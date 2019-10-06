愛之深責之切　勿再深陷泥濘

上周五（10月4日）政府宣布引用《緊急情況規例條例》訂立《禁蒙面法》後，當晚全城陷入全面破壞之中。當暴力失控，甚至變質成與抗爭初衷背道而馳的形態時，已不能再用「珍惜下一代」等藉口來掩耳盜鈴，繼續盲目縱容在街上暴衝的年輕人。譬如當我們看到他們衝向懸崖，請問真正愛護他們是在後面為其「吶喊助威」，還是伸手拉住他們？

暴力失控的惡果已毋庸贅言，當前事態另一極不健康甚至是危險的走向是，激進示威者部份行為隱然在為「港獨」造勢。上周五晚上便有不同人在數個場合宣讀一份所謂的「香港臨時政府宣言」，雖然就內容而言與其認真當作一份行動綱領，毋寧視之為惡作劇式的情緒宣洩，難為主流社會接受，但繼續任由他們錯下去，真的就是為他們好嗎？

這份「香港臨時政府宣言」聲言「（特區政府）受中華人民共和國及中國共產黨所控制」，已「失去合法性」，將由「臨時政府」取代，並選舉「臨時立法會」。宣言沒有直接寫到「港獨」，但字裏行間挑戰香港現在的憲制地位。香港人並沒有解散政府的憲政權力，解散特區政府本身就違反《基本法》，如果硬是說成有的話，那宣言便難逃「港獨」這頂帽子。

《禁蒙面法》實施後，旺角有示威者戴上面具示威。（高仲明攝）

我們至少還慶幸的是，「宣言」宣讀過後，人群繼而散去。然而，當這種空話不斷重複，難保不會有人信以為真。《香港01》明確反對「港獨」，也清晰看到香港主流社會不接受這個完全脫離現實的幼稚政治論述，但歷史一再證明，即使是立意良善的浪漫情懷，經過煽動後也可能走上不歸歧路。「港獨」思想劫持社會造成的破壞，人們仍歷歷在目。示威者如果仍然希望爭取到合理訴求、推動香港改革，便不應沉溺於「港獨」論述，因為它只會進一步激化香港社會內部對立，並且引來分裂國家的指控，造成更大的反撲。

我們必須告誡所有支持這場運動的人，無論是「港獨」意識或是暴力示威，都已走上歧路。社會上有很多聲音同情年輕人，認為是粗暴的政府與警察逼迫他們走向極端。我們從不諱言政府要為香港當下困局負最大責任，正是政府管治無方、建制派政客不思進取，使香港的社會結構矛盾長成毒瘤。但這絕對無法成為縱容示威者以暴易暴、用圍毆等方式對異見者「私了」、肆意破壞公共設施和商舖的理由。當泛民政客立場先行、不問是非地盲撐暴力破壞，同樣該受斥責。難道他們連指出錯誤的勇氣也沒有嗎？

示威者若然希望能夠爭取合理訴求、推動香港改革，便不應沉溺於「港獨」論述，因為它只會進一步激化社會對立，並引來分裂國家的指控。（高仲明攝）

己所不欲勿施於人，當示威明顯變為街頭暴動，「和理非」應該制止。我們要問，愛護年輕人、支持年輕人，便是無條件認同他們嗎？我們必須區分清楚「理解」、「愛護」與「縱容」的分別。在此，我們不妨看看古人智慧。北齊顏之推在《顏氏家訓．教子》如是道：

「吾見世間無教而有愛，每不能然，飲食運為，恣其所欲，宜誡翻獎，應呵反笑，至有識知，謂法當爾。驕慢已習，方複製之，捶撻至死而無威，忿怒日隆而增怨，逮於成長，終為敗德。」

「無教而有愛」就是過度溺愛，縱容他的一切行為；所謂「宜誡翻獎，應呵反笑」，應該訓誡他們的錯事反而獎勵、應該呵責的反而一笑置之；一旦「驕慢已習」、「捶撻至死而無威」。這難道不是今日寫照嗎？我們不厭其煩地指出，愛護、關懷、理解、體諒並不等於認同他們一切的行為。恰好相反，正正是因為愛之深，才責之切。