各地出現抗爭浪潮　世界正陷示威之年？

1848年的歐洲被喻為「諸國之春」，歐洲大陸各國都爆發了騷亂或革命，當中大部份都以民族主義掛帥，旨在撼動法國大革命前的封建貴族舊政權。2019年可說是世界之另一場示威之年。除了本港6月爆發由修訂《逃犯條例》而爆發之漫長示威浪潮，蘇丹、印尼、伊拉克、西班牙、智利、黎巴嫩都接連爆發大型示威，不少如西班牙加泰隆尼亞者，更有跟香港示威連結及學習之報道，多國亦有不少示威場面，令人聯想起四個月以來之香港街頭。上述多國之示威，有稍為平息如伊拉克，曠持日久如蘇丹、印尼，亦有方興未艾如智利、黎巴嫩。何以各地均現示威，而他們之政府又如何應對？

蘇 丹

蘇丹可謂打響此示威之年的第一槍。其軍方於6月3日開槍驅散在首都喀土穆（Khartoum）軍方總部門外靜坐之示威者，造成過百人死，震驚全球之「喀土穆大屠殺」。不少婦女被強姦、被殺之屍體被拒進尼羅河中，其兇殘手法，直接導致其政府倒台。示威者發動全國總罷工，全國陷於停頓，國際社會亦群起譴責，非洲聯盟更凍結蘇丹會籍。內外交迫之下，軍方一個月後與專業人士、反對派、工會、學生等各界組成之聯盟簽訂「還政於民」的民主化協議。然而協議過後，蘇丹示威潮依然持續，原因為示威者要求由有公信力之人選出任調查「喀土穆大屠殺」的獨立調查委員會，要求將前政府高官送上當地甚或國際法庭審判，並且要解散策動屠殺之「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）。

蘇丹抗爭路：蘇丹軍政府及與反對派6月5日達成協議，消息傳出後，蘇丹市面有不少民眾歡呼高叫「平民！平民！平民！」慶祝。（法新社）

印 尼

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）於數月前的大選成功連任後，於10月20日正式宣誓就職，雅加達街頭卻戒備森嚴，毫無歡騰之氣象。當局雖然禁止任何示威，然而此前全國各地仍有不少零星示威。持續個多月的反政府示威源於政府提出修訂《反貪委員會法》（Corruption Eradication Commission Law），被視為削弱反貪委員會之獨立地位及搜查權。同時間政府又提出修訂《刑法草案》（Criminal Code Bill），禁止婚前、婚外性行為、婚外同居等，又對侮辱總統、副總統、宗教、國家機構及國家象徵等刑事化，被認為進一步收緊印尼人民之人身及言論自由。民眾於9月24日法案表決當日包圍國會，並成功迫使佐科維多多宣布押後表決，至今卻依然未全面撤回。

伊拉克

相對蘇丹及印尼，持續兩周便平息的伊拉克示威源於示威者對於政府長期腐敗無能，應對公共服務不濟、失業問題高漲等束手無策，10月1日軍方最初以強大武力鎮壓示威，造成短短一周而有過百人死、六千多人受傷。本來總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）打算以武力懾服民眾，稱軍隊執法符合國際標準，更宣布斷網及宵禁令，卻反令局勢升溫，伊拉克人民公然違反宵禁令繼續上街，不得不令邁赫迪迅速軟化，稱會成立獨立調查小組徹查軍方濫暴問題，懲罰對平民開槍軍人，並將其執法權轉移到警察，又承諾十三項重大民生改革、改組內閣、宣布為喪生示威者舉行為期三天的哀悼日、又懇求民眾給予時間政府落實改革承諾。邁赫迪果斷作出重大讓步果然有效擺平局勢，示威立即降溫，10月9日的巴格達街頭竟而首度出現平靜。

伊拉克示威：伊拉克示威活動造成最少114死亡及逾6000人受傷。（Reuters）

智 利

相比起因戰亂而貧窮的伊拉克，智利身為拉丁美洲最富裕之國家，近日亦因地鐵加價一事而爆發大型示威。示威於周一起因地鐵宣佈加價兩成而爆發後已迅速出現暴力事件。大部份針對首都聖地牙哥的地鐵設施，有近八十五個地鐵站受嚴重破壞。雖然總統皮涅拉（Sebastián Piñera）宣布撤回加價，示威亦未見平息，原因為智利長久以來之貧富懸殊。當聖地牙哥進入緊急狀態及頒佈宵禁令下，皮涅拉與孫子在高級意大利餐廳慶祝生日的照片卻在網絡上瘋傳，激起更大民憤，加上皮涅拉出動軍隊鎮暴，令人聯想起民主化前皮諾切特（Augusto Pinochet）治下的軍法統治歲月，惹來極力抨撃。示威者的手段亦轉趨極端，四出搶掠及縱火，令一間超市及一間製衣廠的平民被燒死。皮涅拉延長宵禁令，但示威仍未有降溫迹象。

