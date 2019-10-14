《禁止蒙面規例》生效逾周，街頭暴力似乎沒有平息跡象，周日（10月13日）更有示威者刺傷警員頸部、將意見不同的市民打到頭破血流等，漠視生命安危。社會如何才能重拾正軌？

周日下午，防暴警察在觀塘近港鐵站執勤期間，一名沒有蒙面的男子突然伸出利器，刺向一名警員頸部，隨即流血不已。據報傷口達三至四厘米，可幸沒傷及大動脈，警員手術後情況穩定。一名19歲中六學生被捕。

在晚上，示威者向旺角警署投擲超過20枚汽油彈，亦有多人以「私了」為名襲擊一名市民，至其滿身傷痕。在將軍澳，亦有一名男子因為不滿竹枝阻塞道路，而被多名蒙面示威者襲擊，甚至追打入便利店內仍不罷休，致其頭破血流。

街頭暴力惡化

刺頸乃可致命之舉，任何情況下社會也絕不能接受。襲擊意見不同的市民，在對方沒有還手之力下仍然圍毆及追打，乃不顧他人生命安危；社會稱之「私了」，其實有如警方早前以「用腳推開」形容「踢開市民」，有文過飾非甚至扭曲事實之嫌。

另邊廂，警方的執法也惹爭議，例如Now新聞台車長在旺角警署外被布袋彈擊中，更被多名防暴警員押入警署。該名車長獲釋後表示，他在警署內遭暴力對待，身上最少有9處明顯傷痕，部分在警署內造成。

但即使警方執法有問題也好，社會也不能接受街頭暴力；正如違法示威者即使訴諸暴力，警方也不可以使用過度武力。這些顯淺道理在香港愈來愈被拋諸腦後，以至社會不但久久未能重拾正軌，甚至形勢惡化。社會上下莫不希望尋找出路，讓香港走出這已持續逾四個月的困局，只是政府連出動《緊急法》及《禁蒙面法》均未能見效，更叫人唏噓。

晚上約11時，將軍澳一名男子與在場人士打鬥，期間被打至出血，退到一間便利店內。（歐嘉樂攝）

「政治」乃手腕而非計算

政府訂立《禁蒙面法》當時，「01觀點」已提醒特首林鄭月娥務必剛柔並濟，同時宣布成立獨立調查委員會及展開改革，以消弭民怨。周一（10月14日），立法會前主席曾鈺成在報章專欄指出政府往往錯失時機，「效果大打折扣，甚至適得其反」。文章認為當局目前「軟的不行」，因為對話會並無成效；但「硬的也不行」，《禁蒙面法》訂立後許多市民還故意戴上口罩，挑戰執法。

從政多年的曾鈺成建議林鄭「擺脫公務員、行政人員和技術官僚的心態，當好政治領袖的角色」，正如許多人批評林鄭只在行政方面「好打得」，不諳管治之道。但到底什麼才是「政治領袖」？

以粉嶺高爾夫球場為例，政府要兼顧社會房屋需要及發展商利益，難道這不需要政治智慧嗎？在處理修例風波方面，林鄭大概也自認為在平衡社會訴求，及建制派甚至警隊之利益。然而，這正是香港政府一直對為政之道的誤解。政治領袖並非只是兼顧各持分者，更要理性地作出最有利社會整體利益的決定。在房屋問題上，若然收回土地乃最有利社會福祉，那特首要做的便是抵住甚至說服既得利益者。其需要的乃「政治手腕」，而非一味「政治計算」。

林鄭上任以來，特別是過去半年修例一事中，給社會最大的印象並非不夠「政治」，而是她的決策太多政治盤算，甚至顯得並不理性。其修例建議便未能服眾，對商界的讓步亦突顯出政府自相矛盾；以既有監警會為由，堅決否定成立獨立調查委員會，同樣令社會看不見應有的決策理性。

政府決策須重歸理性

例如在周一，中大醫學院院長陳家亮便在社會平台表明反對示威者「侮辱或欺凌」不同意見的市民，同時強調自己亦不會未審先判認為警察有濫用武力，也不會認為監警會無能，但他始終不明白「為什麼不可以同時有獨立調查委員會」？陳家亮只是其中一例，事實上廣大「和理非」、跨光譜社會領袖等，雖然不認同違法示威者之暴力行徑，但也一直希望政府能成立獨立調查委員會。政府若然以為隨示威者放肆、暴力橫行，主流聲音便會放棄這個訴求，那便有如侮辱香港人之理性。

不理性，正是香港當前的困局之關鍵。一方面，在抗爭運動膠着之時，示威者愈發迷失方向。許多的襲擊及破壞行為不但有違「和平」和「非暴力」原則，而且難以爭取訴求來自圓其說，可謂與「理性」也似乎愈走愈遠。但另一方面，政府的決策亦令人覺得不夠理性，例如嘗試以警方武力來解決政治問題，不肯透過獨立調查委員會回應市民對警方執法的疑慮，也沒有展開深層次結構改革，讓香港人重見希望，久久未能將社會拉回正軌。

香港的問題沒有靈丹妙藥，但沒有人是局外人。不論是「勇武」、「和理非」、「藍絲」抑或警隊成員，所有人都有責任重拾理性，並勸說身邊的人回歸理性，讓社會上下以務實的方法對症下藥，而非再內耗於無謂的鬥爭之中。