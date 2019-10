上周四(10日)澳洲「7 News」記者Robert Ovadia在其Facebook上發文,就本月6日藝人馬蹄露與暴力示威者衝突發聲。他一方面指出社會走向偏激,部分人只願相信他們想相信的「真相」;另一方面又指斥某些傳媒的報道手法誤導。無可否認,科技愈發先進,我們能接觸的資訊則愈多,而我們在處理繁多的資訊時,有時會下意識地只接受我們喜歡的資訊,漸漸形成偏見。就如其文中一句「一直有言真相是戰爭的第一個犧牲者」(It has long been said truth is the first casualty of war),便相當鋒利地指出了當下香港社會立場先行、互相對立甚至仇視的情況,值得我們每個人反思。

澳洲「7 News」記者奧瓦迪亞(Robert Ovadia)。(網絡圖片)

馬蹄露本月6日在旺角示威現場因用手機機拍攝而遭示威者「私了」,頭部、嘴角受傷流血,由澳洲記者Robert Ovadia陪同至警署報案。事後數天,Ovadia發文對香港示威的「真相」作出了深切反思。他的文章首句就以「我從未看過像在香港所見這般被憤恨武裝的假資訊」(I have never seen disinformation weaponised with such venom as my time in Hong Kong),毫不掩飾地掀出了香港當下示威活動資訊的問題。他更點名指有本地傳媒作偏頗報道,將影片資料剪輯至看似是馬蹄露先行動手,以作為宣傳手段。他更聲言自己因為幫助了馬蹄露而被貼上「親中」的標籤,收到死亡恐嚇。

馬蹄露與示威者起爭執,到底是出自何種居心是另外一個問題,但當傳媒或是個人將事件的來龍去脈扭曲,那便是「指鹿為馬」。正如Ovadia在文中指,在世界各地社交媒體上,到處可見有人不願承認一些與其政治偏見不乎的事實。更何況,香港社會現在嚴重撕裂,人們在針鋒相對的政治問題上更易立場先行,選擇性地只接受對自己有利的「事實」,甚至編造自己想要的「事實」。

Robert Ovadia於其Facebook貼文。(Facebook截圖)

Ovadia觀察到,很多人在沒有任何真憑實據下,便確信自己想要相信的東西。他舉例指見到一些針對警方的指控「完全零證據支撐」,強調「如果有證據的話,我們會毫不畏惧或偏袒地報道」,而值得警愓的是,許多人吞下被扭曲的信息,當成「直相」。

當前令示威者群情汹湧的其中一個爭議是8月31日警察是否在港鐵站打死人,雖然政府與警方多番否認,但網上卻有一些言之鑿鑿卻缺乏實際證據的傳聞持續散播。另一方面,網絡上很多對示威者的仇恨言論,亦是未審先判,例如指控示威者「收錢」、其中有女性更提供「性服務」。

這些都是對立雙方只願意接受自己喜歡的「事實」的例子。俗語云「流言止於智者」,但如果人人自以為是智者,又如何是好?香港如今面對的似乎正是這樣一個困局。我們一貫認為,化解之道是成立具公信力的獨立調查委員會,還原爭議事件,破除謠言,這既可還當事者清白,也有利於社會重建互信。

無論是何種立場和見解,「事實」或「真相」絕不應該是通過扭曲或偽造而來,而是應該建基於客觀證據。我們應該反思的是,仇恨和立場是否左右了我們對事物的理性判斷?