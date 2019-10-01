認清香港的現實與出路

近日有名為「ideas for HK」的組織發起「百萬求一路」的廣告，以百萬元頭獎徵集能解決香港當下困局的意見。如果真有一條「錦囊妙計」能令香港當下困局迎刃而解，價值恐怕不止百萬千萬。現實相當清楚，香港的問題並不可能一下子解決，即便能夠通過極端手段達到「止暴制亂」目的，也不代表民怨就會消失。解決毫無指向並漸成「常態」的街頭暴力固然為當務之急，更重要的是，香港人必須要想清楚這些街頭暴力究竟想將香港帶向何方，才不致於在名為「世界」的大海中迷失。

反修例風波變得一發不可收拾，早已經與觸發亂局的《逃犯條例》修例沒有多少關係。雖然示威者經常將「五大訴求，缺一不可」掛於嘴邊，但部分訴求不切實際，其他的無法在短時間內解決，而不同示威者之間關注的事情和層次也不盡相同。一部分示威者將焦點放在警隊，認為他們使用過度武力，但換個角度看，警察不承擔維護社會秩序的責任，又是否會被指責為失職？個別警察在執勤時或許犯過錯誤，嚴重的更需要追究，但並不等同整個警隊一文不值。一些極端主張認為應該解散警隊，但理性告訴我們，這種要求只能視作開玩笑；另有一部分人對「一國兩制」失去信心，擔心香港會失去「自治」，但無法提出務實可行的替代選項。

不同訴求者的心願也許殊途同歸，都是希望香港變得更好，然而，無論是激進示威者與他們的同情者，還是對立者，提出訴求時都必須去情緒化，否則根本無法解決當前困局。建設美好的香港應該建基於對香港各種現實的正確認知上，而非寄託於一個「烏托邦」式的「理想香港」。例如，解散警隊可能真的會讓一部分人大快人心，但誰去保證香港不會陷入更無秩序的混亂局面？重組警隊說得容易，但如何重組，重組後激進示威者口中的「警暴」又是否會自然消失？

「勇武派」愛說「是你教我們和平遊行沒用的」，但細想一下，暴力示威就真的有用嗎？（羅國輝攝）

盲目鼓吹不可行的建議，只會使問題變得更為複雜，無助於推動務實尋找出路的討論。相對於警隊的討論，更深層的問題是要如何處理港人對「一國兩制」的不信任和各種焦慮。由於各種不盡人意的事件，如銅鑼灣書店以及最近的修例風波等等，港人擔心高度自治受損、對政府管治徹底失望，寄望落實普選可帶來改變。實現普選是《基本法》明文規定的香港政制發展藍圖，但大家叫喊口號的時候，又是否認真思考過應該如何實事求是地推動政制改革？

更重要的是，真普選是否就會讓一些不信任「一國兩制」的人恢復信心？恐怕未心，至少不會因為香港有了真普選，人大就不會釋法去阻止「港獨」政客參加選舉，又或來香港的內地自由行旅客就會減少。事實上，既然珍惜「一國兩制」，絕不能以想像論事，而是應該理清當中的真假命題，如果認為真普選會達至「完全自治」而不是「高度自治」，那就只能是癡人說夢。

上周六民陣舉行「佔中」五周年集會，再度提出重啟政改，政府即晚發新聞稿回應稱會審時度勢，「按照《基本法》及全國人大常委會的相關解釋和決定推動政制發展」。不少人也許會覺得這些話是敷衍，但若拋開抗拒情緒冷靜去想，它是在向政改說不，還是鋪開了一條可以前行的道路？如果政府再次重啟政改，大家又是接受如「8.31方案」的人大決定？另一個實際問題是，政府列出的啟動政改要求可以迴避嗎，香港制訂普選框架時可以完全不尊重中央的意見嗎？

香港與中國，從來就不是一個平行概念。先不論政治上，香港是中國領土的一部分，沒有權利去否定中國行使主權的安排。在實力上，香港與中國相比更不對等，如果誤判形勢，很可能葬送香港人的福祉。有部分焦土論的支持者認為，香港對內地至關緊要，內地一旦失去香港的獨立經濟地位，經濟便會一落千丈，對外交易、集資等都無法順利進行。正是由於有這種淺薄的「自信」，這部分人會認為無論「勇武派」如何破壞香港經濟，內地也不敢動搖香港的地位；只要他們對香港的經濟作出夠大的破壞，最終中央便會向他們妥協。

然而，這種毫無理據和一廂情願的判斷是否合適呢？香港對內地當然有一定的經濟價值，但將其理解為無可取代卻背離事實。香港回歸議題擺上枱面之初，不少香港人及英國人深信正在開始改革開放的內地需要香港，因此深信北京一定會接受主權換治權，讓英國繼續管理香港，歷史發展已經證這種想象是愚蠢的。連外國媒體都承認，香港的經濟重要性日漸下滑。《紐約時報》最近關於香港的報道就指出，香港作為內地對外的窗戶的重要性正在下降、內地一些大城市正漸漸取代香港在貨運、金融的地位。

逃犯條例修訂引來大規模示威，更可能會在多個層次影響到香港經濟。（羅君豪攝）

再細心思考，香港的重要性從來就是因為接近大陸，加上從西方學習的制度，才得以左右逢源。在香港的不少國際企業並非看上了香港的市場，而是以香港作為橋頭堡打進內地市場。香港今天尚有一些優勢，但如果如某些人所言，斷絕香港與內地的來往，那恐怕這些以盈利為目標的國際企業，就不得不重新考慮香港的作用了。有些人甚至天馬行空，提出計劃要購買一個海島，讓香港人搬到島上自治，這已不能稱為想像，而是侮辱港人智商的幻想。

孫子曰：「知彼知己，百戰不殆」，「不知己不知彼，每戰必敗」。認清香港現實並一定能幫助我們馬上尋找到出路，但卻是其先決條件。對於我們想爭取的，應該用何種方式，香港人必須謹慎思考，而非只是感情用事。我們是否甘願為了這些問題，義無反顧付出一切，得到的卻只是一場空？大部分香港人應該只是想爭取《基本法》所承諾港人的自由和權利，那我們要做的就是務實在《基本法》「一國兩制」的框架內，合法合理地尋求解決方案，同時盡《基本法》規定的義務。

香港就如一艘正要遠洋航行的帆船，能保障我們航行到終點的並不只是滿腔熱誠，更不是滿腦子幻想，而是要有見識的舵手、各個水手的配合、以及正確的地理知識和適切的東風。