輕裝上班

調查發現，上班族面對冷氣溫度過低時，76%受訪者選擇穿上外套，選擇調低冷氣溫度的只有22.9%。究其因由，是六成受訪者無法調校冷氣，當中達七成人的辦公室使用中央冷氣，導致一般員工不會主動要求上司調低冷氣溫度，也不會主動聯絡管理處將全公司的冷氣溫度降低。最後，員工也只求「自保」，或會添衣、喝杯暖水、到處走走，最誇張的更直言會「開暖爐」、「用電熱墊」。

雖然近半受訪者認同辦公室冷氣寒冷，但冷熱始終屬於主觀感覺，或會令人不好意思調較。但其實市民可與同事商討後，主動提出希望將冷氣溫度提高。若公司使用中央冷氣系統，公司亦應該配合員工，向物業管理處反映溫度問題，調低冷氣，節省能源。開暖爐等辦法，絕對是雙重浪費，決不可取。

「環保觸覺」進行調查期間，本港各地室外最高氣溫由29度至35度不等，但當時仍有近半受訪者穿着長袖恤衫、長褲，甚或全套西裝在街上行走，可見香港職場的西裝文化根深蒂固，不同行業都要求員工穿着西裝上班，保持專業形象。但在環保與專業之間，其實仍可取得平衡。

在會見客人的場合以外，公司可以主動放寛員工上班的衣著要求，讓不用見客的員工彈性選擇衣著，鼓勵員工在炎熱天氣時輕裝上班，避免因全套西裝而需要「開大冷氣」。政府就此亦應擔當先驅角色，首先鼓勵員工輕裝上班，長遠建立輕裝上班文化：以工作能力展示專業，夏天著西裝並非必然。

大熱天時，真的要穿着西裝上班？（《大叔的愛》劇場版劇照）

推動非住宅用戶電費累進

要推動節能環保，政府可從電費政策入手。機電工程署今年發表的《香港能源最終用途數據》顯示，商業大廈佔全港用電量的66%，其中3成用於「空氣調節」。而辦公室能源的最終用途主要是「空氣調節」，佔其總用電量55%。然而，中電的收費制度卻未能提供足夠經濟誘因，令屬於「非住宅用戶」的一般辦公室減少用電。

對於普遍住宅用戶，中電、港燈均以「用電量愈大，價格愈高」的累進式標準收費，鼓勵用戶減少用電。不過中電對非住宅用戶卻收費劃一，對「大量用電」及「高需求用電」客戶，收費更依據用電量「愈多愈平」。

中電對於一般住宅用戶與商業用戶應一視同仁，一樣以累進收費鼓勵用家節省用電。的而且確，部分行業如凍房、電腦數據中心等有必要長期用電，推行電費累進將對這些行業帶來額外負擔。但是，不同用戶都應該共同保護環境，中電一方面以環保為由對住宅用戶累進收費，一方面又以商業理由給予工商業界優惠，長遠並不能改善能源浪費問題。畢竟，跟據《數據》顯示，本港約44%能源用於商業，住宅則只佔21%，若電力公司能將累進收費擴大至工商業界，誘使企業節約用電，相信屆時各大企業，都會主動杜絕「開大冷氣開暖爐」的畫面出現。