黎巴嫩

上周爆發之黎巴嫩示威同樣由一宗小事件引起，源於政府計劃於Whatsapp等通訊軟件中收取20美仙之稅收。由於地區政局不穩，黎巴嫩經濟發展長年停滯不前，35歲以下失業高達37%，國家亦債台高築，佔國民生產總值之150%。為平衡國家財政，政府將責任轉嫁於國民身上，橫徵暴斂令至國民深受其苦，Whatsapp稅只是駱駝背上的最後一根稻草。示威者亦將矛頭直指三十年來一事無成的精英階層。黎巴嫩由於宗派眾多，基督徒、遜尼派、什葉派、德魯茲派（Druze）長期在爭逐權力，各方以宗派門戶之見分化，為自身謀取政治利益，未有認真解決平民百姓的生計問題。總理哈里里（Saad Hariri）迅速反應撤回Whatsapp稅，並給72小時期限內閣提出解決經濟問題又毋須徵稅的建議，四名內閣官員亦問責請辭。

黎巴嫩總理哈里里據稱已與執政盟友就經濟改革方案達成共識。（Reuters）

西班牙

西班牙的加泰隆尼亞獨立運動已經有近百年歷史之久，然而近日在巴塞隆拿再次爆發之大型騷亂，源於西班牙法庭將九名前加泰政府之獨立運動領袖以「煽動罪」判處9到13年監禁，當中包括前加泰自治區副主席容克拉斯（Oriol Junqueras）及兩名閣員、前加泰議會議長福卡德利（Carme Forcadell）等。加泰獨立運動近年復興，本來一直以「和理非」以及體制內的行動進行，但隨着獨派與中央政府對抗加劇，轉趨激進。

2013年加泰舉行一個類似香港最近之「人鏈」活動的「加泰隆尼亞之路」，組成400公里長的人鏈爭取加泰獨立。2014年加泰主席馬斯（Artur Mas）便舉辦過一次自決公投。在統派杯葛下，公投投票率僅約四成，當中八成人支持獨立。西班牙憲法法庭雖裁定此為違法，卻未有採取後續行動。加泰獨派於翌年再度贏出大選後，於2017年再度提出獨立公投。此次投票率為四成三，九成支持獨立。加泰獨派揚言要在議會「宣獨」，馬德里則以強硬手段逮捕獨派領袖，示威者以暴力手段反抗。

小 結

各國風起雲湧的示威浪潮，各有前因及背景，發展之軌跡亦有所不同。然而除了蘇丹及西班牙外，大部份社會動盪之主因，都源於經濟問題。無論是30披索的地鐵加價抑或是20美仙的Whatsapp稅，此一元幾角對平民的經濟負擔，正反映出基層社會水深火熱的生活，而政府不理民間疾苦之舉動，正是駱駝背上的最後一根稻草。而伊拉克的示威，亦是因炎夏之中連空調及食水此等基本設施都欠缺之背景下爆發，就連蘇丹後來演變成反軍政府的民主運動，亦是因麵包漲價而起，加泰近年復興的獨立運動，亦有來自金融海嘯、歐債泡沫爆破之因素，西班牙內部經濟差異造成群體之間之矛盾。經濟表因背後，部分亦有社會深層次的結構性矛盾，智利極為嚴峻之貧富懸殊、伊拉克雖為產油國基層卻無從得益，還有黎巴嫩的精英階層長期壟斷政治權力及經濟資源等，此種經濟之不平等，為人民怒極而走上街頭之原動力。

智利示威：示威者10月18日在聖地亞哥示威，抗議地鐵票價上漲。（VCG）

除了經濟上之不平等外，部分政府之高壓管治亦有激化民怨之嫌。蘇丹自四月軍事政變中掌權達30年的巴席爾被推翻後，由軍方把持朝政引發國民不滿，加上軍方之強烈鎮壓，皆令蘇丹示威者更加堅定，直至軍方讓步為止。印尼出現的大型示威，亦源於政府推出的兩部法案，皆有箝制國民人身及言論自由之憂慮，亦令人擔憂會倒退至蘇哈托執政31年的獨裁時期。智利總統皮涅拉為對付示威，在民主化後首次出動軍隊在聖地牙哥街頭開槍，亦被斥猶如皮諾切特軍事獨裁復辟。當局之斷網、宵禁等強硬政策，未有成功平息示威，反令民眾更為反彈。蘇丹軍方製造過百人死的「喀土穆大屠殺」，亦令蘇丹人民在民主化協議後，仍繼續上街要求公正之獨立調查以及追究官員和軍方。

香港踏入反修例運動的第四個月，其成因及背景坊間已有不少分析，當中有類似智利、黎巴嫩之經濟問題，以及其背後之深層次結構性矛盾，也有像蘇丹、印尼這樣對公民自由及權利受侵蝕之恐懼。四個月來，特區政府明顯不懂解決大型社會問題，只懂由警方強硬執法。管治及經濟問題的解決之道在《施政報告》不見蹤影，如何平息動盪不安的社會及心？香港常被視為國際城市，四個月漫長的示威吸引許多鎂光燈注視，然而特區政府又是否有能力，向世界垂範有效解決當下亂象的良方？